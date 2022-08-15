　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蕭煌奇「1歌曲」唱出漁民心聲！　網一聽大讚神曲：字字寫到心坎

▲▼金曲歌王蕭煌奇專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲蕭煌奇的《阿爸的虱目魚》被網友評為神曲。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者黃麗頻／綜合報導

近來台海情勢升溫，連帶造成農漁民生計大受影響，有名網友表示，蕭煌奇《阿爸的虱目魚》的歌詞，根本是現在漁民的寫照，字字句句都是血淚，把他們的心聲完全刻劃出來。文章曝光後，網友紛紛大讚，「是神曲！」

有網友在PTT以「蕭煌奇 “阿爸的虱目魚”是神曲吧！」為題發文，提到最近無意間聽到蕭煌奇 《阿爸的虱目魚》這首歌，裡頭的歌詞寫道，「無論虱目魚／世界好滋味／有外甜／嘛是需要頂面的支持」，根本是把漁民的心聲完全刻劃出來。比照現在兩岸情勢，對各種農漁民產品禁止輸入，他直呼「心境很貼切啊！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 不少人表示「武雄的歌詞就是品質保證」。（圖／翻攝自PTT）

▲ 不少人表示「這首詞寫的超棒」。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，大批網友直呼「這是神曲」，「這首真的超強」、「這首超讚，雖然我家沒養魚但覺得感動」、「平常很少聽台語第一次聽到就抓耳」、「這歌詞根本是字字句句都是血淚」、「這首就是神曲」、「武雄會寫、蕭煌奇會唱，是神曲」、「我超愛這首，以前狂聽」、「蕭煌奇唱歌氣勢磅薄」、「音樂還是歌詞都超棒！」

也有不少人指出「武雄就是品質保證」，「這首歌是武雄寫的，10多年前的有得獎」、「歌詞像寫故事」、「武雄的歌詞就是品質保證」、「這首詞寫的超棒」、「武雄很屌，不論正經的或歪的歌詞都拿手」、「武雄寫給江蕙的也都很厲害！」

►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
她點5碗小火鍋　「送來整袋餿水」氣炸
快訊／拍外景公審居民惹議！　竇智孔發聲了
他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝

她點5碗小火鍋「送來整袋餿水」！店家回嗆：是外送員的問題

退將于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了

靈感來自吉卜力！設下法力限制⋯英作家打造全新魔法世界

鍋貼水餃「獨門七彩點法」吃上癮　內行人狂推：店家隱藏版服務

第一次見面！帥哥突當眾下跪要求「吸奶」　她妥協後崩潰了

老闆參加「周杰倫猜歌賽」被淘汰！痛心關店2天　網笑：最偉大的公休

台大校長遴選聚焦抄襲案　候選人：陳明通是特例「教授要教寫論文」

網推楊玲宜代寫「7種解套法」　稱是中國影響民主選舉的伎倆

怒嗆豬仔「垃圾無能」！柬埔寨女婿揭當地現況：家人聽到快笑死

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝

她點5碗小火鍋「送來整袋餿水」！店家回嗆：是外送員的問題

退將于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了

靈感來自吉卜力！設下法力限制⋯英作家打造全新魔法世界

鍋貼水餃「獨門七彩點法」吃上癮　內行人狂推：店家隱藏版服務

第一次見面！帥哥突當眾下跪要求「吸奶」　她妥協後崩潰了

老闆參加「周杰倫猜歌賽」被淘汰！痛心關店2天　網笑：最偉大的公休

台大校長遴選聚焦抄襲案　候選人：陳明通是特例「教授要教寫論文」

網推楊玲宜代寫「7種解套法」　稱是中國影響民主選舉的伎倆

怒嗆豬仔「垃圾無能」！柬埔寨女婿揭當地現況：家人聽到快笑死

泰國旅遊危險？亞美將喝醉坐路邊被泰尪痛罵　揭真實面：慶幸沒事

網上求助無門！NFL防守大漢見小蛇嚇瘋　CP3也隔岸觀火

夏季極端高溫！法國農人改種高粱　開創利基市場

極端熱浪導致西班牙逾千人喪命　交通事故大增

台中1歲女嬰遭虐死頭部骨折　保母打119竟問「小孩睡不醒怎麼辦」

TOYOTA全新「2.0渦輪引擎」規格曝光！RAV4、Camry都有望採用

男童跳入游泳池「手掐脖沉水底」！掙扎1分鐘沒人救　驚悚影曝光

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

WNBA球星格林納遭俄國判刑　辯護律師團隊提起上訴

大學分發入學　中原大學招生達成率私立綜合大學第一

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

今起連5天午後大雷雨　雨勢更猛時間曝

網紅帶兒搭高鐵沒買票：空位為何不能借坐

化妝、攝影師都成目標　全場驚：超難防

最辣國文老師「去柬埔寨的人貪又笨」：別妨礙天擇

女網紅沒幫兒買高鐵票！老公道歉網更怒了

台妹「被拐去柬埔寨」到成功脫逃！親睹凌虐全過程

友去柬埔寨7年沒消息！他驚：是爸爸救了我

「有人對我論文有興趣」　他丟3篇開戰

BA.5大暴增！王必勝：最高可能每天6萬例

發財了！「6組星座組合」財運超強

更多熱門

相關新聞

夫妻月薪7萬有車房「能養孩嗎？」　網一看點頭：穩

夫妻月薪7萬有車房「能養孩嗎？」　網一看點頭：穩

台灣物價近年不斷上漲，加上房價也居高不下，不少年輕人買不起房也不敢生小孩，有男網友指出，夫妻倆的月薪合計約7萬元，家住在新北市中和區，房子是父母親給的，扣掉基本開銷，每月可以存2.5萬元，求問大家，這樣的條件「可以養小孩嗎？」對此，許多網友點頭，「認真回，有房可以」。

超商可以取代郵局？網點出「1服務」怎麼輸

超商可以取代郵局？網點出「1服務」怎麼輸

《蠟筆小新》每年必推電影　網揭2關鍵優勢

《蠟筆小新》每年必推電影　網揭2關鍵優勢

林智堅助理確診！鄉民喊太巧　秒想到1人：神操作　

林智堅助理確診！鄉民喊太巧　秒想到1人：神操作　

全國電子「存活3關鍵」曝　網讚：沒對手

全國電子「存活3關鍵」曝　網讚：沒對手

關鍵字：

蕭煌奇漁民阿爸的虱目魚神曲台語歌王PTT

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面