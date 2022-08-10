台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

記者柯振中、吳奕靖、林悅／台南報導

國道一號南向309.6公里處9日發生行車糾紛，37歲的蘇姓男子駕駛小客車，與駕駛半聯結車的52歲呂姓男子發生糾紛，氣得將半聯結車攔下，接著持棍棒攻擊，導致呂男的車輛損毀。警方獲報將蘇男帶回調查，詢問後依照妨害自由、毀損、公共危險罪等罪嫌，將蘇男函送地檢署。

▲蘇男逼停聯結車，拿鐵棒敲打。（圖／翻攝《記者爆料網》）

警方調查，呂男9日下午2點02分時，駕駛半聯結車經過該路段，認為蘇男行車速度過慢，於是按喇叭示意，沒想到因此引起蘇男不滿。

▲蘇男十分生氣，往聯結車猛敲。（圖／翻攝《記者爆料網》）



蘇男被按了喇叭，氣得變換車道、逼車，逼迫呂男停在路肩，接著下車開始叫囂、拿出鐵棒敲打半聯結車，導致車輛的車牌、副駕駛座處玻璃受損，所幸沒有造成乘客傷亡。

而依據影片畫面，蘇男將聯結車逼停後開始下車叫囂，聯結車上的人則沒有理會，蘇男於是拿起鐵棒開始揮舞，攻擊聯結車的車體，至於聯結車上的呂男，則看起來一臉淡定。

▼聯結車遭到攻擊，所幸車上乘客無人傷亡。（圖／記者林悅翻攝）



警方獲報後前往現場，將人帶回調查，詢問後依照妨害自由、毀損、公共危險罪等罪，將蘇男函送法辦，詳細狀況為何仍待釐清。

▼蘇男攔停大車攻擊，結果被函送法辦，只是為了出氣，恐面臨牢獄之災得不償失。（圖／記者林悅翻攝）



警方呼籲，行車途中若發現有車輛駕駛挑釁、惡意逼車，務必通知警方處理，切勿發生競速、不當駕車的行為，以確保自身、其他用路人安全。

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