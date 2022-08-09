39歲博士初見面就求婚　8天後閃離！女苦主揭親身經歷

▲魯法伊達在網路上分享自己短命婚姻的始末。（圖／翻攝Instagram「kasyiru__」）

記者張靖榕／綜合外電報導

印尼一名女網友日前在Instagram上分享一件自己經歷的真實故事，今年春天在一場相親中，男方剛與她認識就積極求婚，結果婚後8天又反悔閃電離婚，讓她相當傻眼，但在親友的支持下也重新振作起來。這則故事被廣為流傳，累計已超過1.8萬人按讚。

印尼「wolipop」網站介紹原PO魯法伊達（Eka S Rufaidah），婚姻的起源是透過穆斯林神職人員媒合的情況下認識魯迪（化名）。她在今年2月26日收到魯迪來信自我介紹，並約定好隔日見面。

魯法伊達當天請一名女性友人陪同出席，但令她驚訝的是，雖然只是雙方第一次見面「試水溫」，魯迪卻帶來了雙親和兄弟姊妹，大陣仗在當天求婚。

魯法伊達說魯迪今年39歲，在雅加達一所大學獲得博士學位，目前職業是學校講師。由於魯迪父母希望雙方快點辦理結婚手續，魯法伊達便也相信「命運」安排，於3月6日登記結婚，後續婚宴經費全由男方負擔。

舉行婚儀、婚宴等已過去7天，已是新婚夫婦的兩人原本要展開數十年的互相扶持，魯法伊達卻說沒想到，魯迪就在婚儀辦完隔天提出離婚。

至於離婚的原因，魯法伊達表示非常瑣碎，魯迪從她的服裝儀容開始挑剔，又說她不按規定煮飯。魯迪似乎有強迫症，而且是在父母的高壓下被迫娶親的。

魯法伊達鼓起勇氣公開8天的短暫婚姻，她還是被離婚的那一個。她說之後父母和家人的鼓勵，讓她慢慢接受了現實的衝擊，如今她仍相信命運自有其安排。



