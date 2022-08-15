鍋貼水餃「獨門七彩點法」吃上癮　內行人狂推：店家隱藏版服務

▲原PO將8種口味各點2顆。（圖／翻攝自TikTok／pon_howard）

實習記者廖翊慈／綜合報導

鍋貼水餃方便快速，是許多人外食的選擇之一，其中連鎖品牌「八方雲集」則是受到不少民眾的喜愛。有網友分享一套獨門點餐法，8種口味的水餃各點2顆，五顏六色讓人看了食指大動，影片也引起熱議，不過他表示，不是每一間八方都有這種客製化服務，最好先禮貌性詢問店家。

一名網友日前在TokTok平台（＠pon_howard）上傳一段短片，從畫面中可以看到他曬出一張八方雲集的水餃點單，八種口味的水餃個點兩顆，餐盒一打開繽紛的水餃滿滿的在鏡頭下，讓人看了食慾大增，原PO也表示，該「獨門點法」有事先經過店家同意。

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▲他也強調，該點法事先有詢問過店家意願。（圖／翻攝自TikTok／pon_howard）

不少網友看了紛紛留言，有的人認為這樣太麻煩店員，「不會被打，會被店員白眼，哈哈」、「店員表示：上報老闆，這個顧客黑名單」、「店員：......」、「如果我是員工我一定會對你當場翻白眼」，也有人覺得很新穎，「這是綜合版水餃」、「天啊整個五彩繽紛看起來超好吃」、「吃那麼久從來沒點過這樣欸」、「我也這樣點過哈哈哈哈，不忙的時候店員願意啦，吃起來超級有層次，吃過回不去」、「店家覺得可以就可以啦，不行店家會自己說」。

該影片發佈過了三天後，原PO回應一名網友的留言「我現場點都點1個，含鍋貼，8方真的對顧客的需求都有盡量滿足，我很愛吃」，也實際到同一家八方雲集將13種鍋貼、水餃都點一輪，除了鮮蝦水餃3顆之外，其他品項都只點一個。

▲原PO後來也將13種口味都點過一遍。（圖／翻攝自TikTok／pon_howard）

還有八方員工留言表示，「我做八方的時候也接過各一顆的，還有只點一顆而已的人」、「我做過八方，最誇張的就是只點一個招牌鍋貼」、「有些規定一種最少點五顆不然他們會累死」、「我那邊的直接十顆算一份」、「其實不忙還好，忙起來真的是有點麻煩」，原PO也呼籲大家，每家八方雲集的規定不同，不管如何都要先詢問過店家可否接受此「客製化」服務。