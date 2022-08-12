逆轉勝！九家民營電廠聯合拒與台電協商　公平會重罰60億確定

▲最高行政法院逆轉改判公平會裁罰60億元有理。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

麥寮汽電股份有限公司等9家民營電廠，因為聯合拒絕與台電協商調整購售電費率，2013年遭「公平交易委員會」裁罰60億元。9家公司提出行政訴訟，一審到更二審均判電廠勝訴免罰。但公平會上訴最高行政法院後，最高行政法院陸續自為判決，最後全數改判公平會逆轉勝，確定裁罰60億元。

本案源於經濟部於1995年起分3階段4梯次開放民間經營電廠。目前國內通過審核並實際運轉之民營電廠自1999年起依次有麥寮汽電股份有限公司、長生電力股份有限公司、和平電力股份有限公司、新桃電力股份有限公司、國光電力股份有限公司、嘉惠電力股份有限公司、森霸電力股份有限公司、星能電力股份有限公司、星元電力股份有限公司等9家民營發電業者（Independent Power Producer，下稱IPP業者或IPP）。

而中油自2006年12月22日起陸續調漲發電用天然氣價格，導致國光公司、長生公司、嘉惠公司、新桃公司、森霸公司、星能公司等6家公司，聯名向台電要求修訂PPA之燃料成本（費率）調整機制。經過會議後，雙方同意將燃料成本（費率）調整機制修訂為按即時反映調整機制，且雙方未來應就影響購電費率之各項因素（如利率、折現率）繼續協商，以符合購售電價格之公平性及合理性。

不過2008年間，雙方又進行3次「IPP購電費率隨利率浮動調整機制協商」會議，但都無法達成建立購售電費調整機制之協議。台電也在2012年間請經濟部介入協商，但仍無結果。甚至9家電廠還組成「臺灣民營發電業協進會」，達成彼此不與台電完成調整購售電費率之合意，「以拖待變」，聯合拒絕與台電協商。行政院「公平交易委員會」2013年3月15日，依照違反《公平交易法》「禁止聯合行為」相關規定開出罰單，對9家電廠重罰60億餘元。9家電廠不服，訴願敗訴確定後，陸續提出行政訴訟。

台北高等行政法院一審到更二審間，均陸續判決9家電廠勝訴，不需繳交罰鍰。但公平會上訴最高行政法院，最高行政法院出現完全不同的見解，各庭紛紛自為判決，從今年6月起，陸續撤銷北高行的更二審判決，改判公平會勝訴。最高行政法院主要的理由，在於9家IPP業者在2010、2011年間，於發電市場市占有率總和近19％；且9家IPP業者賣給台電的電力更占台電外購電力76％，足見9家IPP業者對國內發電市場之供給具不可或缺之地位。因此各IPP業者藉聯合行為採取一致性行動，避免競爭風險，使市場無法透過競爭機制之運作而自然達到最適狀態，因此9家IPP業者聯合拒絕與台電協商，自屬限制IPP業者間與競爭有關之事業活動，足生使市場供需功能受到影響之危險，就是違反《公平交易法》的聯合行為，理當裁罰。

首件撤銷案件為今年6月間的麥寮汽電股份有限公司抗罰案，而最高行政法院於本月11日最後撤銷改判2家電廠和平、森霸敗訴，總計9家電廠需裁罰60億餘元。全案確定。