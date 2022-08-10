好市多壽司暗藏「神秘驚喜」！她一口咬下樂了：不是白飯耶

▲好市多壽司暗藏驚喜。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」）



網搜小組／柯振中報導

美式賣場好市多商品主類繁多，除了生鮮以外，也有熟食能夠選擇。近日一名女子到好市多購物，意外看見一款綜合壽司組，買回家品嚐，頓時感到相當驚艷，也被豐富的「白飯內餡」給嚇到。

一名女子在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，她與丈夫逛街購物時，發現了「鮭魚鮮蝦壽司」，於是買回家嚐鮮，一口吃下瞬間被豐富的配料給震驚了。

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女子表示，在賣場購買時，沒有注意到下方，原先以為是單純的白飯，沒想到裡面還有包料，「一口塞整個超滿足」，食材也十分鮮甜。

▲原來，擺在鮭魚、鮮蝦底下的是花壽司，而不是單純的白飯。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」）



而依據照片畫面，這盒綜合壽司除了鮭魚、鮮蝦與魚卵以外，握壽司下方的飯竟然不是白飯，而是包有魚肉、黃瓜、海苔的花壽司，看起來十分浮誇。

誇張的份量曝光，讓不少網友直呼，「看起來好讚欸」、「可惡…今天沒注意到有這款」、「內餡十分飽滿，鮮蝦跟鮭魚都很新鮮，我拿到的這盒內餡有加芥末喔」、「好市多的壽司都不錯吃」、「最近最佳分享文」、「這組合很讚耶！請問多少錢啊」、「好像不錯…明天來去拿一盒回家試試看。」

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