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躺冰櫃出不來！網紅鬼月夜探金門「最凶醫院」　頻繁靈動嚇慘

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／晚安小雞官方頻道）

▲YouTuber小雞前往金門拍探險影片。（圖／翻攝自YouTube／晚安小雞官方頻道）

網搜小組／鄺郁庭報導

直播主「晚安小雞」專門拍攝靈異探險影片，2020年前往大同區某廢棄醫院探險，意外發現了一具上吊屍體引發譁然，打開知名度。日前他不畏正值農曆7月，深夜前往金門著名鬧鬼醫院「花崗石醫院」，沒想到遇上超頻繁靈動，讓他也忍不住在標題打下「全程高能！膽小勿看！」的警告。

晚安小雞13日貼出實拍探險影片，內容是他獨闖金門著名鬧鬼醫院「花崗石醫院」的紀錄，標題就警告觀看者，「全程高能！膽小勿看！超頻繁靈動」。另外，因為該區沒有手機訊號，所以他無法開直播，只能先錄影之後，再上傳影片。

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晚安小雞在探險前先講了一小段歷史，透露該醫院連當地人都不敢進去，他主要想去的地方有3處，包括天堂路（病人往生後，會推這段路到後方靈堂）、洗大體的地方、靈堂，當時探險的時間大約是凌晨1點多快2點，他邊講還邊看向醫院，直呼「裡面真的很多聲音」，說自己也緊張到語無倫次，「這個地方是小雞目前探險為止，最恐怖的地方！」

探險影片時長1小時50分鐘，一開始進去就接連遇到東西無原因掉落、遠處疑似有人說話，開門聲跟腳步聲更是三不五時就傳來，嚇得小雞也驚呼連連、止步不前。後來他想起自己得趕快拍完影片，才鼓起勇氣繼續往前走，接下來更目睹房間門自己開關、鐵床無故出現還移動，並聽到大聲呼叫的聲音，詭異的狀況讓小雞髒話不斷。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／晚安小雞官方頻道）

▲房門和鐵病床都自己移動，嚇得小雞狂後退。（圖／翻攝自YouTube／晚安小雞官方頻道）

最後當他進到放有冰櫃的地方時，腦中卻突然閃過要躺進去的念頭，沒想到卻差點出不來，在裡面不管怎麼試都打不開冰櫃門，突然被關住的小雞一直拍打冰櫃門，還聽到外面有女子哼歌聲，嚇得他哭喊不拍了也直道歉。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／晚安小雞官方頻道）

▲小雞探險過程中還躺大體床、躺冰櫃。（圖／翻攝自YouTube／晚安小雞官方頻道）

影片一出，底下網友紛紛留言，「光用看的，就密閉式空間恐懼症發作了」、「真的太猛了，小雞真的太強了，這間醫院好毛，還一個人獨闖」、「小雞辛苦了，用生命來探險，躺大體床、躺冰櫃、病床移動、電燈掉落、阿伯叫聲、女生笑聲，我看到一直頭皮發麻」、「好危險，還好小雞平安回台灣了，謝謝小雞精彩的探險！」

據悉，花崗石醫院位在金湖鎮夏興村，坐落太武山南麓。1978年開工時，動員2萬多名軍人挖掘興建，耗時2年才建成啟用。特別的是，內部由3條橫向、9條縱向坑道及1條天梯構成，是蜂巢狀結構，最大目的在於受到戰火襲擊時，仍能確保醫療、救助等功能正常運作。

1998年，花崗石醫院改名「國軍金門醫院」，又先後合併、裁撤改為「署立台北醫院花崗石分院」、「署立金門醫院花崗石院區」，最終在2007年停業走入歷史。後來2016年一度傳出金門酒廠有意接手，將其改建成觀光酒窖，但因為文化遺產保存爭議，引發文史工作者反彈，最終縣府宣布該案暫時擱置。

由於花崗石醫院身處坑道內，廢棄後長期不見天日，在當地人眼中特別容易聚陰，加上走道錯綜複雜，通往太平間的樓梯又格外陰森，常讓探險者迷路，因此靈異傳聞從未間斷過。

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