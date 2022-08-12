蘆洲警深夜盤查2賓士！　意外抓到槍彈、毒品、通緝犯

▲警方在車上搜到手槍、西瓜刀等證物，並喝令車上成員趴下。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市蘆洲區12日晚間11時許，2輛賓士轎車停在永平街32巷21弄路口，被巡邏警員發現形跡可疑且違規併排於是上前盤查，並在車上查獲改造手槍、子彈、鎮暴槍、西瓜刀、手銬及1包安非他命，警方立即喝令2車共6人下車盤查，發現其中1名男子還是通緝犯，全案將依照槍砲、毒品、社會秩序維護法及交通過失傷害移送偵辦。

據了解，事發時蔡男（32歲）及李男（26歲）分別開著2輛賓士轎車併排停在路口，改裝排氣管的噪音引來巡邏警員注意，盤查時發現其中一輛車內竟放著一把西瓜刀，警方不敢大意立即呼叫支援，並喝令車上成員下車。經初步搜車後，在後座腳踏墊下找到1把改造手槍及15發子彈，此外，車上還找到1把鎮暴槍及2副手銬。

▲警方在車上及現場人員身上查獲手槍及毒品等違禁品。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方經對車上人員搜身後，在與蔡男同車的陳男（28歲）口袋找到1包安非他命（重0.73公克）及使用過的吸食器。而李男賓士後座的陳姓男子（28歲）則被警方查出涉及交通過失傷害遭通緝，當場被上銬控制，其餘的林姓（37歲）、曲姓（23歲）乘客則被壓制後上銬帶回偵辦。

警方經檢視改造手槍後，發現槍枝槍管暢通具打擊底火能力，而鎮暴槍經初步檢視則未具殺傷力，將送請警察局鑑識中心進行檢驗，並追查槍枝及毒品來源。警方全案將依槍砲、毒品、社會秩序維護法及交通過失傷害通緝移送新北地檢署偵辦。