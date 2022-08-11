只有說明欄提到、被誤解是自願！婦團訴求慰安婦放入國教署課綱

▲婦女救援基金會今（11）日召開記者會，訴求將台灣慰安婦歷史放入入國史館、國教署課綱、台灣史大眾書籍。（圖／婦女救援基金會）

記者林育綾／台北報導

8月14日「全球慰安婦紀念日」即將到來，婦女救援基金會今（11）日召開記者會，訴求將台灣慰安婦歷史放入入國史館、國教署課綱、台灣史大眾書籍，他們表示，原先只有在國一、高一教科書少數篇幅；而108課綱上只有普通高中高三歷史中「性別與歷史」主題中說明欄呈現，至今仍有耳聞有部分教學老師、學生、民眾認為「慰安婦」是自願擔任，造成該段史實被誤解，帶給倖存者及其家人名譽傷害。

婦援會長年投入「慰安婦」服務與倡議，隨著時間過去，台灣慰安婦阿嬤一個個離開，直到今年僅存一位阿嬤，他們認為，紀錄她們的故事與傷痛已是刻不容緩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

婦援會表示，「慰安婦歷史」是台灣女性的集體傷痛記憶，政府和學者卻不太重視此涉及戰爭下侵害婦女人權的歷史，只有在國一、高一教科書少數篇幅。而108課綱上，只有普通高中高三歷史中「性別與歷史」主題的說明欄呈現，甚至至今仍有部分教學老師、學生、民眾認為她們是自願擔任，造成該段史實被誤解，帶給倖存者及其家人名譽傷害。

另外，坊間販賣台灣歷史書籍，甚少有提到此軍事性暴力歷史；而記錄台灣歷史的國史館，也無此主題或專題歷史記載。婦援會説，慰安婦（軍事性奴隸）事件不僅是國家歷史，亦屬於性別與人權議題，政府應比照二二八事件積極推動，修入國史館和國家課綱，針對台灣史錯誤資料進行矯正與強化女性角色，還原歷史真相，避免民眾或學生接受錯誤歷史教育。

婦援會董事長葉德蘭表示，在1991年的8月14當天，韓國的金學順阿嬤挺身而出，向世界揭露非常不合理的「軍事性奴隸制度」，這個二次大戰時對女性人權的侵害才被公諸於世。後來2012年，台北舉行的第11屆亞洲團結會議中，所有做「慰安婦正義運動」的亞洲國家團體，聯合起來訂定8月14日為「國際慰安婦紀念日」。

▲已故的金學順女士，當年第一個挺身而出，向世界揭露非常不合理的「軍事性奴隸制度」。（圖／翻攝自정의기억재단）

她說明，「軍事性奴隸」這個名詞是在1996年聯合國的人權委員會（現為人權理事會）的一份特別報告上定下來的，換句話說，在聯合國的最高人權機構裡面，「軍事性奴隸」才是對「慰安婦」的正式稱呼，也比較合乎現代對女性在軍事行動中，被軍隊以制度化強暴、輪姦的處境的描述。

婦援會認為，台灣政府跟學者都應該正視這段歷史，目前的課綱卻沒有很著墨，還有部分老師、學生認為這是自願。「我們都知道女性在那個時候自願去做這樣的事情的人真的非常少，大部分的女性都跟現在的柬埔寨事件一樣是被誘騙過去的。這樣子的歷史應該寫入教科書、寫入台灣歷史中，讓所有的人不會忘記。」

另外，婦援會一向在814紀念日當天，與全世界各個國家一樣，要求日本政府道歉跟賠償，「原因在於這是一個國家制度對女性的迫害，這個迫害需要國家來負責，我們從來沒有放棄這個主張。」

婦援會執行長杜瑛秋也表示，目前僅剩一位慰安婦阿嬤，她被家人照顧得很好，社工每一、兩個月會去探視她、陪她聊聊天。婦援會希望可以盡快記載慰安婦的歷史，「光靠我們的推動不夠，希望台灣歷史能留下她們的足跡。」

為了瞭解民眾對於「台灣慰安婦－軍事性奴隸歷史放入國史館、課綱和台灣史書籍」看法，婦援會今年7月特別舉行網路民調，共收到677則回應，有99%的填寫者知道知道台灣曾有「慰安婦」（戰時軍事性奴隸）的這段歷史；不過在義務教育中，有沒有教到慰安婦歷史，有46.7%的民眾表示有，但回答「不確定」、「沒有」的民眾高達53.2%。

▲中正紀念堂與婦女救援基金會合作，在國際慰安婦紀念日前夕推出「#Me Too先行者」特展。（圖／婦女救援基金會提供）

許多人從電視新聞、紀錄片獲得相關資訊，其餘的管道皆低於5成，包括相關研究書籍、歷史教科書、文學小說、電影等等，顯見慰安婦議題被社會各界忽視的狀況。

杜瑛秋也分享，很多台灣史的書都沒有關於台灣慰安婦的歷史，她只發現一本人權相關的機構出版的書有收錄，其他都沒有提到。而國史館網站裡面有「婦女史料」，裡頭有婦援會的資料，但如果直接搜尋「慰安婦」很難找到，非常可惜。

另外，調查中有超過9成民眾，支持台灣史相關大眾書籍應該要更普及慰安婦歷史、把慰安婦歷史列入課綱，並正名為「慰安婦－軍事性奴隸」。

國家人權委員會委員葉大華表示，自己還在民間工作的時候，看婦援會拍的阿嬤紀錄片《蘆葦之歌》，全場大概3分之2的人都是哭著看到最後，也是透過這個紀錄片，才讓她比較貼近真正的事實。



葉大華也認為，現行課綱不符比例原則，只佔非常小的篇幅，還是加深加廣的課綱裡面，必須老師非常有意識，才可能想盡辦法找到資源提供給學生。而在課綱裡面，是把它歸為「女性和政治」，她認為更適合的主題包括「現代戰爭和國家暴力」、「國家暴力和轉型正義」，這些都是環環相的，卻沒有被納入在這個範疇裡去面對。

她表示，婦援會提出的訴求非常重要和正確，希望教育部能積極面對，在108課綱當中可以再召集相關專家學者，一起來思考怎麼把這段歷史能檢視、納入，更全面性幫助下一代對這件事有正確理解。

▲婦援會為了彌補教科書與台灣史書籍的不足，出版台灣第一本慰安婦故事繪本《蘆葦花開》。（圖／記者林育綾攝）

婦援會為了彌補教科書與台灣史書籍的不足，除了自籌拍攝《阿嬤的秘密》、出版繪本《蘆葦花開》，更長期舉辦展覽、講座，希望透過各種管道，加強民眾對台灣慰安婦歷史議題的認知，今年更把「阿嬤家」帶到台中與司法改革基金會合辦「阿嬤家在台中」特展，讓中南部的民眾、學生也能看到阿嬤的生命歷程。