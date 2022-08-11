被軌道耽誤的精品業！高鐵跨足時尚圈　再推皮革「小廢包」

▲高鐵紀念商品跨足時尚圈，推出全新皮革系列包款。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵紀念商品跨足時尚圈！繼2017年推出高鐵服勤員、列車長款皮革系列腰包後，台灣高鐵公司再推出限量精緻實用的皮革系列「迷你包」（又稱小廢包），是首款專為車票放置設計夾層的包款，售價依不同款式從1050元到2200元不等。

台灣高鐵公司表示，這次推出「高鐵皮革系列經典組」，以時下最新流行的精巧迷你「小廢包」作為設計核心概念，包含零錢包、內含兩用包及萬用包的迷你包組，採用牛皮植鞣革技術，細節比照時尚精品打造。

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▲▼高鐵紀念商品跨足時尚圈，推出全新皮革系列包款。（圖／高鐵公司提供）

高鐵公司指出，零錢包售價1050元，在高鐵列車上的販賣推車限量販售，以旅客視角出發，外層融入高鐵意象流線元素，可將車票直接放入外部夾層，讓各種票面資訊一目了然，內部還可放入各式卡片、鈔票及零錢，是首款專為高鐵車票設計的小廢包。

此外，高鐵也推出迷你包組為兩用包及萬用包二款合售，售價2200元。高鐵公司表示，該組內層同樣設計有專門放置車票的夾層，可裝酒精噴霧、手機、信用卡、口紅、藍芽耳機等重要小物；透過皮帶配件可肩背、繫腰間或手拿，在PChome 24h購物網可買到。