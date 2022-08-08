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花蓮殯儀館後方海域溺水意外　男子失去生命跡象搶救恢復心跳

▲▼溺水男子在離岸50公尺處載浮載沈，警消下水救援並將男子拖帶上岸。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲▼溺水男子在離岸50公尺處載浮載沈，警消下水救援並將男子拖帶上岸。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市8日近中午時分發生一起溺水意外，1名男子在南濱海域離岸約50公尺載浮載沉，消防局獲報將男子拖帶上岸，發現男子已無生命跡象，救援人員立刻施以急救，並送往醫院接續搶救，已恢復生命跡象。

▲▼溺水男子在離岸50公尺處載浮載沈，警消下水救援並將男子拖帶上岸。（圖／花蓮消防局提供，下同）

花蓮消防局於8日近中午12時獲報花蓮市立殯儀館後方海灘經見溺者於海面上載浮載沉，立即派遣花蓮分隊2車5人前往救援。

▲▼溺水男子在離岸50公尺處載浮載沈，警消下水救援並將男子拖帶上岸。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲▼警消發現男子已無生命跡象，立刻施以各項急救，終於在到醫院後恢復生命跡象。

警消到場目視溺者離岸約50公尺，由警消吳弘翊透過活餌救援游向溺者，成功將溺者帶上岸。因溺者已無生命徵象，隨即由救護人員接手實施急救，CPR、Zoll X生理監測、插管、給予強心劑等高級心臟救命術，接續後送門諾醫院搶救，經醫院搶救恢復生命徵象。

▲▼溺水男子在離岸50公尺處載浮載沈，警消下水救援並將男子拖帶上岸。（圖／花蓮消防局提供，下同）

消防局提醒民眾，炎炎夏日水域活動清涼解暑，選擇合適的場域進行水域活動，為確保水域活動安全，謹記「救溺」口訣 「叫叫伸拋划，救溺先自保」及「防溺十招」包括：戲水應選擇有救生設備與人員的地點、避免做出危險行為、注意湖泊溪流落差變化、不要落單、下水前先暖身、不可在水中嬉鬧惡作劇、身體疲累狀況不佳不要戲水游泳、不要長時間浸泡在水中、注意氣象報告、加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆。

▲▼溺水男子在離岸50公尺處載浮載沈，警消下水救援並將男子拖帶上岸。（圖／花蓮消防局提供，下同）

花蓮縣消防局長林文瑞呼籲，游泳戲水不分季節，從事水域活動時務必注意自身及同伴安全，切勿輕忽任發生危險的可能，並牢記救溺5步、防溺10招，降低溺水意外發生，得以確保人身安全。

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