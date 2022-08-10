民進黨今提名：李問戰馬祖、周江杰選竹縣、陳光復再戰澎湖

▲李問、周江杰、陳光復。（合成圖／翻攝自李問臉書／翻攝自周江杰臉書／翻攝自陳光復臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今（9日）將完成九合一選舉提名最後一片拼圖！身兼黨主席的總統蔡英文日前拍板，徵召客家部主任周江杰為新竹縣長候選人、黨部主委李問為連江縣長候選人、前縣長陳光復為澎湖縣長候選人，提交8月10日中執會進行徵召提名作業。

蔡英文表示，周江杰不僅是新竹縣在地的年輕客家人才，過去也曾任新竹縣議員，對於地方服務不遺餘力，這幾年更擔任民進黨中央黨部客家部主任並兼任發言人，對於客家鄉親的服務從未間斷，擔任民進黨發言人積極為黨的政策辯護，這次周江杰願意回鄉投入新竹縣長的選舉，民進黨期待年輕人才深耕地方，用最大的熱情與創意，改變新竹縣的未來。

蔡英文也稱讚李問說，他這幾年深耕連江縣，感動了許多地方鄉親，也看見耕耘的初步成果，今年是民進黨在馬祖首次提名和徵召的地方公職，包括議員、鄉代和村長共9人，顯示出民進黨在李問的努力下，在馬祖有更多的可能性，盼李問親自率隊出征，在連江縣再創好成績。

對於澎湖縣，蔡英文表示，陳光復過去曾擔任過縣長，這次再次參選，加上現任的民進黨澎湖縣立委楊曜的合作，一定更能夠整合地方與中央的資源合作，發揮一加一大於二的效果「光復澎湖」，再次為鄉親服務。