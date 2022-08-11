貨車載農貨翻落40米深谷...彩椒撒滿地　駕駛摔車外頸椎受傷

▲男子駕駛載運農產品貨車翻落40米山谷，幸運獲救。（圖／神鷹山區搜救隊清境中隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

全姓男子於10日駕駛貨車前往仁愛鄉載運彩色甜椒等農產品，不慎於農路翻覆、連人帶車墜落40米深谷、被拋飛車外且頸椎受傷；仁愛消防分隊獲報後，派遣警義消人員會同神鷹山區搜救隊前往救援，垂降至墜落處後，將全男拖拉至上邊坡，費時近2小時將他送醫急救、保住一命。

神鷹山區搜救隊大隊於昨天下午3時許接獲通報，指仁愛鄉大同村仁莊農路約2K處有載運農產品貨車翻落山谷，隨即於3時35分轉報清境中隊協請救援；中隊人員下午4時抵達翻車事故現場，發現藍色貨車橫陳於約40米深谷處，而男姓駕駛被拋出車外，躺在貨車上方邊坡動彈不得，山坡散滿了裝箱的彩色甜椒等農產品。

神鷹清境中隊與仁愛鄉警義消評估現場狀況後，利用SKED和繩索系統垂降至約40米深山谷進行施救，將傷患拖拉至下方農路；男子全身傷痕累累，直喊「很痛、很難受！」但下肢卻沒有痛覺，消防隊員研判可能頸椎受傷，隨即協助穿戴護頸、初步包紮傷口後，救護車後送埔里醫院。

警方調查，男姓駕駛為41歲全姓男子，當天駕駛貨車前往仁愛鄉大同村載運農貨，返程時不幸發生意外，提醒原鄉道路多為陡峭、崎嶇、蜿蜒且路幅狹小，駕車前往山間林道應注意路面地形與車輛性能，若不熟路況，更應專注駕駛，避免發生意外。