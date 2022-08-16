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憂札波羅熱核電廠危機！國際原能總署計畫視察　俄反對：太危險了

▲▼烏克蘭東南部聶伯河畔的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠為歐洲最大核電廠，俄烏開戰後不久即遭俄軍占領。（圖／路透）

▲國際原子能總署有意前往烏克蘭東南部聶伯河畔的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠勘察。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭境內的歐洲最大核電廠「札波羅熱核電廠」數月以來受到俄羅斯控制，近日屢屢發生砲擊，雙方互控、究責。聯合國下轄的國際原子能總署（IAEA）有意派遣小組前往札波羅熱核電廠，對此，俄羅斯外交部高級官員反對稱，穿越基輔「太危險了」。

根據路透報導，俄羅斯2月底入侵烏克蘭不久即占領札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，烏俄雙方互控對方是上周砲擊的幕後主謀，核廠安全問題越發迫切。聯合國秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric）15日表示，經評估，聯合國擁有足夠的後勤與安全能力，支持IAEA從基輔前往札波羅熱核電廠查看情況。

俄羅斯官媒俄新社報導，俄國外交部核擴散暨軍控部門副負責人維什涅夫斯基（Igor Vishnevetsky）表示，IAEA穿越基輔至札波羅熱視察太危險了，「想像一下穿過基輔代表什麼，這意味著他們要通過前線抵達核電廠，這得冒著巨大風險，因為烏克蘭武裝部隊的組成不盡相同。」

烏克蘭總統澤倫斯基15日則呼籲國際各界立即對札波羅熱核電廠的危機採取行動，阻止可能發生的核事故，否則全世界蒙受損失，「如果世界現在不拿出力量與決心來保衛一座核電廠，那將意味著全世界的失敗，輸給恐怖主義，向核威脅屈服。」

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