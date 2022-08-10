　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

自助餐夾4樣菜「結帳近300元」！他聽計價方式愣住：蚵仔1顆15？

▲▼自助餐夾4菜結帳近300元。（圖／翻攝臉書／爆廢公社公開版）

▲男子結帳將近300元，被嚇了一跳。（圖／翻攝臉書／爆廢公社公開版）

記者柯振中／綜合報導

民以食為天，幾乎每個人都會天天進食。不過，台南一名男子到某間自助餐店夾菜，結帳時價格將近300元，讓他當場愣住，原來是一位一顆蚵仔高達15元，算下來價格才如此昂貴。對此，便當店也出面喊冤，早就已經沒賣了。

這名男子在「爆廢公社公開版」分享，他的便當夾了蚵仔、苦瓜、雞肉等菜色，一共選了4樣菜，同時搭配白飯，不過結帳時金額將近300元，讓他嚇了一跳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男子感到十分奇怪，於是詢問計價方式，才知道一顆蚵仔要價15元，而他一共夾了14顆，等於蚵仔的部分就要210元，無奈直呼「這是自己夾自助餐，早知道價格，我怎樣都不夾」。

▲▼自助餐夾4菜結帳近300元。（圖／翻攝臉書／爆廢公社公開版）

▲男子回家計算，14顆蚵仔等於210元，其他3樣菜色也要將近90元。（圖／翻攝臉書／爆廢公社公開版）

針對這種價格，不少網友留言直呼，「這種誇張的價格，直接跟老闆說你不要了」、「就說不買了，還他不就好了」、「所以他結帳時夾出來一顆一顆數嗎」、「這樣300？我當下會說不買甩頭快閃」、「自助餐守則，別夾自助餐不該出現的菜色。記住這句話，以後踩雷率就很低。」

不過，該間自助餐店販售較高單價的菜品，如雞腿、魚肉等等，都會在旁邊附上單價，業者也出面喊冤，因為店內販售的蚵仔比較大顆，且之前最貴的時候，每顆的單價是10元，後來被客人嫌貴，就乾脆不賣了，否認1顆15元的說法。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►地表最實用的收納箱！999元買3個，5蓋可開＋滑輪超方便

ET快訊
快訊／雨彈轟炸！永康交流道下變「水樂園」畫面曝光
國家災防警訊發布！「大雷雨」夜襲雷神鋪天　南台灣大豪雨+大潮
快訊／高雄雷雨狂轟！　岡山「電桿倒塌」周邊停電
快訊／雷雨彈炸高雄！本館路水淹騎樓　鳥松中正路積到「輪胎高」
50歲男肝硬化末期！突喊：想咳嗽　醫一進門嚇傻
快訊／雨彈開炸南部三縣市　台南、高雄列一級淹水警戒
三灣鄉長涉132件貪污案起訴20人　追回1289萬黑心錢

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨彈炸南台「永康大積水」！交流道下慘變「水樂園」

國家災防警訊發布！「大雷雨」夜襲雷神鋪天　南台灣大豪雨+大潮

自助餐夾4樣菜「結帳近300元」！他聽計價方式愣住：蚵仔1顆15？

B2廁所聽見女孩哭聲…2教官巡邏「金屬扣突彈裂」　嚇壞急撤退

交往5年！女友玩線上遊戲6個月「被網公拐走」　他見1證據淚崩

大學生「湊字數神器」爆紅！一鍵幫寫千字報告　網實測結果曝光

公布姓名照片也不怕！4酒駕累犯就1個無照駕駛　「應加重罰金」

7縣市「豪大雨特報」大雷雨開轟！颱風米雷將生成　明有望雙颱共舞

竹市+611　衛生局呼籲：完整接種疫苗提升保護力

新竹縣+730！疫苗接種持續服務　整合門診照護康復者

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

《獵鑽緝兇》池晟神演技切換雙胞胎　搭許城泰、徐智慧揭弒父之謎

幼幼台7哥哥姐姐現況曝光！　李岳掰了西瓜…成CEO砸600萬創業

林智堅喊無辜：我是受害者　聽余正煌喊告氣罵「不厚道」

劉在錫「世鎬是嘉賓」惡整昭旻　她打視訊劈頭問：跟我組隊..大問號XD

快訊／雨彈炸南台「永康大積水」！交流道下慘變「水樂園」

國家災防警訊發布！「大雷雨」夜襲雷神鋪天　南台灣大豪雨+大潮

自助餐夾4樣菜「結帳近300元」！他聽計價方式愣住：蚵仔1顆15？

B2廁所聽見女孩哭聲…2教官巡邏「金屬扣突彈裂」　嚇壞急撤退

交往5年！女友玩線上遊戲6個月「被網公拐走」　他見1證據淚崩

大學生「湊字數神器」爆紅！一鍵幫寫千字報告　網實測結果曝光

公布姓名照片也不怕！4酒駕累犯就1個無照駕駛　「應加重罰金」

7縣市「豪大雨特報」大雷雨開轟！颱風米雷將生成　明有望雙颱共舞

竹市+611　衛生局呼籲：完整接種疫苗提升保護力

新竹縣+730！疫苗接種持續服務　整合門診照護康復者

波特王開砲：抖音、小紅書都是文化統戰！　嗆共軍演「早說不會打」

快訊／雨彈炸南台「永康大積水」！交流道下慘變「水樂園」

劉基鴻吃壞肚子　賽前緊急到醫院吊點滴

國家災防警訊發布！「大雷雨」夜襲雷神鋪天　南台灣大豪雨+大潮

基隆主普壇開燈放彩共璀璨　蔡英文見證國定民俗文化典範

熱狗接兒子放學被拒絕！　遭嫌棄「穿得很奇怪」：他覺得我丟臉

KID收「三七仔送匿名包裹」嚇壞　急調監視器…結局反轉：X北喔！

萬海7月營收年增17.75%、月減5.33%　法人估8月難免再下修

快訊／高雄雷雨狂轟！路樹壓路險砸車　岡山「電桿倒塌」周邊停電

梁靜茹絕美洩香肩登《好聲音》！　隔空合唱劉德華網嗨炸

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

林智堅抄襲案　台大學生會首發聲曝兩重點

鏡片脫膜他驚「是洗碗精？」　內行搖頭

本週偏財運血型+生肖TOP5　O型搭這生肖旺到爆

師傅扛冷氣爬上2樓　身體詭異歪斜下秒悲劇

颱風米雷將生成　明有望雙颱共舞

雙寶媽「想生女兒不能高潮嗎」　名醫神回2句

北方冷空氣開始醞釀　有望秋涼時間曝

重聽記者會！林智堅「脫口3字」網驚不對勁

水電工飛澎湖「下機已到柬埔寨」　律師揪5疑點

林智堅抄襲很嚴重？網曝1原因最氣：很失敗

可不可2茶飲腸桿菌超標　新北開罰3萬

曾被勸外派海外　她2年後驚：險被拐到柬埔寨

更多熱門

相關新聞

員工餐藏「濕黏蛇頭」吃一半才發現

員工餐藏「濕黏蛇頭」吃一半才發現

電影情節走入現實！《飛機上有蛇》中，毒蛇充斥於機艙的一幕相當驚悚，駭人形象深植人心，豈料近日就傳出電影情節真實上演，21日太陽快運航空（Sun Express）一架由土耳其飛往德國的班機上，空服員於食用員工餐過程中，在餐盒內發現一顆僅剩半截的蛇頭，嚇得空服員立即拍下影片並上傳網路。

「便當門」女警媽媽現身！對店家深感抱歉

「便當門」女警媽媽現身！對店家深感抱歉

便當店控女警偷竊　負評被灌爆慘剩1.9星

便當店控女警偷竊　負評被灌爆慘剩1.9星

女警買5便當被告偷竊　同業曝醬包殘酷真相

女警買5便當被告偷竊　同業曝醬包殘酷真相

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

關鍵字：

自助餐夾菜便當蚵仔

讀者迴響

熱門新聞

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

孫其君「借錢買鑽戒求婚」竟情變　與郭雪芙陷財務糾紛

台大一刀斃命林智堅　最慘受害者是他

5.7億威力彩得主曝光！　結果慘遭廟主詐騙3.7億

林瑞陽「長子爆同居正妹星二代」！

16歲少年無聊偷騎爸車！撞死路人後悔

快訊／林志穎車禍19天「驚喜現蹤了」！最新動態被捕捉

丟丟妹突消失《小姐不熙娣》！

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

輿論爆了！蔡英文「對幹」台大　臉書火速被灌爆

孫其君爆欠錢討求婚鑽戒　郭雪芙經紀方無奈：他財務狀況我們不清楚

林智堅抄襲案　台大學生會首發聲曝兩重點

40歲↑飄老人味原因曝！「這2部位最濃郁」

16歲少年偷騎爸機車撞死人　全家連帶下場曝

更多

最夯影音

更多
跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄
白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面