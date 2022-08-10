「手護台東藍」現成果！　新蘭漁港淨海...廢棄物變少了

▲台東縣環保局號召台東水中運動訓練協會潛海戰將，一同前往新蘭漁港進行淨海活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣環境保護局日前號召台東水中運動訓練協會潛海戰將，一同前往新蘭漁港進行淨海活動，結果經過一個上午的努力，共清理出47.85公斤的海洋廢棄物。環保局呼籲遊客與民眾養成垃圾不亂丟，隨手帶走垃圾的好習慣，降低垃圾流入海洋成為海洋廢棄物的機會，讓台東的好環境能夠永續。

台東縣擁有臺灣最長176公里海岸線，海洋資源的永續發展和保育是縣府的重點施政之一，並在簽署推動聯合國永續發展指標SDGs時，特別簽訂SDGs14保育及永續利用海洋生態系，為了讓世世代代都能享受寶貴的東海岸，體驗各種海洋相關活動時，兼顧海洋環境保育，不讓海洋廢棄物破壞海洋環境。

▲▼結果經過一個上午的努力，共清理出47.85公斤的海洋廢棄物。

台東縣政府推動了各項環境保護的措施，其中，鼓勵更多潛海戰將參與亦是重要的方向之一，目前台東縣共有127位加入清淨海洋行列，為維護台東自然美好生態努力。

參與活動的潛海戰將林小姐指出：台東水中運動協會不定期辦理自主訓練，也會進行海洋廢棄物的清理，而此次活動中，所清理出的海洋廢棄物數量較之前少了許多，希望大家在進行海域活動時，注意戲水安全以外，也可以動手撿拾垃圾，讓海洋可以越來越乾淨。

環保局特別感謝台東水中運動訓練協會的潛海戰將，經過一個上午的努力，共清理出47.85公斤的海洋廢棄物，其中廢棄漁具10.74公斤、寶特瓶2.3公斤、塑膠垃圾3.84公斤、鐵鋁罐8.1公斤、玻璃6.75公斤、一般垃圾16.12公斤；打擊海洋廢棄物不僅僅是靠清理，更有效的是必須從垃圾源頭減量做起，在生活中減少廢棄物的產生、在海灘遊憩時隨手帶走垃圾、只留下珍貴的回憶。

環保局呼籲，海洋生態環境的永續需要靠你我共同維護，從生活中落實減廢、拒絕使用化學防曬乳等生活習慣都能讓海洋資源永續，也歡迎加入環保艦隊、海洋巡守隊及潛海戰將，一同手護台東藍，服務專線089-239687 台東縣環境保護局鍾小姐。

