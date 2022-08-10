媽多買便當沒人吃！隔2小時要求「退貨」遭拒怒公審：邏輯有問題

▲一名媽媽多買了一份便當，想退卻被店家拒絕。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

現在有許多人不自己煮飯，外帶的便當、餐盒成了熱門選擇。一名媽媽表示，她近日到一間便當店替家人便當，但因其中一名家人臨時未返家，於是她在2小時後再次返回便當店要求「退貨」，卻遭對方拒絕，讓她氣得在臉書發文公審「下次一定不會再來買」。文章一出，引發網友一面倒砲轟。

一名女網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」發文表示，當天她買完5個便當後，兒子突然告知「不回來吃了」，因此他們只吃了4個便當，並將剩下的一個便當帶回店家退錢，不料對方卻直接拒絕，「便當賣出去就沒有在退的」，讓她相當傻眼。

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▲女網友發文公審店家，反遭圍剿。（圖／翻攝自Facebook／嘉義綠豆大小事）

原PO質疑，多出來的這個便當連拆都沒拆封，距離買回家的時間也才相隔2小時，還殘留著餘溫，不解「到底有什麼理由不給退錢？邏輯是不是有問題？」最後更語帶諷刺祝店家祝生意興隆，「下次一定不會再來買」。

貼文曝光後，網友卻相當不領情，紛紛痛批原PO，「店家會非常開心少了一位奧客吧，自以為自己有影響力的奧客」、「食物本就沒有退這回事」、「這到底甚麼神奇的大腦」、「如果店家跟她說，好啊好啊～沒關係，妳們剛剛吃的那四個便當也是別人退的…不知道她會有什麼表示」。

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