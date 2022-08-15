長髮妹遊澎湖請出「國家級攝影師」　網一看笑問：會寄到家嗎

圖文／鏡週刊

朋友們一同出遊最怕的就是沒能留下合照，但隨便找個路人又擔心拍不好，近日就有一群年輕人到澎湖旅遊，找來「國家級攝影師」幫忙拍團體照，過程上傳到臉書引發上萬網友討論，更笑問「照片會寄到家嗎？」

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一支影片，短短寫下「國家級攝影師」6個字，並標註這是在澎湖，影片中可以看到一名長髮及胸、穿著白色長洋裝的年輕女子，看似在跟警察叔叔討論什麼，原以為是在為開單討價還價，沒想到警察下一秒舉起相機準備拍攝，女子則是雀躍地小跑步到隊伍裡合照。

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短短8秒的影片引發上萬名網友按讚討論，直呼真的賺到了，「我被拍都1800，你們為什麼可以免費」「第一次拍照國家沒收費的」「拍的不錯，過一個禮拜收到照片再去繳費」「會不會拍完然後突然說要簽名！？」「測速級專業攝影師」，也有曾經找警察拍照的人分享自己的經驗，「我去韓國的時候 有叫韓國警衛幫我拍照欸」「有時候他們真的會幫忙拍，還會說來笑一個要拍了喔」。

除了「羨慕」的網友外，還有人笑稱警察應該比較擅長拍車牌號碼，拍人可能沒那麼好看，「要請警察拍的話，大家要用跑的…警察很會追焦的」「他不擅長人物對焦」「擺台機車在前面，保證清晰」「胸前拿個車牌 對焦會比較準」「是不是應該請他躲在樹後面拍起來會比較好」。





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