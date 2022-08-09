醫估BA.5高峰單日飆5萬例　莊人祥：可能在9月底10月初

記者嚴云岑／台北報導

本土BA.5累計24例，台大兒童醫院院長、感染科權威黃立民表示，照目前國內疫情來看，9月初BA.5就會超越BA.2，且單日病例可能飆破4萬例。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，高峰可能落在9月底、10月初，且5萬例是高推估，希望未來還是維持低推估就好。

指揮中心昨日公佈新增9例BA.5社區個案，20名接觸者陸續採檢定序中，新北家庭群聚案今（9）日再增1人定序出BA.5，為30多歲個案姊姊，7/27快篩陽性，8月初採檢依然為陽性，為該群聚最早確診個案。

指揮中心昨日公佈9例社區個案中，包含兩起家庭群聚，分別在台北市與新北市，新北是個案為30多歲男性先發病，其60多歲母親也確診。新北衛生局匡列3名家人採檢，其中1人曾確診，再採依然為陽性，另外2人則為陰性。陽性個案今日定序初BA.5，也讓本土BA.5個案增加到24例。

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醫療應變組副組長羅一鈞表示，上週我國BA.5佔所有病例約2%，本週已經達5%「有翻倍情形」，北部更高達10%，雖然比例還是偏低，但從國外趨勢來看，會逐漸增加到取代主流BA.2，但個案大多為輕症，估計重症率可能與BA.2差不多。

莊人祥表示，目前各界對於高推估說法各異，一派認為可能達5萬例，另一派專家則認為最高就只有3~4萬例，因為國人前一波已有9萬例感染，且不少國人才剛感染過BA.2，加上大多數民眾都打了3劑甚至4劑疫苗，還是有一訂保護力，未來疫情走量還不確定，但希望往低推估發展。