家長快看！Snapchat推出「1新功能」　讓孩子聊天對象曝光

▲社群平台的發展為青少年安全帶來隱憂。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者殷稚雅／綜合報導

近年來，社交平台蓬勃發展且逐漸年輕化，但社會事件也因此層出不窮。青少年沉迷於社交平台的現象，除了造成家長擔憂外，更引起了各國政府的關注，盼能督促相關平台制定青少年保護措施。Snapchat便於9日宣布推出新工具「家長控制中心」（Family Center），希望協助家長了解孩子在平台上的交友情況。

根據《CNN》報導，欲使用新工具的功能，家長必須先創立自己的帳號，再向孩子發送加入Family Center的邀請，並由孩子選擇是否接受邀請。透過此功能，家長能夠知道孩子在Snapchat上的好友、與誰有過對話，也可以檢舉有疑慮的用戶。此外，Snapchat也強調，家長雖然可以了解帳戶的好友情況，但「無法監看私人訊息內容」。

Snapchat在聲明中表示，這項新功能是他們和多個家庭合作，試圖了解家長及孩子的需求，並與相關線上安全福祉專家進行多次諮詢後的成果。同時也提到，「我們的目標是協助建立家長與孩子間的信任及合作。」

前Facebook產品經理曾在去年10月出面披露，公司旗下的社交軟體存在著散佈假消息及危害青少年的負面影響，但公司卻沒有主動嘗試解決問題。此後，美國參議院消費者保護委員會陸續與Snapchat的母公司、Youtube、TikTok、Instagram等社交平台的高層會面，詢問內部保護青少年的相關政策，並表示會加強監督各社交平台對於青少年用戶的安全保障。