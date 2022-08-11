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台電文創前進高雄文博會！3大經典曝　「退役變電箱」變超潮小物

▲▼台電前進高雄文博會！曝3大經典計畫，「退役變電箱」變超潮小物。（圖／台電提供）

▲台電文創設計全循環低碳展場，讓民眾一次飽覽三大經典作品。（圖／台電提供）

記者賴文萱／高雄報導

2022年台灣文博會首度移師高雄，台電文創跟隨大會腳步，第一次前往高雄展出。這次展覽匯聚了台電文創成立至今運用循環材料的多項開發成果，也將三項經典計畫的作品原汁原味移至高雄，包含有以退役木橫擔變身的燈具、以退役變電箱再製的隔熱墊，以及用日月潭底泥製作的台電人孔蓋杯墊。

▲▼台電前進高雄文博會！曝3大經典計畫，「退役變電箱」變超潮小物。（圖／台電提供）

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▲日月潭底泥杯墊包裝設計以極簡「潮電藍」向台電工程師致敬，與人孔蓋杯墊經高溫窯燒。（圖／台電提供）

台電文創這次將廣受好評的三大計畫同步展出，包含木橫擔計畫、變電箱計畫、日月潭底泥計畫。台電文創團隊張小燕表示，難得有機會到高雄設展，希望把台電文創的全部作品毫無保留分享給參觀民眾。過去曾展出的變電箱彩繪牆，拆解後重構為各項作品的主要展台。也特別將原設置在台電大樓一樓大廳的木橫擔椅凳與茶几轉移至此，民眾逛展逛到腿痠可以暫時歇歇腳，以親切好客的態度呼應南台灣的熱情。

台電文創的特色是循環使用電力系統中的退役材料再製生活用品，這回則將展場也納入考量，往全循環目標再邁進一步。去年台電文創參與文博會展出時，以循環材料與滿滿台電元素所堆疊出的獨特情境頗受好評。

今年負責規劃的台灣設計師連線副總召邱乾珉考量於高雄展出，長途運輸已產生額外碳足跡，因此展覽區域皆使用過去保留下來的物件進行陳列，挑戰以減少消耗資源的前提下創造出新體驗感受。

▲▼台電前進高雄文博會！曝3大經典計畫，「退役變電箱」變超潮小物。（圖／台電提供）

▲台電文創提供回收之電力設備木橫擔，與擅長運用回收木材的環保燈具品牌META DESIGN合作。（圖／台電提供）

台電文創將三項經典計畫的作品原汁原味移至高雄展出，其中，「退役木橫擔再製計畫」由台電文創提供回收的電力設備木橫擔，與擅長運用回收木材的環保燈具品牌META DESIGN合作。每根木橫擔服役動輒超過十年，時間在它們表面留下了難以仿製的印記，歷經風霜的刻劃，讓這些老木擁有獨特的紋理。沉穩、紮實，以其為主結構打造的燈具別具風味。其中 Whims E010 閱讀燈具沿用木橫擔於電力系統中的設備料號 E010，更標示產品原料的特殊性。

▲▼台電前進高雄文博會！曝3大經典計畫，「退役變電箱」變超潮小物。（圖／台電提供）

▲回收利用退役變電箱再製的台電熱墊，本次榮獲高雄文化部長李永得頒發參展商品創意獎。（圖／台電提供）

「退役變電箱再製計畫」發想是因變電箱上的彩繪圖樣為台灣民眾熟悉的獨特日常風景，甚至在不同地區發展出各自在地特色，而台電熱墊所使用的原物料，正是回收並重新設計自這些隨處可見的變電箱。本次參展更榮獲高雄文化部長李永得頒發參展商品創意獎項「CET BEST AWARD」年度獎項，從468件參展品牌中脫穎而出。台電熱墊原物料動員全台24個區處，共同收集近4,000片從各式變電箱拆卸下來的門板製作。一片以退役變電箱改造的隔熱墊，不僅完美封存退役變電箱的美，更讓人對回收材料融入生活的可能性改觀。

▲▼台電前進高雄文博會！曝3大經典計畫，「退役變電箱」變超潮小物。（圖／台電提供）

▲日月潭底泥杯墊結合清淤底泥、煤灰兩種發電副產品，經上百次實驗，以精熟的陶瓷技術。（圖／台電提供）

辨識度極高的「台電人孔蓋杯墊」，自2018年亮相後即成為搶手熱門商品。這次「日月潭底泥再製計畫」，今年推出全新版本人孔蓋杯墊與雙好2byWu&Chen聯名，以大觀電廠清淤日月潭的底泥作為主材料，耗時三年研發完成，復刻經典台電人孔蓋杯墊。新版杯墊呈現底泥特調燒製的粉嫩橘，搭配潮電藍包裝，搶眼吸睛。

▲▼台電前進高雄文博會！曝3大經典計畫，「退役變電箱」變超潮小物。（圖／台電提供）

▲2022年文博會首度移師高雄，高雄市長陳其邁偕同文化部長李永得參與開幕儀式。（圖／台電提供）

高雄文博會8/5揭開序幕，其中台電文創所處的文創品牌區將從8/12起至8/14開放一般民眾免費入場。台電文創為了讓更多民眾體驗新款人孔蓋杯墊的質地，設計「人來翻，孔蓋之下人人有獎」活動，參加民眾皆有機會獲得台電文創絕版商品，現場商品同步推出折扣優惠，期待讓南台灣粉絲留下深刻印象。
 

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