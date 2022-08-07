媽用LINE通知再婚「只傳4字」　女兒傻眼還被嗆：整天嘮叨

▲《媽，別鬧了！》原著小說，笑中帶淚描述母女之情。（圖／Netflix提供）

文／陳名珉

摘自／圓神出版《我媽的異國婚姻》

我是在沒有準備下收到老媽再婚的消息，雖然心裡早就有數，但事實發生的時候，心情還是複雜的。

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訊息透過Line發過來，只有四個字：我結婚了。乾脆俐落，典型我媽的個人特色—在真正重要的事情上，只講結論。

幾分鐘後，她又傳來下一段訊息：寄冬天衣服給我。另外附上了一串英文地址，位置是澳洲珀斯（Perth）附近的一座小鎮。

我對珀斯的認知非常淺薄，Wiki上說它是澳洲西岸的城市，地中海型氣候。Google搜尋出來的城市風景，花木扶疏，整潔美麗。

但按照我媽先前的描述，她住的小鎮地處沙漠之間，距離市區還要開上幾個小時的車程。

說是城鎮，但鎮上人口稀少，只有一間什麼都賣的小超市。她和她的男友「澳洲阿伯」把露營車停在鎮外的露營地裡，接上水電，就是一個家。

我媽對當地的形容，大多都與野生昆蟲或動物有關，譬如說沼澤地裡的蒼蠅長得很肥大，飛起來一片一片，既壯觀又嚇人。「半夜聽見狼在營地外嚎叫，聲音很近很近。」她說，語氣裡有幾分得意。

▲媽媽和男友「澳洲阿伯」把露營車停在鎮外的露營地裡，接上水電，就是一個家。（圖／Netflix提供）

聽她敘述，我不覺得浪漫，只覺得荒謬。因為就在一年多以前，她還住在臺北的電梯住宅裡，社區有二十四小時保全，走出大樓三分鐘內就有數間超商、一間超市、一整條街的小吃餐廳，不遠處還有國小、國中、高中和一間大型醫院，公車從她家巷口而過，離捷運站也不遠。

捨棄方便的都市生活去荒山野嶺之地，住在露營車裡生活，放在二、三十歲的年輕人，我或許會羨慕地說：「喔，真是浪漫！」但一個六十多歲的歐巴桑這麼幹，我只能說：「神經病！誰去把她帶回來啊？」

但事實是，作為她的女兒，我也沒辦法把這個歐巴桑帶回來。事實上，就在幾週前，在她第三次啟程前往澳洲的前一晚，我們才在電話裡火爆大吵了一架。和你想的絕對不一樣，那場爭吵的主題，並不是我要求她留下來而她堅持要走，是她主動挑起戰火來攻擊我！

大半夜的，她忽然打電話過來，語氣不善地問我：「妳知道為什麼我要嫁到澳洲去嗎？」

在講述我如何回應之前，得先說說我是怎麼樣的一個人。

我曾經是一個作者，學生時代出過幾本小說，大學畢業後拿到教師證書，短暫地在國中和高中裡教過國文，但很快就意識到，站在講臺上講課、督促學生好好讀書的生活，雖然穩定，但不適合我。

我是那種年輕的時候抱著不切實際的夢想，燃燒青春燃燒愛，還燃燒靈魂和燃燒自我，自以為在夢想的道路上奔馳，等到年華老大才忽然發現，原來自己只作了一場大夢的傻蛋。總之，回首當年的決定，雖然從沒後悔離開教職，但也沒料到離開之後，日子會這麼不好過。

▲《媽，別鬧了！》改編自《我媽的異國婚姻》。（圖／Netflix提供）



一直到三十歲之前，我都一相情願地認為，自己只是「插入方式」不對——不是我不夠好，是適應這個世界的方法不太好——年輕的我，滿以為可以靠出書過日子，但很快發現收入遠遠趕不上支出。於是轉行，做過好些不同的工作，有些賺錢，有些只能勉強餬口，還有些連餬口都很難⋯⋯總之，有很長的一段時間，我都在左支右絀、挖東牆補西牆中度過。

年輕的我可能罹患一種賊心不死的病，每次好不容易經濟穩定、生活安定下來，那顆寫作的心就又會熊熊燃燒。花幾年時間攢一點錢、辭職回家、寫上一、兩本書⋯⋯然後在彈盡援絕時又認命回到職場，成了我的無盡輪迴。

這樣的生活看起來自由，但也非常危險。多數時候，我都活在捉襟見肘、青黃不接的狀況，整天追逐著錢奔跑。

但我總把窘迫視為追逐夢想的浪漫，對於旁人的安定不屑一顧，始終相信自己擁有天分—只是缺了點天時地利的機會—願意用手邊擁有的一切去換取能夠發光發熱的可能，哪怕只有一瞬的徹底燃燒，也毫不在乎。

三十歲前後，人生遭遇重創，墜入谷底。才忽然意識到這些年過得多麼荒唐，也受夠了沒有錢萬萬不能的生活，開始渴望年輕時所不屑的安定。

後來我在某個名頭響亮的半公家單位裡找到一份工作，認命成為一顆螺絲釘，有了一個可以印在名片上的頭銜，過起了朝九晚六的生活。放下關於夢想方面的種種妄想，埋首工作，翻書、整理資料、製作大量表格，按照格式寫簽呈和報告，把時間花在帳單的報銷和應付成天說漂亮話吹牛的主管上。

無論如何，我有了一份工作，每個月有一筆看起來頗過得去的薪水，在支付每一筆開銷的同時，說服自己不要懷疑人生。和許多上班族一樣，在一整個白天地消耗生命之後，到了晚上，我筋疲力盡、恍恍惚惚回家，就像燃燒後剩下的殘渣。

所以，在這種時候，突然接到老媽語帶挑釁的電話質問時，我的反應與其說是錯愕，不如說是迷惑。我不知道她為什麼質問我遠嫁的理由，因為決定嫁到澳洲的人，是她，又不是我。

▲媽媽突然遠嫁澳洲，「我不想承認失落，但真的有點不太好受。」（圖／Netflix提供）



爸在五十一歲那年因為心臟病突發過世。他走了以後，老媽守寡十多年。這十幾年來，我是她關係緊密但行動疏離的旅伴。我們吵吵鬧鬧，有時還會上演推推打打的戲碼，但無論如何，一路同行。我看著她從有婦之夫變成單身女性、看著她的生活從混亂逐漸穩定⋯⋯原以為會一路走到底，但她卻突然自己決定改變方向，另外找了個伴，頭也不回地揚長而去，彷彿把我踹開一樣。我不想承認失落，但真的有點不太好受。

別人家的孩子碰到這種事情會怎麼樣？我不知道，也沒有前例可循，但我對她決定再婚很不安。在這個階段，我磨爛嘴皮，進行了沒有八千次也有一萬次的各種說服。

我說：「媽，妳上一次談戀愛，對象是老爸，距今超過三十年了！這三十年來，世界改變很多。你們那個年代，愛情是天長地久的事情，但現在這個時代，愛情就是速食，人來來去去，合則來，不合則去。更何況你跟對方是透過網路認識的，這種戀愛燒起來很容易，但滅掉也是瞬間的事。媽，愛情本質上是個幻覺啊！尤其在網路上，陌生人容易對彼此產生幻想。妳根本不了解對方，愛上的可能是自己對婚姻的憧憬和想像。你們又是異國戀，文化差距這麼大，又有語言隔閡，兩人真能溝通？怎麼能說結婚就結婚？我覺得，妳還是想想清楚比較好。」

我媽這個人是經不起質疑的。她雙手一揮，理直氣壯地反駁：「怎麼不了解啦？怎麼會是幻想呢？我跟他同居半年啦，我們相處得很好，沒有隔閡！」

「半年算什麼！很多人結婚好幾年後才慢慢認清事實，冷靜下來，然後悔不當初，否則怎麼會有七年之癢呢？你們現在還算熱戀期，等到後面清醒過來，說不定就會後悔。」

老媽非常認同，「所以說啦，結婚之類的事情，必須要趁著昏頭的時候趕緊辦了，否則等到清醒過來，就什麼都沒了。」

我差點咬到舌頭，說：「⋯⋯妳、妳這都什麼胡說八道啊？婚姻大事，豈可糊塗？」

▲比莉在《媽，別鬧了！》飾演勇敢追愛的媽媽。（圖／Netflix、草舍文化）

媽用那種教育無知孩童的口吻，語重心長地對我說：「唉，妳這個人有個毛病，該想的不想，不該想的又想太多，還活得太認真，老想把什麼事情都弄清楚再做。妳給我聽好了！人生哪，大多數時候都是迷迷糊糊的。胡塗時做的決定，搞不好才是正確的決定。」

我氣到想笑，「但如果結果是錯誤的呢？」

她不以為意地說：「那就等清醒之後再收拾殘局啊。大不了就離婚嘛！我是沒什麼離婚經驗啦，必要的話經歷一次也行。人哪，就是不斷地歷練，不斷地增長智慧啊。」

我說、我說、我說⋯⋯老實說，我也說不出什麼話。她都放出不惜離婚的大絕了，我還能講什麼？

每次對談到了這種地步，我都仰頭望天，想著該怎樣才能把老媽給栓起來綑起來關起來又能不犯法的可能性，但無論怎麼想，結果都是一樣的—我阻擋不了她。

最後我什麼話也沒能說出口，因為媽已經厭煩了。她這個人沒什麼耐性，能和我對談上半個小時沒連吼帶叫爆出各種意氣用事的字眼，已經算得上相當有理智。而當老媽喪失耐性的時候，她就會快速幼稚化、幼兒化和瓊瑤化。

就像現在這樣──

她衝我嚷嚷：「好啦好啦！妳不要再多說了！成天嘮嘮叨叨的，煩不煩人？我告訴妳，我已經想清楚了，我要嫁給這個人，要搬到澳洲去，這是我的事情，我做了決定。我都已經跟人家說好了，妳講什麼都沒有用。我不想聽！我不想聽！我不想聽！」

不是有那麼一句老話嗎？「天要下雨，娘要嫁人，無法可治。」我知道，自己是治不了老媽了，但也不想就此屈服，贊成她的決定，只好摸摸鼻子退開，讓一切順其自然。

★本文摘自圓神出版《我媽的異國婚姻》，作者陳名珉，一九七七年出生，華梵大學中國文學系畢業。寫過幾本書、做過一點事，現為出版社編輯，與兩隻貓一起生活。

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