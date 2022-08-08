　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

清晨路口閃紅、黃燈參考用！機車與BMW碰撞　騎士倒地受傷

記者高堂堯／南投報導

張姓男子今天清晨開車行經埔里鎮市區，經過閃紅燈十字路口時，未減速停下觀察左右路況，即往前行駛，不巧於垂直方向行進的李姓男子騎機車經過該路口，同樣未依閃黃燈指示減速慢行，與張男座車發生猛烈碰撞倒地，所幸李男僅有擦挫傷、無生命危險。

▲張姓男子駕駛轎車行經閃紅燈路口時未減速停下查看路況，與垂直方向的李姓男子機車發生擦撞。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲張姓男子駕駛轎車行經閃紅燈路口時未減速停下查看路況，與垂直方向的李姓男子機車發生撞擊。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

警方調查，34歲張姓男子駕駛自用小客車，由西安路一段直行往牛眠里方向行駛，於6時13分行經信義路與西安路一段路口，方向號誌為閃光紅燈，23歲李姓男子騎機車則由信義路直行往中山路一段方向行駛，行經該路口方向號誌為閃光黃燈；從路口監視器中可見，張男行經路口時疑有發現李男機車從左方疾駛而來，急忙將方向盤往右打但已閃避不及，遭李男車頭撞擊左側2車門、鈑金嚴重凹損，李男人車倒地、幸虧戴有全罩式安全帽，竟幸運只有擦挫傷。

▲張姓男子駕駛轎車行經閃紅燈路口時未減速停下查看路況，與垂直方向的李姓男子機車發生擦撞。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方指出，依規定車輛行駛至路口應放慢速度，但雙方行經路口均未減速；另進行酒測，雙方駕駛人呼氣酒測值均為0.00mg/L，皆無酒後駕車情事，肇事原因初步分析研判為張姓汽車駕駛人行經閃光紅燈號誌路口未依規定停車讓車，李姓機車駕駛人行經閃光黃燈號誌路口未依規定減速，最後閃避不及因而發生交通事故。

▲張姓男子駕駛轎車行經閃紅燈路口時未減速停下查看路況，與垂直方向的李姓男子機車發生擦撞。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局呼籲，清晨時段雖人車較少，用路人仍應小心駕駛，尤其行經路口應減速慢行，並注意號誌及遵守交通規則，且注意左右來車，確保交通安全。

►不但打折而且超方便！快用「蜂蜜蘋果慕斯」幫狗狗清潔牙齒

ET快訊
BBC：台灣興起「習武熱」　年輕人開始學習作戰
廢校8年！「這間學校」淪鬼城　網嘆：倒閉潮剛開始
快訊／「便當門」女警媽媽現身！　向店家道歉
迴轉壽司「大型車禍現場」7盤壽司被擠落地！　8秒片揪出兇手
「阮月嬌」廣告遭越裔總會抗議下架　阿翰回應了
女員工上位變「兒媳」！　闆娘崩潰小產
社區管委會鬧翻　士林地標大樓現「拉皮1／3棟」奇景

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮殯儀館後方海域溺水意外　男子失去生命跡象搶救恢復心跳

「被遺忘的男童」圖書館待整天　道出失業單親媽無奈囧境

快訊／台南永康3樓透天民宅傳火警　消防人員全力搶救

「便當門」女警媽媽現身！以為醬料可自行取用　對店家深感抱歉

5刀奪命！台南善化逆倫血案　死者臉、頸、手遭砍將解剖

清晨路口閃紅、黃燈參考用！機車與BMW碰撞　騎士倒地受傷

幫無照友租機車慘了！16歲少年魂斷阿里山　家屬慟：會究責

女員工上位變「兒媳」！住她公婆家還一起過節　闆娘崩潰小產

快訊／飛行傘教練宜蘭起飛一度失聯　疑風太大迫降坪林受困中

鋼架卸螺絲竟未管制！晨運男遭砸臉部變形　高市農業局說話了

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

妹子騎車想找位子停！　後座歪樓：魏紫婷在哪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

戲精柴挺肚把自己卡好卡滿　「受虐式」尖叫：啊～被卡住了

花蓮殯儀館後方海域溺水意外　男子失去生命跡象搶救恢復心跳

「被遺忘的男童」圖書館待整天　道出失業單親媽無奈囧境

快訊／台南永康3樓透天民宅傳火警　消防人員全力搶救

「便當門」女警媽媽現身！以為醬料可自行取用　對店家深感抱歉

5刀奪命！台南善化逆倫血案　死者臉、頸、手遭砍將解剖

清晨路口閃紅、黃燈參考用！機車與BMW碰撞　騎士倒地受傷

幫無照友租機車慘了！16歲少年魂斷阿里山　家屬慟：會究責

女員工上位變「兒媳」！住她公婆家還一起過節　闆娘崩潰小產

快訊／飛行傘教練宜蘭起飛一度失聯　疑風太大迫降坪林受困中

鋼架卸螺絲竟未管制！晨運男遭砸臉部變形　高市農業局說話了

立陶宛訪團拜會經濟部　聚焦深化電動車、離岸風電與5G產業合作

花蓮殯儀館後方海域溺水意外　男子失去生命跡象搶救恢復心跳

中共將持續完備跨島鏈作戰能力！　國防部記者會22題QA總整理看這

捍衛家園！蔡英文感謝國軍　民進黨參選人齊串連致敬

影／「陸軍裝備翻修廠」登文總匠人魂　戰甲砲車維修功臣曝光！

職場新人嘆「放假無法休息」累炸　爆一片共鳴：壓力大到掉髮

2022新北友善人行環境論壇登場　侯友宜：以人為本打造宜居城市

南投看守所電銲班第1期結業　收容人「焊姓名」超有成就感

公婆買房「怕她搶」！逼老公簽借名登記　人妻怒：祝你下地獄

擴大開放　安商穩商，上海將續打造國際營商環境

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

社會熱門新聞

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

妻夜爬17噸貨車　醋夫捉姦結局超展開

女警買5便當被告偷竊　同業曝醬包殘酷真相

獨／前兄弟象內野手　涉政府採購弊案獲交保

嘉義女警「涉偷醬」！店家規定曝　網友看法兩極

即／台南男亂刀砍死伯母　拒捕遭跳彈擊中狼狽上銬

深夜「紅線移機車」　短裙辣妹演很大被拆穿

便當店控女警偷竊　負評被灌爆慘剩1.9星

霹靂小組追要犯中彈癱瘓　遇到她生下龍鳳胎

盧秀燕坐輪椅傷後首次現身

醫生尪帶乾妹出國妻訴離　須給2117萬

互看不順眼！3人對打10人　警7槍制止

紀淑如又有事！涉私查檢舉人個資被記大過

慈父殺腦麻女　輕判2年半定讞

更多熱門

相關新聞

幫無照友租機車慘了！16歲少年魂斷阿里山

幫無照友租機車慘了！16歲少年魂斷阿里山

阿里山公路公田路段6日發生一起車禍事件，4名未成年友人相約一起騎車去阿里山遊玩，並由一成年吳姓女友人出面幫他們租車，沒想到4少年在沿阿里山公路下山時，其中一騎車的15歲林姓少年疑似天雨路滑自摔，撞上對向轎車，後座另一名16歲的林姓少年當場摔飛重傷，送醫急救仍宣告不治。檢警7日相驗確定死者為創傷性休克死亡，家屬表示，會追究相關責任，其他則不想再多說。

騎士疑想跟車　驚見內線「擺一輛車」慘了

騎士疑想跟車　驚見內線「擺一輛車」慘了

8歲女童突然衝到馬路　被賽車高速撞死

8歲女童突然衝到馬路　被賽車高速撞死

即／國1北上頭份路段貨車撞工程車　3人受傷

即／國1北上頭份路段貨車撞工程車　3人受傷

疑停電釀禍！竹市拖板車與公車相撞再波及BMW

疑停電釀禍！竹市拖板車與公車相撞再波及BMW

關鍵字：

閃紅燈閃黃燈車禍減速

讀者迴響

熱門新聞

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

快訊／《羋月傳》戲劇女神宣布離婚！告別5年老公董子健

只有今天！麥當勞大麥克、雞塊買1送1

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

林志玲罕見硬起來開吉！「跨海怒給大陸廠商難看」

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！

妻夜爬17噸貨車　醋夫捉姦結局超展開

「失聯3個月」房客突噴1句話！房東崩潰了

快訊／「在不瘋狂」游否希結婚了！老婆真實身分曝

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

反骨女神宣布喜訊「被驚喜求婚哭了」！

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

更多

最夯影音

更多
美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？
雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面