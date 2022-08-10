7縣市「豪大雨特報」大雷雨開轟！颱風米雷將生成　明有望雙颱共舞

▲海上熱帶低壓可能成為今年第8號颱風「米雷」。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

台灣附近海上正有第七號颱風「木蘭」及一個熱帶性低氣壓，中央氣象局表示，熱帶低壓有機會於明日增強為第八號颱風「米雷」，不過兩大系統對台灣天氣都沒有影響，未來一週為典型夏季天氣型態，白天高溫炎熱可達35度以上，午後西半部、中南部山區有雷陣雨。

氣象局目前針對部分縣市發布豪、大雨特報，並指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（１０）日臺南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，嘉義地區及雲林、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。另針對臺南市、屏東縣、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至19時15分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員劉宇其表示，木蘭颱風已移動到海南島，明天往越南前進，持續遠離台灣，南來到台灣附近的水氣減少，因此對天氣的影響也告一段落。

未來一週天氣都屬於典型夏季型態，各地白天高溫炎熱，約34到35度，花東可達38度以上，大台北、宜蘭、嘉義以南局部地區有36度以上高溫。中午過後中南部山區、西半部有雷陣雨，部分地區有局部大雨，清晨西半部沿海、東南部整天有零星降雨。

▲颱風木蘭（左）、熱帶低壓對台灣都沒有影響。（圖／氣象局）

氣象局預報員黃恩鴻表示，日本東南方正有一個熱帶性低氣壓發展中，明後兩天持續朝北轉北北東移動，也就是從日本南側往東側走，離台灣越來越遠，對台灣天氣沒有影響。

由於熱帶低壓強度偏弱，可能須等到一天後才會增強為今年第八號颱風「米雷」，也就是最快明日成颱，不過由於該系統距離日本較近，日本氣象廳若有防災考量，也可能更早升級其強度。