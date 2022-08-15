台東首位全國十大傑出青年參選鄉長　魏瑞廷徒步逐戶拜訪展決心

▲全國十大傑出青年魏瑞廷(左)參與池上鄉長選舉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

距離年底鄉鎮長投票即將進入倒數100天，各地選情也將進入白熱化階段，台東縱谷鄉鎮率先表態參選池上鄉長的全國十大傑出青年魏瑞廷，為了讓池上鄉親們更接近與認識這個史上最年輕的「池上鄉長參選人魏瑞廷」，他選擇以徒步拜訪方式逐戶拜訪表示為鄉服務的決心，同時並搭配多樣化選舉小物，在這波選舉行程中快速獲得鄉親們的青睞，更被地方視為鄉長人選大黑馬。

今年初全國十大傑出青年魏瑞廷，率先以素人之姿宣布投入池上鄉長選舉，並以《改變自己的未來》為號召吸引年輕族群的目光，更以《安居樂業》為主軸，強調將給予池上鄉民一個舒適的生活環境。

魏瑞廷說池上長期以來所遭遇的問題，不外乎國有土地使用與租賃問題、原住民保留地申請與取得時效壟長，週邊村落基礎建設不足、地方產業發展有限，同時各個村落沒有特色亮點，部落青年沒有穩定收入返鄉意願低，雖然這幾年活動舉辦很活動，吸引很多遊客，但始終沒有找到池上的特色主軸，倘能有更多創新元素的加入，相信池上會更有競爭力，也盼望能有更多的青年能共同關心地方事務，以青年創新思維為家鄉帶來更多的契機，讓池上榮耀再現。

目前池上鄉鄉長參選人除魏瑞廷外，另外還有2位人士參與，形成《三腳督》局面，魏瑞廷說這段時間在坊間很多流言蜚語，還好自身心理素質夠強，不然很難與這股地方勢力抗衡，既然選擇投入鄉長選戰，未來也有機會成為一鄉之長，就要有承擔責任的能力，這些不實謠言更是要當成耳邊風，唯一的目標與信念就是《改變池上，地方創生》，讓民眾安居樂業，創造屬於池上的幸福。