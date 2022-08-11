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不甩中國威脅！立陶宛官員訪台談合作　未來可望直航闢定期航線

▲▼立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅率團訪台。（圖／交通部提供）

▲立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅率團訪台。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

無畏中國威脅，立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅(Ms. Agne Vaiciukeviciute )率團訪台5天於今(11)日離臺，雙方觸及航港海運、空運、5G應用和運輸智慧及電動車等三大塊議題，其中立陶宛與臺灣未來可望直航開闢定期航線並簽屬通航協定。

立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅(Ms. Agne Vaiciukeviciute )率該國政府官員及相關電動車輛產業代表等共11人，年8月7日至8月11日訪問台灣，積極尋求雙方合作機會，由我國駐立陶宛大使黃鈞耀陪同，今日結束行程，中午由交通部次長祁文中於圓山飯店設宴款待立國一行人餞行。

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▲▼交通部次長祁文中代表我方於圓山飯店為立國交通部政務次長愛格涅等一行人餞行。（圖／交通部提供）

▲交通部次長祁文中代表我方於圓山飯店為立國交通部政務次長愛格涅等一行人餞行。（圖／交通部提供）

交通部表示，雙方討論有關航港及海運合作部分，立陶宛希望臺籍航商能多利用立國港口增加航線，將立國克萊佩達港作為樞紐港；另因政治因素，立國貨櫃吞吐量大幅減少，希望臺籍航商協助增加貨櫃量或投資等；離岸風電尤其人才培訓，希望與我國港務公司互享交流經驗。

交通部指出，我方對於建立立陶宛與臺灣間港口之合作，將研議拜訪立國進行港口交流事宜，另就離岸風電人才培訓方面，將引薦相關風能訓練公司與立國交流。

有關空運合作部分，立陶宛則提出立陶宛有3個國際機場，於2022年6月統計資料顯示，立陶宛之航空客運量復甦度在歐洲機場中排名第二，航空客運量增加391%、航空貨運量增加14%，盼華航評估建立臺灣及立陶宛間之航空客貨運航線之可行性。

▲▼交通部次長祁文中代表我方於圓山飯店為立國交通部政務次長愛格涅等一行人餞行。（圖／交通部提供）

▲交通部次長祁文中代表我方於圓山飯店為立國交通部政務次長愛格涅等一行人餞行。（圖／交通部提供）

交通部表示，對於建立立陶宛與臺灣間航空客貨運服務，我方樂觀其成，為了空運服務穩定發展，建議雙方可從簽署通航協定(Air Services Agreement)著手，透過兩國間持續的經貿、技術等各方面交流，增加人流、貨流等的來往，有助於航空公司採共用班號(Code share)方式合作營運，或視需求開闢定期航線。

至於5G應用、智慧運輸及電動車等議題，立陶宛也提出相關合作建議，包括電動大客車期望與我國電動大客車車廠進一步合作，此次訪台並已排定和我國唐榮車廠簽訂MOU。

交通部表示，未來雙方將針對相關交通課題合作陸續進行展開。

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