蕭煌奇「1歌曲」唱出漁民心聲！　網一聽大讚神曲：字字寫到心坎

▲蕭煌奇的《阿爸的虱目魚》被網友評為神曲。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者黃麗頻／綜合報導

近來台海情勢升溫，連帶造成農漁民生計大受影響，有名網友表示，蕭煌奇《阿爸的虱目魚》的歌詞，根本是現在漁民的寫照，字字句句都是血淚，把他們的心聲完全刻劃出來。文章曝光後，網友紛紛大讚，「是神曲！」

有網友在PTT以「蕭煌奇 “阿爸的虱目魚”是神曲吧！」為題發文，提到最近無意間聽到蕭煌奇 《阿爸的虱目魚》這首歌，裡頭的歌詞寫道，「無論虱目魚／世界好滋味／有外甜／嘛是需要頂面的支持」，根本是把漁民的心聲完全刻劃出來。比照現在兩岸情勢，對各種農漁民產品禁止輸入，他直呼「心境很貼切啊！」

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▲ 不少人表示「這首詞寫的超棒」。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，大批網友直呼「這是神曲」，「這首真的超強」、「這首超讚，雖然我家沒養魚但覺得感動」、「平常很少聽台語第一次聽到就抓耳」、「這歌詞根本是字字句句都是血淚」、「這首就是神曲」、「武雄會寫、蕭煌奇會唱，是神曲」、「我超愛這首，以前狂聽」、「蕭煌奇唱歌氣勢磅薄」、「音樂還是歌詞都超棒！」

也有不少人指出「武雄就是品質保證」，「這首歌是武雄寫的，10多年前的有得獎」、「歌詞像寫故事」、「武雄的歌詞就是品質保證」、「這首詞寫的超棒」、「武雄很屌，不論正經的或歪的歌詞都拿手」、「武雄寫給江蕙的也都很厲害！」