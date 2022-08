藍髮或光頭⋯交友軟體「長得怪」更搶手！Google資料科學家揭秘

▲在交友軟體上,「外表獨特」更受歡迎。(示意圖/達志影像/美聯社)

很多人在交友軟體會放上「照騙」博得更多關注,不過除了長相好看,其實「外表獨特」還更受歡迎,像是藍色頭髮,甚至是大光頭。Google資料科學家揭秘,大數據透露許多一般人沒看見的世界真相,更出書分享如何透過這些數據來尋找「人生解答」。

賽斯‧史蒂芬斯-大衛德維茲(Seth Stephens-Davidowitz)曾任Google資料科學家,他提到,「大數據」不只是工作的利器,也是讓人生升級的工具,而他認為,很多人不只對朋友、對另一半、對主管說謊,甚至也對自己說謊,不過大數據「永不說謊」,可以藉此探索人生的種種重大問題。

從戀愛、婚姻、理財到工作,他表示大數據揭開了許多「真相」跟多數人想像的不同,以「找對象」方面來舉例,像是交友網站的致勝密碼,除了長相好看,還包括長相「獨特」,如藍色頭髮、大光頭都很受歡迎。還有所謂的「越級打怪」成功率其實沒有想像中低,很多缺乏魅力的人越級打怪,至少有15%~35%的機率收到回覆。

他也分析,交往時間的長久,正相關原因不是身高、職業、外貌,而是「成長思維」與「安全依附」。他從中建議人們,如果你長相不如人,就盡量讓自己與眾不同;然後把焦點放在對方的內在,而非外在素質。

另外在親子教養方面,很多人認為家長對子女友直接影響,但他從大數據觀察發現,無論是孩子的健康、未來收入、教育程度,「父母對子女的影響都出奇地小」。不過「孟母三遷」可能是對的,只要選對小孩的成長環境,就能讓孩子的未來收入成長12%,因此他認為,「你讓孩子接觸到哪些人,比起為他做的任何決定,更可能改變他的一生。」

賽斯‧史蒂芬斯-大衛德維茲將自己對大數據的觀察,撰寫《數據、謊言與真相》(Don’t Trust Your Gut: Using Data to Get What You Really Want in Life)一書,教讀者如何用數據找出成功索引,找到人生解答,如今繁體中文版由商周出版發行。

▲《數據、謊言與真相》教讀者如何用數據找到人生解答。(圖/商周出版)

