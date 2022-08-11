愛裝堅強…其實「超需要人照顧」星座！雙子哭了：快樂很表面

▲你也是愛逞強，事實上很需要人照顧的星座嗎？（示意圖／取自Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

在你的生活周遭，是否也存在著口是心非、愛逞強，事實上內心比任何人都還柔軟，比任何人都還需要照顧的人。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》分享屬於此類個性的星座，他們們大多時候擅長偽裝，不喜歡在別人面前吐露自己的真實想法、展現懦弱，你上榜了嗎？

安德魯提醒，除了參考太陽外，一定要看月亮與金星：

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1.牡羊座、獅子座、射手座

老是心口不一的火象星座，尤其在鬧彆扭、情緒不好的時候，明明心裡很在乎但嘴上卻說著反話，算是很好強，習慣把自己好的一面表現出來「讓別人知道自己過得很好」，而將心裡的痛處與難過通通藏起來，不輕易將柔弱與缺點顯現。一旦他們將弱點展現，你絕對是很重要且值得信任的人。

別看這3星座表現得很有自信，自信過頭甚至有點自大感，事實上這是他們的保護色，自信與自卑並存。別看他們好像什麼都可以，是因為他們沒有後盾，只能逼著自己前進，越是看起來強大的人內心都非常脆弱，人裝強大太久也是會累。內心渴望能有個懂他們的人，身心需要被照顧、有個肩膀可以依靠。

2.天蠍座

給人高冷形象、有點難接近，尤其跟天蠍座不熟時，他也是非常會藏心事以及真實情緒的人。要了解他有點困難，大多時候與人的相處只是「他想給你看到的樣子」。非常會洞悉人性的天蠍座，甚至對人性失望，所以產生無形保護色，那些冷漠與冷酷只是面具。

愛情是天蠍座唯一死穴、也是唯一天敵，在愛情裡習慣照顧別人、握有主導權，但不代表他不需要被照顧，別以為天蠍座不太會受傷、心不累。事實上他也渴望找到懂自己的人，在心靈上可以有所交流，天蠍的表面堅強絕對是硬撐出來的。

3.巨蟹座

在情感表達上比較婉轉，加上天生心思較為細膩敏感的巨蟹座，很多話不是不說，只是不知道怎麼說才不會傷害對方與自己。他看起來常常無關緊要，事實上內心小劇場24小時上演著沒停過，裝堅強令人心疼，遇到委屈和困難為了不造成他人麻煩只能自己消化。

巨蟹座是個悶葫蘆，碰到事情就會躲回殼中，他要的是一個安定、安穩的感情，不需要太多火花。在感情中通常扮演著照顧者、傾聽者角色的他，理性與理智有時是硬裝出來的，其實非常需要依靠。

4.雙子座

站在舞台上帶給人歡樂、氣氛融洽的喜劇演員－雙子座不會讓人看到他脆弱的一面，唯一缺點是不太愛講實話、太會隱藏情緒，大多數的雙子座不說破、非常會裝傻。外表看上去瘋瘋癲癲、愛熱鬧，但內心比誰都孤獨，越是一個人這股感覺越強烈。

雙子座的快樂很表面，越是親近他、觸碰他內心的人，會發現走進雙子座的世界充滿淚水。他擅長偽裝自己很快樂，常會讓他身心俱疲，因此也很需要被人照顧。