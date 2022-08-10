拍照、吃飯不再苦瓜臉　見習網美小吳首次解鎖笑容秘密

【企劃特輯】

近期小吳苦瓜臉的系列照風靡各大社群，引發網友熱烈討論，究竟發生了什麼事讓小吳收起了燦爛的笑容？原來，全球隱形牙套領導品牌隱適美邀請見習網美小吳，演繹各種配戴傳統牙套時的心酸情境，成功引起廣大網友的共鳴。小吳更特別邀請大家一起解鎖笑容秘密，只要成功解鎖便有機會拿 UberEats 抵用券，完成線下諮詢還能抽飯店住宿券！

▲難得來到網美餐廳卻必須憋嘴笑，網美怎能接受食物比人美？

擁有百萬粉絲的小吳，時常在社群媒體上分享自己的燦爛笑容，也有許多粉絲相當好奇，小吳如何擦亮他的金字笑容招牌？說到開啟笑容旅程的「牙套」，很多人的第一直覺還是鋼線的傳統牙套吧？小吳分享，傳統牙套容易影響正常生活，想要開口大嗑美食，卻可能咬不下去，飯後還有可能遇到卡菜渣、清潔不易的問題。此外，長期與口腔接觸的鋼線不但容易刮傷口腔，閃亮的鋼牙在拍照時也容易成為全場焦點，只能將嘴巴閉緊緊，露出尷尬的憋嘴笑，數不盡的心酸都只能往肚裡吞！

▲藉由大數據分析，隱適美隱形牙套設計更精準快速，就能減少回診的次數，彈性運用空閒時間。

但隨著科技進步，小吳發掘了一個秘密武器，透過隱適美的神助攻，不但化解先前對牙套的擔憂，也發現矯正其實可以很彈性！有了全球 1,200 萬人使用的大數據撐腰，牙套設計更精準快速，就能減少回診的次數，彈性運用空閒時間。不僅如此，除了傳統的全口方案外，小吳還發現親民的前牙方案，能滿足小幅度的調整需求，彈性規劃笑容旅程，快速獲得滿分笑容！

最重要的是，隱適美有專業醫師全程照護，透過諮詢可以了解最適合自己的隱適美方案，無論是成人、青少年或是兒童都能安心擁有嶄新笑容。

▲即刻前往隱適美合作診所諮詢，解鎖精彩結局還有機會獲得日月潭涵碧樓酒店湖景雙房兩天一夜住宿券！

想知道小吳還有哪些笑容祕密嗎？只要手指一動、輕鬆解鎖故事結局還有機會獲得豪禮，享受一「夏」！即日起至前往 #解鎖笑容秘密 活動網頁（網址：https://bit.ly/3JnY2oC）填入資料解鎖其中一款精彩大結局，前 5,000 名還有機會獲得限量 UberEats 50 元抵用券（送完為止）。

好康還沒結束，最大獎看這裡！即日起至 9 月 1 日止，前往隱適美合作診所諮詢找尋活動立牌，就有機會抽中日月潭涵碧樓酒店湖景雙房兩天一夜住宿券！