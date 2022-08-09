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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／鄭運鵬對台大提6質疑　「高度遺憾」委員會刻意忽視不同意見

記者杜冠霖／綜合報導

台大今（9日）天上午臨時公布民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲審定結果，認定林智堅抄襲余正煌的碩士論文，建議撤銷他的碩士學位。對此，林智堅下午召開記者會回應，其中立委鄭運鵬對審查委員會提出6點質疑，表示明明委員會中有人提出不同意見，卻被刻意忽視，當事人受盡所有委屈，對於這種未審先判的審查結果「高度遺憾」。

鄭運鵬指出，自己的心情感到非常遺憾，7月24日時，把我們的資料、檔案不但向法院公證，也公開讓各位媒體朋友參考、指證，7月31日陳明通也發了聲明，說得更清楚，是他把林智堅的選舉資料、初稿交給另一個同學，一周後，林智堅也公開了所有檔案給國人、競選對手檢查。

鄭運鵬表示，但台大今天記者會突襲式的審查，這樣的結果令人遺憾、難以接受，這是沒有程序正義的錯誤決定、未審先判的審查結果，蘇宏達未審查就說這是醜聞，還沒看過事證就說這是醜聞，這才是學術倫理的醜聞，他還沒看過7月24日的資料就發信說是醜聞，對這樣的審查表達高度遺憾。

鄭運鵬也提出6點質疑：

第一，祕密審查卻對外放話，按台大學倫會規定，審查過程必須要秘密，卻屢次看到用校方名義，未具名用獨家方式透露審查方式跟內容，就像林智堅澄清自己是應老師之邀，將論文初稿提供給另一位同學，就有人放話說只看先後畢業、不看內容、證據先後，今天台大發表內容也一模一樣，祕密審查卻對外放話，我們是當事人，幾乎受盡所有委屈。

第二，蘇宏達召集人顯然未審先判，蘇宏達審查前就發信說是醜聞，都還沒看過任何資料，蘇宏達又在記者會上稱學術界要展開調查，就會以醜聞來稱，過去台大也發生過校長、教授被質疑論文，「過去校方有這樣稱呼過醜聞嗎？他先有政治立場、結論，未審先判，才用這樣的方式，這令人非常遺憾。」

第三，不採用具有法律效力的證據，過去對外公開各種公證的證據、資料、檔案，證明林智堅的台大論文寫作之前，但顯然在委員會卻不採用這樣的證據，但這些證據都具有法律效益。

第四，未尊重當事人權益，就召開記者會，過去因為蘇宏達政治立場偏頗，我們跟台大申請迴避，很遺憾兩次都遭到否決，林智堅的個人名譽跟清白，對我們來說都非常重要，林智堅也沒有放棄辯護權利，所以清晨12點律師透過郵件方式寄到台大，提供時間給台大安排，但台大卻在今天早上10點發布記者會，完全沒注重當事人權益。

第五點，利用急就章的程序成就政治上的審查，台大學倫會有規定，重大爭議學術倫理審查有兩個月時間，這次事件對全國來說一定相較重要，校方新聞稿指出7月17日才正式展開審查，今天是8月9日，這麼重大的爭議他們卻加速進行，未重視當事人權益，短短三周內草率進行調查，逕行發布結果，召集人審查前就說這是醜聞，審查程序明顯只是過程。

台大新聞稿也有寫到，有委員表達不同意見，但顯然是被刻意忽略掉，這對當事人來說非常不公平。

第六點，草率否定畢業論文的教授審查，台大任何院所的論文審查，都是要經過指導教授、口試委員兩個階段的審查，第一階段是寫作方向、第二階段是論文完成後的審查，余同學是在6年最後一個學期，在論文寫作大綱遇到很大困難，才找陳明通，陳明通也找林智堅，林智堅提供了相關資料跟初稿，才有現在的結果。

鄭運鵬指出，這兩個階段都是經過指導教授、口試委員的審查，蘇召集人逾越當時兩個仁教授的指導，逕行對這兩份論文優劣，但其他指導教授、口委在當年才是有實質審查，這樣的結果也應證了，蘇召集人收到陳明通、林智堅資料前就公開斷定這是醜聞，三個禮拜就把這麼爭議、重大的事件作未審先判的結論，讓人非常遺憾，這樣的結果也明顯逾越學倫會職責所在。

對於台大論文審查，鄭運鵬表示，團隊有提出事證、申請，相關的資料也都交給台大、媒體，「我們非常遺憾，對當事人來說也非常不公平。」

對於林智堅論文案遭到台大認定抄襲一事，指導教授陳明通透過友人轉述，如果台大針對他啟動學倫調查，他將進行完整說明；至於林智堅及余正煌兩位學生論文的完整脈絡，他之前已經完整說明過，請各界明察全貌。

林智堅委任律師黃帝穎稍早發布律師團，提出4點說明指，召集人蘇宏達未依法迴避，致無法確保學倫會組織及處理程序的公正客觀，學倫會審定違反《行政程序法》第9條規定客觀義務，且學倫會曲解保密規定，無異黑箱作業，既漠視當事人權益，又欠缺有效監督機制擔保，有失公正，此外，學倫會的組織與程序公正客觀有疑，卻有撤銷學位之權限，違反比例原則。

▼桃園市長參選人林智堅論文抄襲事件，總幹事鄭運鵬回應。（圖／記者林敬旻攝）

▲桃園市長參選人林智堅論文抄襲事件，總幹事鄭運鵬回應。（圖／記者林敬旻攝）

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