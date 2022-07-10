台82線東石路段非法載運廢棄物　聯結車司機慘了

▲ 檢警環聯手台82線攔查非法載運廢棄物 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為遏阻廢棄物非法棄置進入嘉義縣，嘉義縣檢警環繼6月間在布袋鎮及大林鎮攔查不法車輛查獲廢棄物依法嚴懲後，7日凌晨又在台82線東石路段查獲1部非法載運廢棄物的曳引車，司機將面臨1年以上5年以下有期徒刑，生財工具遭查扣，得不償失。

環保局表示，嘉義縣沿海鄉鎮養殖魚池及農地多，台82線及61線開通後，交通便利，成為不肖業者傾倒廢土或棄置廢棄物目標，為杜絕違法歪風，嘉義縣警察局與環保局聯手加強查緝，除了在熱區裝置監視器，更不定時不定點在各重要路口加強攔查可疑車輛。



朴子警分局東石分駐所日前在台82線東石路段發現一可疑車輛，立即通報環保局前往，當場查獲一部非法載運廢棄物的曳引車，司機原先不肯透漏廢棄物來源及去處，經警察同仁及環保局稽查員交互盤問，終於說出廢棄物來自雲林縣，稽查人員認定為疑似非法棄置車輛，將司機移送地檢署偵辦，後續將追查背後指使者，依法嚴懲。

環保局長張根穆表示，環保局將持續與警察局加強非法棄置廢棄物查緝工作，呼籲土地使用人、管理人及所有人善盡土地管理之責，加裝監視器、加強巡視或其他可行性防制措施，共同守護「嘉」園。