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來不及陪兒長大⋯癌末爸「想留給孩子的不是錢」寫信逼哭百萬人

▲▼日本攝影師幡野廣志罹患癌症末期，開始思考想留給兒子的文字，真摯的信也逼哭和感動百萬網友。（圖／幡野広志官網）

▲日本攝影師幡野廣志罹患癌症末期，開始思考想留給兒子的文字，真摯的信也逼哭百萬網友。（圖／幡野広志官網

記者林育綾／綜合報導

父愛的重量不亞於母愛！日本一名攝影師幡野廣志，在30多歲時被醫生宣告多發性骨髓瘤、來日不多，當時他的兒子還不到2歲。自覺無法陪伴兒子長大後，開始思考「想為孩子留下什麼」，發現不是金錢，而是想留下讓兒子回想「如果是爸爸，會怎麼解決這個問題？」的文字，這些信也感動百萬網友。

幡野廣志在2017年得知自己罹患癌症後，思考想為兒子留下什麼，他認為「想留給孩子的並不是金錢」，如果想賺錢，有很多方法可以賺錢，所以兒子可以自食其力。於是後來想到，要寫信給兒子，希望留下讓兒子回想「如果是爸爸，會怎麼解決這個問題？」的文字；還有在兒子遇到無法用金錢解決的問題時，這些文字能夠成為他解決問題的線索。

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▲▼日本攝影師幡野廣志罹患癌症末期，開始思考想留給兒子的文字，真摯的信也逼哭和感動百萬網友。（圖／幡野広志官網）

▲幡野廣志近日在日本舉行攝影展。（圖／幡野広志官網

他提到，希望自己的文字能夠成為兒子「遠遠眺望的燈塔」。「我的人生中有過很多討厭的事，但我並不希望小優也體會這些事。但是，我也不會為了怕他失敗，要他走在父母為他舖好的軌道上，或是給他答案。我希望對小優而言，我是一座在遠處微微發亮的燈塔。即使在光線明亮時，看不到微微發亮的燈塔，在黑暗的大海上感到不安時，就可以帶給他安心感。我對小優而言，或許並不是他孩提時代想要擁有的那種父親。即使如此，我希望在他痛苦和不安時，能夠想起我說的話。也許我的話可以成為他的心靈支柱，同時，希望小優某一天也能成為所重視的人的那道光。」

▲▼日本攝影師幡野廣志罹患癌症末期，開始思考想留給兒子的文字，真摯的信也逼哭和感動百萬網友。（圖／幡野広志官網）

▲日本攝影師幡野廣志想留下讓兒子回想「如果是爸爸，會怎麼解決這個問題？」的文字。（圖／幡野広志官網

幡野廣志對於「溫柔」和「有同理心」也有不同看法，他提到自己在罹患癌症之後，有更深切的體會。由於很多人會對他說，「你要多休息，接受最新最好的治療，努力多活一天也好。」雖然這是他人的溫柔，但無論治療多辛苦，對這些人來說「多活一天」更重要；但他表示，「我非常瞭解他們是為我擔心，但我並不希望延長壽命，只是為了躺在病床上看天花板。」

他在信中告訴兒子，溫柔的人必須有同理心，能夠理解別人身體和心靈的疼痛。「如果能夠理解別人身心的疼痛，就絕對不會不負責任地提供建議。」

如果無法理解，可以先從想像開始。但他強調，如果是會讓對方不高興的事，即使自認為對方「一定會高興」，也不能去做。就好像自己很愛吃的零食，對方可能並不喜歡。「我認為能夠在為對方著想的基礎上，用自己力所能及的方法伸出援手的人，才是真正的溫柔。把自己的溫柔一股腦兒地丟給對方，並不是溫柔。」

▲▼幡野廣志給兒子的信，逼哭百萬網友，也集結成書《離開前，我想跟你說……》並來台發行，繁體中文版由春天出版。（圖／春天出版）

▲幡野廣志給兒子的信《離開前，我想跟你說⋯⋯》並在台發行。（圖／春天出版）

幡野廣志給兒子的信，逼哭也啟發了百萬網友，更集結成書《離開前，我想跟你說⋯⋯》並在台發行，繁體中文版由春天出版。

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