清晨路口閃紅、黃燈參考用！機車與BMW碰撞　騎士倒地受傷

記者高堂堯／南投報導

張姓男子今天清晨開車行經埔里鎮市區，經過閃紅燈十字路口時，未減速停下觀察左右路況，即往前行駛，不巧於垂直方向行進的李姓男子騎機車經過該路口，同樣未依閃黃燈指示減速慢行，與張男座車發生猛烈碰撞倒地，所幸李男僅有擦挫傷、無生命危險。

▲張姓男子駕駛轎車行經閃紅燈路口時未減速停下查看路況，與垂直方向的李姓男子機車發生撞擊。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

警方調查，34歲張姓男子駕駛自用小客車，由西安路一段直行往牛眠里方向行駛，於6時13分行經信義路與西安路一段路口，方向號誌為閃光紅燈，23歲李姓男子騎機車則由信義路直行往中山路一段方向行駛，行經該路口方向號誌為閃光黃燈；從路口監視器中可見，張男行經路口時疑有發現李男機車從左方疾駛而來，急忙將方向盤往右打但已閃避不及，遭李男車頭撞擊左側2車門、鈑金嚴重凹損，李男人車倒地、幸虧戴有全罩式安全帽，竟幸運只有擦挫傷。

警方指出，依規定車輛行駛至路口應放慢速度，但雙方行經路口均未減速；另進行酒測，雙方駕駛人呼氣酒測值均為0.00mg/L，皆無酒後駕車情事，肇事原因初步分析研判為張姓汽車駕駛人行經閃光紅燈號誌路口未依規定停車讓車，李姓機車駕駛人行經閃光黃燈號誌路口未依規定減速，最後閃避不及因而發生交通事故。

埔里警分局呼籲，清晨時段雖人車較少，用路人仍應小心駕駛，尤其行經路口應減速慢行，並注意號誌及遵守交通規則，且注意左右來車，確保交通安全。