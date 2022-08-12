路邊睡1人「被違停車輾頭」　驚悚瞬間曝！目擊者急喊：夕啊

網搜小組／鄺郁庭報導

「沒有看到前方有人躺在地上。」有網友11日釋出一段行車紀錄器畫面，拍攝時間是當天上午8點52分左右，完整拍下一輛違停車「輾路人」的瞬間，讓目擊車主嚇到飆髒話，「欸額給他搞鬼（台語：輾過）！啊夕（台語：啊！死定了）！X你X北七！」影片讓網友也傻眼，「夭壽骨！我一定要裝全車環景。」

有車主在●【爆料公社】●貼出一段42秒的影片，當時他似乎是邊等朋友邊講電話，行車紀錄器則拍下一名男子坐上前方一輛違停紅線的白車，關上車門後，對方就往前開。沒想到，白車車輪突然看似被往上「頂」了一下，仔細看才發現路邊居然躺了一個人。

▲行車紀錄器完整拍下整個過程。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

這讓目擊車主瞬間忘記自己還在講電話，直接脫口「欸額給他搞軌（台語：輾過）！啊夕（台語：啊！死定了）！啊！X你X北七！」然後跟朋友轉述，「林X咧！那台車供嘎搞鬼啦！」「這台剛才停在轉角紅線，開過去供嘎搞鬼！北七啊！林娘啊夕啊！」最後似乎還是難以相信自己看到什麼，「供衛桃嘎搞鬼（台語：從頭給他輾過去）！」

影片曝光後，底下一票都看呆，「紅線不能停車，但也不能躺在上面吧」、「到底是誰白癡？怎會躺在哪」、「怎麼會有人躺在路上」、「正常人應該不會注意右邊地上有躺人吧？還是我不正常」、「兩個都滿天的」、「到底是誰沒事躺在大馬路？這是預謀自殺喔？」

還有眼尖網友認出地點，「旁邊酒店，可能喝完醉倒路邊」、「五木路的話，非常有可能昨晚續攤完忘了回家，直接就地休。」、「民生東／新生北路口，那邊很靠近林森北，應該是大白天喝茫的」、「酒店林立的五木區，馬路上躺個人很正常呀！」