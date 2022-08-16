每天1杯奶茶！37歲孕婦抽出「牛奶血」出現早產症狀　驚人畫面曝

▲化驗結果顯示，這名孕婦的甘油三酯嚴重超標。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸廣西省南寧市一名懷孕31週的37歲孕婦，因為幾乎每天都要喝一杯奶茶，檢查時發現血液也變得和奶茶一樣顏色。化驗結果顯示，患者的三酸甘油脂嚴重超標，且出現了早產症狀。醫師提醒，一杯500毫升左右的奶茶，白砂糖含量能達到30到40克，有些甚至高達70克左右，已超過人體1天的攝取量。

綜合陸媒報導，廣西醫科大學第二附屬醫院內分泌科近日住進一位從產科轉過來的37歲產婦，患者目前懷孕31週，卻出現了早產症狀。化驗結果顯示，她的甘油酸酯達到14.5mmol／L（毫摩爾每升），最高達到過269mmol／L，而健康的甘油三酯水平在1.7mmol／L以下。

據了解，甘油三酯是血常規檢查中重要的一項，可以通過它來判斷身體是否健康，甘油三酯升高會造成動脈粥樣硬化，同時可能還會引起冠心病、胰腺炎、腦梗等疾病。通過詢問醫生了解到，這位孕婦每天一杯奶茶，隔三差五還要來根冰棍。

廣西醫科大學第二附屬醫院內分泌科副主任潘海林說，「病人喜歡喝奶茶、吃冰棍，這些食物含糖量較高，還有我們日常食用的動物內臟、肥肉、熬的高湯，都含有較高的脂肪含量，所以病人合並有糖尿病、妊娠糖尿病、高血糖多種疾病。」

不僅如此，患者的靜脈血放置後，甚至出現了類似「奶茶」的顏色，脂肪和糖分別囤積在脂肪和血液中，令原本呈半透明金黃色的血漿和血小板變成了奶白色。專家提醒，一杯500毫升左右的奶茶，白砂糖含量能達到30到40克，個別的能達到70克左右，一杯奶茶可能就超過一天糖的推薦攝入量，對身體有害。

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