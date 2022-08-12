　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蘆洲警深夜盤查2賓士！　意外抓到槍彈、毒品、通緝犯

▲▼警方在車上搜到手槍、西瓜刀等證物，並喝令車上成員趴下。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方在車上搜到手槍、西瓜刀等證物，並喝令車上成員趴下。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市蘆洲區12日晚間11時許，2輛賓士轎車停在永平街32巷21弄路口，被巡邏警員發現形跡可疑且違規併排於是上前盤查，並在車上查獲改造手槍、子彈、鎮暴槍、西瓜刀、手銬及1包安非他命，警方立即喝令2車共6人下車盤查，發現其中1名男子還是通緝犯，全案將依照槍砲、毒品、社會秩序維護法及交通過失傷害移送偵辦。

據了解，事發時蔡男（32歲）及李男（26歲）分別開著2輛賓士轎車併排停在路口，改裝排氣管的噪音引來巡邏警員注意，盤查時發現其中一輛車內竟放著一把西瓜刀，警方不敢大意立即呼叫支援，並喝令車上成員下車。經初步搜車後，在後座腳踏墊下找到1把改造手槍及15發子彈，此外，車上還找到1把鎮暴槍及2副手銬。

▲▼警方在車上搜到手槍、西瓜刀等證物，並喝令車上成員趴下。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼警方在車上搜到手槍、西瓜刀等證物，並喝令車上成員趴下。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼警方在車上搜到手槍、西瓜刀等證物，並喝令車上成員趴下。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方在車上及現場人員身上查獲手槍及毒品等違禁品。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方經對車上人員搜身後，在與蔡男同車的陳男（28歲）口袋找到1包安非他命（重0.73公克）及使用過的吸食器。而李男賓士後座的陳姓男子（28歲）則被警方查出涉及交通過失傷害遭通緝，當場被上銬控制，其餘的林姓（37歲）、曲姓（23歲）乘客則被壓制後上銬帶回偵辦。

警方經檢視改造手槍後，發現槍枝槍管暢通具打擊底火能力，而鎮暴槍經初步檢視則未具殺傷力，將送請警察局鑑識中心進行檢驗，並追查槍枝及毒品來源。警方全案將依槍砲、毒品、社會秩序維護法及交通過失傷害通緝移送新北地檢署偵辦。

►Timberland休閒鞋超級特惠逛起來！又帥又好穿、買了絕不後悔

ET快訊
少女表愛意　竟抽出男友HIV血「注入自己體內」
血腥慎入！柬埔寨淪黑吃黑煉獄　中國人殺中國人兩派全慘死
「這6生肖組合」不利婚姻！專家：影響雙方財運且難長久
潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做
林智堅主張中華大學論文沒抄襲　遭指論文寫錯、學倫會還開超時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蘆洲警深夜盤查2賓士！　意外抓到槍彈、毒品、通緝犯

快訊／南投移工仲介遭「脖綁電線」凌虐殺害　兇嫌羈押禁見

他醉倒路邊頭部被車輪輾過　駕駛嚇傻：他竟毫髮無傷...送醫觀察

虎豹潭釀「2大4小溺斃」悲劇　女嚮導當庭認罪

就是不清泡泡！停車場5hrs害2人爆血　女騎士慘摔「滿地找牙」

屏東首例！持刀棍跟蹤尾隨　他入侵分居妻住處被依跟騷法羈押

台中死亡車禍！男騎士撞分隔島...安全帽滾30m　嚴重內出血不治

快訊／南投某香菇寮鍋爐氣爆4傷　1人80%燒燙傷緊急送醫

氣質女律師捷運站遭猛撞踩傷　暴走男沒道歉還對她比中指

快訊／桃園洗衣廠工安意外！工人爬烘衣機排除故障　頭慘被擊中亡

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

徐玄當助理「只準備健康食物」　和太妍消失超久…惹怒孝淵XD

男騎士民權大橋離奇自摔亡　警追奪命原因！相驗結果曝

薔薔鏡頭前換衣：你想聞嗎？　被珍珍嗆「越來越老」氣瘋XD

蘆洲警深夜盤查2賓士！　意外抓到槍彈、毒品、通緝犯

快訊／南投移工仲介遭「脖綁電線」凌虐殺害　兇嫌羈押禁見

他醉倒路邊頭部被車輪輾過　駕駛嚇傻：他竟毫髮無傷...送醫觀察

虎豹潭釀「2大4小溺斃」悲劇　女嚮導當庭認罪

就是不清泡泡！停車場5hrs害2人爆血　女騎士慘摔「滿地找牙」

屏東首例！持刀棍跟蹤尾隨　他入侵分居妻住處被依跟騷法羈押

台中死亡車禍！男騎士撞分隔島...安全帽滾30m　嚴重內出血不治

快訊／南投某香菇寮鍋爐氣爆4傷　1人80%燒燙傷緊急送醫

氣質女律師捷運站遭猛撞踩傷　暴走男沒道歉還對她比中指

快訊／桃園洗衣廠工安意外！工人爬烘衣機排除故障　頭慘被擊中亡

曾喊林智堅盟友！陳時中挺堅不給力挨轟　「台大教授之子」尷尬了

騎士主力後衛談判陷僵局　塞克斯頓「薪」情恐不佳

國巨上半年賺超過2個股本　但估第三季營收將季減低個位數

柬埔寨詐騙新招！「騙一個人太慢，現在騙一群」　她揪4大疑點救命

近萬價差入袋最後機會！怡利電申購首日湧2.4萬單、凍資14億　今截止快下手

83萬股東注意！鴻海釋新優惠、郭董自創人參品牌入列　連張忠謀夫婦都成老主顧

蘆洲警深夜盤查2賓士！　意外抓到槍彈、毒品、通緝犯

黃大米／結婚如同二次投胎　婚前應評估6大風險

吳淡如／你住的房不是你的　為何不該是優先考量？

中航上半年本業獲利大增　但投資的股票評價損失致獲利年減64%

水母水缸內漫游好療癒 搭配光線氣氛感秒提升

社會熱門新聞

男騎士撞分隔島...安全帽滾30m　嚴重內出血不治

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

就是要去柬埔寨看阿嬤阿　航警苦勸不回2「孝孫」

同住一房承諾「不越線」　男網友硬上下場曝

虎豹潭釀6死悲劇　女嚮導認罪願賠償

4少年報警喊「60人互砍」！下場慘了

18歲男開新車買消夜　過彎撞電桿4氣囊全爆

開車到花蓮玩…22歲男朝友人開槍又丟包G了

移工仲介遭殺　兇嫌羈押禁見

他醉倒路頭被輾過　駕駛嚇傻

16歲少年偷騎爸機車撞死人　全家連帶下場曝

即／桃園工人爬烘衣機排除故障　頭遭擊中亡

《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

停車場不清泡泡..再害女騎士慘摔「滿地找牙」

更多熱門

相關新聞

未戴安全帽露餡　毒蟲藏毒遭警噴辣椒水逮

未戴安全帽露餡　毒蟲藏毒遭警噴辣椒水逮

新北市新店區9日晚間11時許，一名男子騎機車行經民生路158巷，被巡邏警員發現未帶安全帽且行跡詭異，在攔下後進一步盤查時，警方見男子背包內有疑似毒品，且作勢丟棄，男子不斷出手抗拒盤查，警方最後動用辣椒水將他逮捕。警方一共在男子身上查獲3包海洛因及2包安非他命，全案將依毒品罪嫌送辦。

蘆洲女學生3樓墜1樓　雙腿骨折＋脊椎重創

蘆洲女學生3樓墜1樓　雙腿骨折＋脊椎重創

為了一頂安全帽　紅衣男拿西瓜刀追砍工人

為了一頂安全帽　紅衣男拿西瓜刀追砍工人

高雄男口罩「凸凸的」太詭異　一脫慘了

高雄男口罩「凸凸的」太詭異　一脫慘了

身攜槍毒又酒駕　花蓮警網攔截2男移送

身攜槍毒又酒駕　花蓮警網攔截2男移送

關鍵字：

蘆洲改造手槍安非他命西瓜刀

讀者迴響

熱門新聞

潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

護士開賓士撞　孕婦「母胎分離」4口亡

IG網美接外拍「被賣進柬埔寨」遭侵犯！

「這6生肖組合」不利婚姻！影響雙方財運且難長久

睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

丟丟噹民宿2度道歉　網怒見「45字真相」：越描越黑

辮子妹場外加油！「上下震撼」晃歪全場

「時薪開200元」仍找嘸人！網一看行業猛搖頭

男騎士撞分隔島...安全帽滾30m　嚴重內出血不治

他曬表舅婚紗照！2.8萬人看新娘顏值驚：太猛了

瑞莎「跪地平視選手」感動4.5萬人：很多大人該學習

鄭運鵬砲打高嘉瑜！馬文鈺「戰神出征」要談論文門

林智堅主張中華大學論文沒抄襲　遭指論文寫錯、學倫會還開超時

更多

最夯影音

更多
警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨
趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面