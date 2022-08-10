自助餐夾4樣菜「結帳近300元」！他聽計價方式愣住：蚵仔1顆15？

▲男子結帳將近300元，被嚇了一跳。（圖／翻攝臉書／爆廢公社公開版）



記者柯振中／綜合報導

民以食為天，幾乎每個人都會天天進食。不過，台南一名男子到某間自助餐店夾菜，結帳時價格將近300元，讓他當場愣住，原來是一位一顆蚵仔高達15元，算下來價格才如此昂貴。對此，便當店也出面喊冤，早就已經沒賣了。

這名男子在「爆廢公社公開版」分享，他的便當夾了蚵仔、苦瓜、雞肉等菜色，一共選了4樣菜，同時搭配白飯，不過結帳時金額將近300元，讓他嚇了一跳。

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男子感到十分奇怪，於是詢問計價方式，才知道一顆蚵仔要價15元，而他一共夾了14顆，等於蚵仔的部分就要210元，無奈直呼「這是自己夾自助餐，早知道價格，我怎樣都不夾」。

▲男子回家計算，14顆蚵仔等於210元，其他3樣菜色也要將近90元。（圖／翻攝臉書／爆廢公社公開版）



針對這種價格，不少網友留言直呼，「這種誇張的價格，直接跟老闆說你不要了」、「就說不買了，還他不就好了」、「所以他結帳時夾出來一顆一顆數嗎」、「這樣300？我當下會說不買甩頭快閃」、「自助餐守則，別夾自助餐不該出現的菜色。記住這句話，以後踩雷率就很低。」

不過，該間自助餐店販售較高單價的菜品，如雞腿、魚肉等等，都會在旁邊附上單價，業者也出面喊冤，因為店內販售的蚵仔比較大顆，且之前最貴的時候，每顆的單價是10元，後來被客人嫌貴，就乾脆不賣了，否認1顆15元的說法。

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