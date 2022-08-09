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藍髮或光頭⋯交友軟體「長得怪」更搶手！Google資料科學家揭秘

▲▼Tinder,交友軟體,約砲,App,約會。（圖／達志影像／美聯社）

▲在交友軟體上，「外表獨特」更受歡迎。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者林育綾／綜合報導

很多人在交友軟體會放上「照騙」博得更多關注，不過除了長相好看，其實「外表獨特」還更受歡迎，像是藍色頭髮，甚至是大光頭。Google資料科學家揭秘，大數據透露許多一般人沒看見的世界真相，更出書分享如何透過這些數據來尋找「人生解答」。

賽斯‧史蒂芬斯-大衛德維茲（Seth Stephens-Davidowitz）曾任Google資料科學家，他提到，「大數據」不只是工作的利器，也是讓人生升級的工具，而他認為，很多人不只對朋友、對另一半、對主管說謊，甚至也對自己說謊，不過大數據「永不說謊」，可以藉此探索人生的種種重大問題。

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從戀愛、婚姻、理財到工作，他表示大數據揭開了許多「真相」跟多數人想像的不同，以「找對象」方面來舉例，像是交友網站的致勝密碼，除了長相好看，還包括長相「獨特」，如藍色頭髮、大光頭都很受歡迎。還有所謂的「越級打怪」成功率其實沒有想像中低，很多缺乏魅力的人越級打怪，至少有15％～35％的機率收到回覆。

他也分析，交往時間的長久，正相關原因不是身高、職業、外貌，而是「成長思維」與「安全依附」。他從中建議人們，如果你長相不如人，就盡量讓自己與眾不同；然後把焦點放在對方的內在，而非外在素質。

另外在親子教養方面，很多人認為家長對子女友直接影響，但他從大數據觀察發現，無論是孩子的健康、未來收入、教育程度，「父母對子女的影響都出奇地小」。不過「孟母三遷」可能是對的，只要選對小孩的成長環境，就能讓孩子的未來收入成長12％，因此他認為，「你讓孩子接觸到哪些人，比起為他做的任何決定，更可能改變他的一生。」

賽斯‧史蒂芬斯-大衛德維茲將自己對大數據的觀察，撰寫《數據、謊言與真相》(Don’t Trust Your Gut: Using Data to Get What You Really Want in Life)一書，教讀者如何用數據找出成功索引，找到人生解答，如今繁體中文版由商周出版發行。

▲▼賽斯‧史蒂芬斯-大衛德維茲（Seth Stephens-Davidowitz）撰寫《數據、謊言與真相》。（圖／商周出版）

▲《數據、謊言與真相》教讀者如何用數據找到人生解答。（圖／商周出版）

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