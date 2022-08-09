林智堅論文確定抄襲　林奕華挺台大：不能叫我學姐囉！

▲桃園市長參選人林智堅。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文被台大認定抄襲余正煌論文，且情節嚴重，核定撤銷碩士論文。對此，國民黨立委林奕華先和林智堅喊話，「智堅，你被撤銷台大碩士後，Oops！就不能叫我學姐囉！」，同時她也向國安局長陳明通表示，身為指導教授能置身事外嗎？難道不應該要謙卑地向國人道歉嗎？

林智堅的台大國發所碩士論文被檢舉抄襲，台大組審定委員會審理，並在今日上午公告結果，建議撤銷林智堅台大碩士論文學位，並由教務處核定。

林奕華表示，台大不愧是台大，守住了學術倫理底線！謝謝台大沒有讓社會各界失望，今天台大為了林智堅論文抄襲案召開記者會，核定論文抄襲情節嚴重，嚴重違反學術倫理，決議撤銷林智堅學位，「奕華身為台大人，這次要給台大按100個讚！」



林奕華指出，自從論文門事件爆發以來，各界撻伐聲浪不斷，讓人質疑台大是否已變成學店，甚至許多擁有台大學歷的校友都覺得自己的學歷似乎因為這樣的醜聞而貶值！如今台大明確表達捍衛學術，撤銷林智堅碩士學位，她非常感佩台大維護學術名譽，守住台灣學術龍頭地位，頂住政治壓力，做出正確決定。

「論文抄襲沒有藍綠之分，只有是非對錯之分！」林奕華說，抄襲論文不單是道德瑕疵，更是傷害國本、扯台灣後腿的罪人。如果學生靠抄襲論文、教授放水就可以輕易獲得文憑，那麼對國家、人民的傷害將會是永久且顯而易見的，這不是危言聳聽，而是真實發生在我們生活周邊的事。

林奕華再說，大家能想像假學歷的工程師幫台積電研發晶片，可能對台灣整個半導體業所造成的傷害嗎？大家能想像假學歷的醫師幫人民動手術、假學歷的建築師幫人民蓋房子，甚至台灣畢業的學生想出國留學，都可能因為台灣的文憑可能造假而不被承認嗎？今天台大替台灣人民守住了學術倫理和道德的底線！台大學倫委員會的功勞，不亞於近日捍衛台海安全的國軍弟兄。

此外，林奕華也說，要特別謝謝學倫委員會召集人兼會議主席蘇宏達，這段時間，蘇宏達承受了來自各界的壓力，特別是民進黨對蘇教授各種言論攻擊，企圖把學倫醜聞導向政治鬥爭，但她相信，民進黨網軍對蘇教授的攻擊並不會因為今日而停止，反而可能更多、更黑。

「林智堅應考慮主動退選吧」，林奕華提到，今天這樣的結果，表示林智堅的誠信、道德都大有問題，當初以偷來的、騙來的台大碩士學位選上新竹市長，現在竟然還以這樣的身分繼續參選桃園市長。林智堅已經不是選舉公報登不登記台大文憑的問題，而是應該慎重考慮要不要退選的問題！林智堅與民進黨到底要留給桃園市民以及全體國人什麼樣的政治文化？

最後，林奕華更向陳明通喊話，自己學生被學校認定抄襲，而且過程中多次主動跳出來背書，身為指導教授的您能置身事外嗎？撇開民進黨任命的國安局局長身份，您也是一位學者、教授，面對這樣的醜聞，難道您不覺得應該要謙卑地向國人道歉嗎？