　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

每天1杯奶茶！37歲孕婦抽出「牛奶血」出現早產症狀　驚人畫面曝

孕婦每天1杯奶茶喝出「奶茶血」。（圖／翻攝自微博）

▲化驗結果顯示，這名孕婦的甘油三酯嚴重超標。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸廣西省南寧市一名懷孕31週的37歲孕婦，因為幾乎每天都要喝一杯奶茶，檢查時發現血液也變得和奶茶一樣顏色。化驗結果顯示，患者的三酸甘油脂嚴重超標，且出現了早產症狀。醫師提醒，一杯500毫升左右的奶茶，白砂糖含量能達到30到40克，有些甚至高達70克左右，已超過人體1天的攝取量。

綜合陸媒報導，廣西醫科大學第二附屬醫院內分泌科近日住進一位從產科轉過來的37歲產婦，患者目前懷孕31週，卻出現了早產症狀。化驗結果顯示，她的甘油酸酯達到14.5mmol／L（毫摩爾每升），最高達到過269mmol／L，而健康的甘油三酯水平在1.7mmol／L以下。

據了解，甘油三酯是血常規檢查中重要的一項，可以通過它來判斷身體是否健康，甘油三酯升高會造成動脈粥樣硬化，同時可能還會引起冠心病、胰腺炎、腦梗等疾病。通過詢問醫生了解到，這位孕婦每天一杯奶茶，隔三差五還要來根冰棍。

廣西醫科大學第二附屬醫院內分泌科副主任潘海林說，「病人喜歡喝奶茶、吃冰棍，這些食物含糖量較高，還有我們日常食用的動物內臟、肥肉、熬的高湯，都含有較高的脂肪含量，所以病人合並有糖尿病、妊娠糖尿病、高血糖多種疾病。」

不僅如此，患者的靜脈血放置後，甚至出現了類似「奶茶」的顏色，脂肪和糖分別囤積在脂肪和血液中，令原本呈半透明金黃色的血漿和血小板變成了奶白色。專家提醒，一杯500毫升左右的奶茶，白砂糖含量能達到30到40克，個別的能達到70克左右，一杯奶茶可能就超過一天糖的推薦攝入量，對身體有害。

延伸閱讀
從一房難求到建商發愁！經濟學家示警：美國房地產市場可能走向「崩潰」
四川山洪釀4死9傷！禁區竟成打卡聖地　父子水中待援下場曝
換囚談判展開！俄國「死亡軍火商」換美國女籃球星

►爽玩日月潭！瑞居渡假飯店1泊1食、升等4人房才2680元

ET快訊
全台粉絲來加油！「最美里長候選人」羞合照　爆紅後更想做一件事
「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉
張善政公布競選團隊陣容　他一看名單直搖頭：差不多掰了
一夜幾次才正常？最美博士曝「極限警訊」恐釀4下場
遭外交部抹黑　Bump嘆「受夠了」宣布詐騙解碼停更
新竹警上門搜索3砸車惡煞　驚見「20歲女遭拘禁」準備賣去泰國

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

每天1杯奶茶！37歲孕婦抽出「牛奶血」出現早產症狀　驚人畫面曝

路透社：騰訊計劃出售「7100億」美團股份　以安撫國內監管機構

手掐脖子沉池底！8歲男童泳池狂拍水求救　掙扎1分鐘無人理溺斃

陸學者：台灣問題必須由14億中國人民說了算　3手段傳遞政策

夏立言訪陸行程添變數！　廈門疫情升溫17日起連三日全員核檢

水源僅能撐10天！重慶城口縣遇64年最慘旱災　4萬人飲水困難

爺嫌小龍蝦太貴！偷「50公斤」給孫吃　深夜連闖養殖場5次

他發「高溫財」賣冰塊日賺4萬元　「靈光一閃」改自家廠房成製冰廠

8歲童進泳池2分鐘溺斃！「手掐脖」求救被當玩水　無人理絕望斷氣

奶奶帶孫女「躺停車場乘涼」　轎車沒看到「直接輾過去」

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

51歲古天樂遭酸「臉僵成蠟像」　砸17.6億拍科幻片「票房差嘆氣」

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

每天1杯奶茶！37歲孕婦抽出「牛奶血」出現早產症狀　驚人畫面曝

路透社：騰訊計劃出售「7100億」美團股份　以安撫國內監管機構

手掐脖子沉池底！8歲男童泳池狂拍水求救　掙扎1分鐘無人理溺斃

陸學者：台灣問題必須由14億中國人民說了算　3手段傳遞政策

夏立言訪陸行程添變數！　廈門疫情升溫17日起連三日全員核檢

水源僅能撐10天！重慶城口縣遇64年最慘旱災　4萬人飲水困難

爺嫌小龍蝦太貴！偷「50公斤」給孫吃　深夜連闖養殖場5次

他發「高溫財」賣冰塊日賺4萬元　「靈光一閃」改自家廠房成製冰廠

8歲童進泳池2分鐘溺斃！「手掐脖」求救被當玩水　無人理絕望斷氣

奶奶帶孫女「躺停車場乘涼」　轎車沒看到「直接輾過去」

快訊／600萬東瀛戰神毀容了！閃郵務車撞計程車　車頭GT-R逃劫

寶齡「BA.5快篩」臨床ing、腎臟新藥分潤挹注　全年EPS可望破5元！

成晉火熱4安差點出老千　曾總認8局改記失誤「安打成分高」

福特限量推出1966台復古版Bronco！輪圈、車頂採牛津白塗裝更對味

視網膜反整詐騙電話！　逼問「喜歡香菜？九層塔？」對方崩潰

古天樂被傳因「票房太慘」淚灑戲院！　親現身還原現場澄清

奎丁揭捨棄直播主高薪原因　挨酸「在賣的」怒回擊：我問心無愧

「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉

網友私訊想當演員！GINO：要確定餒　揭「1天拍22小時」行程操爆

內心喊話「一場要比一場好」　陳柏豪勇奪首場先發勝

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

大陸熱門新聞

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

女客買花生沒付錢落跑！擺攤嬤當場去世

陸宣布制裁蕭美琴、林飛帆等7人

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

穿和服被炎上　女Coser連2天道歉

四川山洪7死　男童遺體「眼睛沒有了」

疑在頂樓玩跑酷　香港17歲少年墜樓亡

男童跳泳池溺亡！掙扎1分鐘驚悚影曝光

阿公每天凌晨拾荒…真實身分遭起底

GAP自陸大規模閉店！多門店全場大出清

應徵26K打字員！18歲妹遭綁到柬埔寨陷煉獄

大街上演「女子棒球隊」　她瘋狂追打連揮26下

緬北詐騙犯改造　齊喊：中國人不騙中國人

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿

24歲男成豬仔傳訊：不要來！疑器官遭摘遺體照僅頸以上

柬緬泰幕後首腦爆是「女藝人老公」！背景超黑

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

打工仍有接電話！她「族語問候兒子」　對方卻沉默了

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

快訊／陳若儀突PO「緊握林志穎手」病床照！

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

老公被爆是柬埔寨詐騙黑手！「知名偶像劇女星」2特徵曝光

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

身障男遭拐柬埔寨「慘被割腎凌虐」！大失血丟棄路邊

柬埔寨最新詐騙　在台成立公司「員工旅遊帶去」

最後一家「古早傳說」熄燈！1500萬傢俱開放選購　連魚都可認養

網軍氾濫　蝦皮禁賣「帶風向」商品

逃出柬埔寨！IG網美84字爆反詐組織「拒救台人」真相

更多

最夯影音

更多
帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻
搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面