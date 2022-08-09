秋季發表會倒數計時　外媒：蘋果已錄製影片、這兩項新品先出爐

▲外媒曝蘋果已經錄製好發表會影片。（圖／蘋果直播）

記者陳俐穎／綜合報導

根據彭博社報導，蘋果已經開始錄製9月的虛擬發表會，預計發表會中會發布新款iPhone 14、Apple Watch Series 8等。彭博社記者Mark Gurman還透露，今年可能會出現兩場發表會。

彭博社記者Mark Gurman表示，此次發布會將於9月初舉行，目前已經在製作過程中。這表明蘋果今年仍將預先錄製虛擬發布會。目前預計9月的發布會將發表iPhone 14系列、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE2、Apple Watch Pro等。

可能有部分消息期待今年能恢復線下iPhone發布會，但實際情況似乎並非如此。蘋果今年6月舉行線上的全球開發者大會（WWDC），但只安排了很少人在Apple Park親自觀看預先錄製的主題演講，並上手體驗新產品。

Mark Gurman表示，與過去幾年類似，蘋果可能計劃在今年秋天舉行兩場發布會。9月的活動將集中於新的iPhone和Apple Watch，10月的第二場發布會則會以Mac和iPad為主。蘋果今年秋天將發布多款產品，所以下月舉行兩場發布會並不出人意料。