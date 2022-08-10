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iPhone打開3設定被偷也好找！　美國「機智女」分享尋機過程

▲手機,電池,續航力,iPhone,。（圖／pexels）

▲卡翠納在TikTok上分享，自己尋回iPhone的過程。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者鄭文晴／綜合報導

手機被偷好苦惱，找不回來怎麼辦？來自美國的卡翠納（Katrina Audrey）在TikTok上分享，自己透過事先在手機裡做3個設定「尋找我的手機、尋找網路、傳送最後紀錄的位置」，重新定位找回遺失的iPhone，不過此方法只適用在手機不被破壞的情況。

▲▼定位。（圖／記者鄭文晴攝）

▲點開「尋找我的 iPhone」就可找到三個設定。（圖／記者鄭文晴攝）

卡翠納在影片中大方分享自己找回手機的過程，首先點進自己手機的Apple ID，開啟定位服務，找到「尋找我的 iPhone」之後，確保打開三個設定「尋找我的手機、尋找網路、傳送最後紀錄的位置」，再使用其Apple ID登錄任何iOS裝置，接著就能從輔助設備遠端管理被盜iPhone的設置，以方便此方法正常運作。

卡翠納說，「這個方法即使你的手機處於關閉或飛航模式，仍可以找到」，而從手機可以看見昨天偷竊手機的人整晚都在外面，隨後她拿出芝加哥地圖的螢幕截圖，上面顯示手機通過一系列跟蹤步驟的路徑軌跡，當天他們從芝加哥跑到伊利諾州，最後停留在一間小房子。

雖然已經得知手機位置，但卡翠納並沒有立即前往該地，而是直接聯絡警察，給他們房子地址，最終順利尋回iPhone。隨後影片引起眾多網友熱議，「我在蘋果工作，非常贊同這個做法」、「謝謝你的分享」、「我以同樣的方式拿回了媽媽的手機」、「如果我在邁阿密手機被偷時，知道這個方法就好了。」

@katrinaforeal #iphonehack #iphonehacks #stolenphonecheck #stolenphone #iphonetricksandtips #iphonetricks #iphonetricksandhacks #BigInkEnergy ♬ Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral - WZ Beat

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