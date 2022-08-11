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社會 社會焦點 保障人權

驚險畫面曝！聯結槽車南迴自撞山壁　側翻噴火花柏油全流出

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

一名宋姓駕駛於今（11）日凌晨駕駛聯結槽車，載運柏油沿台9線（南向北）往台東行駛，行至448公里處附近，自撞山壁導致拖車翻覆，一度造成大型車輛無法通行，枋寮警分局、消防局獲報分別派員救援，將受傷司機送醫，酒測值抽血檢驗中，上午8點起南下車道單線雙向輪放通行，詳細肇事原因仍在釐清中，當時的驚險畫面也曝光。

▲▼台9線南迴公路一輛聯結槽車自撞山壁翻覆。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲台9線南迴公路一輛聯結槽車自撞翻覆，畫面曝光。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

從後方車輛的行車錄影器畫面中可以看見，聯結槽車原本平穩行駛在清晨的台9線上，卻突然自撞山壁，導致後面裝有柏油的車廂翻覆並伴隨著火花，滑行了幾公尺後才停下，並橫躺在車道中央，後方車輛難以通行。

枋寮警分局於今天早上4時多接獲報案，指南迴公路發生重大車禍，派員趕往處理，發現宋姓男子駕駛聯結車後方拖掛半拖車，自撞山壁翻覆，占用北上車道，造成大型車輛無法通行，警方聯絡拖吊車前來拖吊，先將占用車輛的聯結車移置路旁，早上8點，南下車道單線雙向輪放通行，目前拖吊車已至事故現場進行拖吊作業中。

屏東縣政府消防局表示，該局於今日早上4時23分接獲獅子鄉台9線與台26線附近車禍救護，派遣獅子分隊(2車4人)由小隊長陳城煌帶隊前往救援，到達現場回報為載運柏油槽車自撞山壁翻覆，傷者1名已自行脫困，由獅子救護車載送(男性、50歲、肢體擦傷、意識清楚)送往枋寮醫院治療，現場後續交員警處理。

▲▼ 台9線嚴重事故 。（圖／翻攝記者爆料網）

▲後車廂裝的柏油全撒出。

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