雷根號最新動態！一路往南「前進台灣東部海域」　2移動原因曝光

▲中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）最新資訊顯示雷根號近期動態。（圖／翻攝推特@SCS_PI）
記者吳美依／綜合報導
中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）在推特發布最新資訊，美軍航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）12日前後再度南下，目前位於台灣東部、沖繩東南方海域。該機構推測，可能是為了躲避逼近日本的颱風米雷（Meari），或者支持美軍通過台灣海峽的任務，但不太可能直接參與此類行動。
根據路徑圖，7月30日起，雷根號持續往東北方向航行，在美眾院議長裴洛西8月2-3日訪台期間，抵達台灣以東的菲律賓海，8月5-11日都在日本東南海域，但12日開始折返，2天期間往西南方向前進約500海里（926公里）。
「南海戰略態勢感知計畫」指出，雷根號改變航向可能是為了避免颱風風浪，但數名美國高官近日多次高調表示，「將於未來幾周派遣軍艦及飛機穿越台灣海峽」，因此推測雷根號也可能是為了因應這些任務，維持威懾態勢。
CVN-76 went south again and returned to the water around east of Okinama. Two possible reasons:— SCS Probing Initiative (@SCS_PI) August 14, 2022
1) Avoid Tropical Storm Meari which is approaching Japan.
2) Support other military activities and keep deterence, though it would not conduct operations like Taiwan Strait transit. pic.twitter.com/nMJqeviC0I
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