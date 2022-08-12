獨／柬埔寨妹妹視訊「沒穿褲」　眼神狂飄：被性侵！家屬卻不報案

▲與妹妹視訊，哥哥驚見她下半身竟沒穿褲子，疑似早被性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

本站揭露《才曬1疊美金「哥哥已死3天」 幹部逼她飛柬埔寨》，一名湯先生痛訴好友6月飛去柬埔寨，怎料2個月時間就過世，詐騙幹部以「頭七要到了」威脅家人到當地處理後事。對此，熟知內情的女網友向《ETtoday新聞雲》爆料，現在還有很多台人被囚禁、性侵，類似悲劇在部落層出不窮，盼家屬能站出來。

湯先生受訪時透露，馬賴6月前往柬埔寨時，還帶了一群阿美族的弟弟妹妹們過去，不僅如此，許多同胞受到詐騙高薪誘騙，尤其排灣族的朋友們最多。據了解，不到一年時間，約有2000至3000人飛到柬埔寨，但能回台灣的，根本屈指可數。

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有女網友向《ETtoday新聞雲》投訴，現在她最擔心的是家屬不願意報警，尤其屏東與南投的原住民家屬報案率非常低，如果越慢報案就越難救人。她直言，這些飛到柬埔寨的台人，本身經濟條件不好，就是盼著能一夕致富，替家裡改善生活環境。

女網友透露，這些去柬埔寨的原住民朋友，有的還聯繫得上，少部分已失聯。至於家屬為何不報案？她分析兩個關鍵原因，一是她們是弱勢家庭，沒有接收到相關資訊，也不敢貿然跑去警局；二是，推測部落小，家屬擔心被閒言閒語、被貼上標籤。

女網友也提到，馬賴命案爆發後，其實柬埔寨當地也鬧很大，在當地民眾撻伐之下，詐騙集團不敢再鬧出人命，也開始會讓台人與家人視訊通話，諷刺的是，他們目的是想要營造出台人來工作很安全，藉機再騙取更多台人來當「豬仔」。

女網友更實際揭露，一名原住民妹妹與台灣哥哥視訊，她嘴上雖然話家常，但眼神卻不斷飄移，試圖想要求救，不僅如此，哥哥還發現妹妹上半身穿著長袖，下半身卻沒穿褲子，且後方站著好幾位男子，推測妹妹已遭侵犯了。女網友也補充表示，受害者都會穿著長袖視訊，原因是他們身上有虐打的傷痕，為了遮掩所以只能穿長袖衣服。

▲航警局人員在機場櫃台舉牌勸阻國人飛柬埔寨。（圖／記者楊熾興翻攝）



無奈的是，這起案例的家屬就是不敢去報警，哥哥只能透過相關管道求援，但女網友也束手無策強調，目前警政署有成立專案小組，但必須報警才會立案救援，因此她不斷呼籲受害家屬們能放下尊嚴與面子，趕緊來報案才有機會把人救回台灣。

最後，女網友也提到，詐騙集團應變能力很快，也非常關注台灣新聞風向，會透過台人的IG與臉書來得取資訊，以往會命令台人PO大量美金與名牌炫富照片，或是喊出「海外轉錢請找我」等標語，現在則是主動出擊，會要被囚禁的台人私訊台灣的朋友，透過聊天方式「好久不見～有沒有缺工作」等話題，來誘騙對方上鉤，而不少台人真的信以為真，看著朋友生活優渥又安全，就真的飛往當地，因此她再次呼籲這都是誘騙手法，別再上當了。