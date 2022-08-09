FBI突襲海湖莊園原因曝光　川普涉嫌「把機密文件帶回家」

▲美國前總統川普可望很快宣布參選2024。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

前美國總統川普的住所海湖莊園（Mar-a-Lago）8日遭聯邦調查局（FBI）大規模突襲搜索，他為此發布聲明怒批「這是我們國家的黑暗時刻」，但未說明遭搜查原因。知情人士透露，這是為了調查川普是否把機密文件從白宮帶回佛州宅邸。

川普聲明，「這是我們國家的黑暗時刻，因為我美麗的家園，位於佛州棕櫚灘的海湖莊園，現在正被一大群FBI特務包圍、突襲並佔領。這樣的事情從未發生在一名（前）美國總統身上。在與相關政府機構的合作及努力後，這次針對我家、未經宣布的突襲，既不必要也不合適。」他晚間再度發文，稱這次搜查是「司法系統武器化，激進左翼民主黨的攻擊，他們竭盡所能地不想讓我投入2024年總統大選。」

▲海湖莊園（Mar-a-Lago）8日遭FBI突襲搜索。（圖／達志影像／美聯社）

《美聯社》報導，美國聯邦法律中，有許多關於處理機密紀錄及敏感政府文件的規範，搬移相關資料，並且保存在未經授權的地點，也被視為犯罪。

國家檔案和紀錄管理局（NARA）今年稍早表示，川普卸任時就應該移交相關資料，他們卻從海湖莊園取回15箱機密文件。司法部立刻著手調查，釐清是否涉及不當處理機密資訊。儘管司法部及FBI尚未證實8日的搜查行動，但2名知情人士透露，特務仍在調查，川普住家是否還有其他總統紀錄或機密文件。

此前，川普堅稱文件已在一個「普通且例行的程序」移交。他的兒子艾瑞克（Eric Trump）接受《福斯新聞》採訪，被問及為何文件出現在海湖莊園時表示，「我的父親一直都有保存剪報的習慣，所以當他搬離白宮時，也有很多箱子（一起被帶走）。」

川普透露自己很快就會正式宣布角逐下屆總統，但競選之路恐怕還會增添其他法律風險。除了機密文件調查案以外，他試圖推翻2020年大選結果、進而引發2021年1月6日國會暴動的行為，也正在接受調查。此外，喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）一名法官也在調查，川普及親信是否試圖干預該州選舉。

川普「海湖莊園」遭大批FBI突襲搜查！ 怒控：連保險箱也破解

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