　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不只回憶殺！「王心凌翻紅」一票喊不意外　曝2點：真是個寶

▲▼《乘風破浪》總冠軍傳出是王心凌。（圖／翻攝自微博／乘風破浪）

▲有網友好奇，「王心凌再度爆紅的關鍵原因是什麼？」（圖／翻攝自微博／乘風破浪）

實習記者黃麗頻／綜合報導

藝人王心凌日前再度爆紅，在陸綜《乘風破浪的姐姐》奪下第3季年度總冠軍，不僅代言、粉絲數水漲船高，也將參與別的節目錄製，人氣再創顛峰。就有網友好奇，最近王心凌火紅的程度，已經超越很多一線歌手，「爆紅的關鍵原因是什麼？」文章曝光後，許多人反而直呼不意外。

有網友在PTT以「王心凌爆紅得這麼誇張的關鍵原因是什麼？」為題問卦，直呼王心凌以前雖然紅過，「但也不是天后等級啊！」但最近王在中國火紅的程度，已經超越許多一線歌手了，甚至「一群大咖在她面前，人氣都變成一般般」，「因為她狀態很好？容貌越來越美？還是怎樣？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 網友直指「回憶殺」是關鍵。（圖／翻攝自PTT）

▲網友直指「回憶殺」是王心凌翻紅關鍵。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，許多網友都認為是「回憶殺」加成，「王心凌＝青春時的回憶＝緬懷青春歲月」、「因為愛你播出後整個回憶殺風潮出現」、「她很多歌已經十幾年沒聽過，但一播就回憶」、「回憶殺優勢湧現＋現場真的能扛」、「啊就真的回憶殺加有實力又甜美啊！」

也有人認為，不管是外表還是實力，王心凌一直都保持在很好的狀態，能再次翻紅不意外，「她就是一個外表、實力、作品、人品兼具的明星」、「一人女團，顏值唱跳全開麥，音色還是一流」、「實力好，歌好聽，人又善良，差機會而已」、「唱功磨練上來了，加上外表依然漂亮」、「身材管理、增強歌唱技巧，印證『機會是留給準備好的人』。」

還有網友討論起王心凌在節目上的表現，雖然一開始的鏡頭非常少，「第一集畫面不到6分鐘！」不過王仍然努力且負責任，「真的是個寶」、「當隊長後每一公舞台都是實質上的第一名，唱功真的是進步非常多」、「王心凌當上隊長後的規劃及統籌，也讓人佩服她的領導力，在所有參賽者裡面也是數一數二的。」

►不但打折而且超方便！快用「蜂蜜蘋果慕斯」幫狗狗清潔牙齒

ET快訊
BBC：台灣興起「習武熱」　年輕人開始學習作戰
廢校8年！「這間學校」淪鬼城　網嘆：倒閉潮剛開始
快訊／「便當門」女警媽媽現身！　向店家道歉
迴轉壽司「大型車禍現場」7盤壽司被擠落地！　8秒片揪出兇手
「阮月嬌」廣告遭越裔總會抗議下架　阿翰回應了
女員工上位變「兒媳」！　闆娘崩潰小產
社區管委會鬧翻　士林地標大樓現「拉皮1／3棟」奇景

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

王心凌奪冠新動向曝光！　親宣布「再上2陸綜」微博粉破730萬人

郭采潔撞衫小S「一敗筆」輸了！　王心凌領軍《乘風破浪》全員芭比粉

光看就胃痛！他PO一張「珍珠自由照」　全場嚇喊不要：嘴好酸

柯文哲酸「內湖4交通策略」是中央管！高公局打臉：地方從沒提案

直接躺平算了！逢甲雞排漲破「這價格」　網崩潰：不敢買了

迴轉壽司「大型車禍現場」7盤壽司被擠落地！　7秒影片揪出兇手

獨／台中新社降冰雹！硬幣大小冰珠開炸路面10分鐘

廢校8年！「這間學校」淪鬼城　網嘆：倒閉潮才剛開始

送餐地空盪盪　下秒客人卻喊「 我看到你了」！外送員毛炸曝真相

來不及陪兒長大⋯癌末爸「想留給孩子的不是錢」寫信逼哭百萬人

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

妹子騎車想找位子停！　後座歪樓：魏紫婷在哪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

戲精柴挺肚把自己卡好卡滿　「受虐式」尖叫：啊～被卡住了

光看就胃痛！他PO一張「珍珠自由照」　全場嚇喊不要：嘴好酸

柯文哲酸「內湖4交通策略」是中央管！高公局打臉：地方從沒提案

直接躺平算了！逢甲雞排漲破「這價格」　網崩潰：不敢買了

迴轉壽司「大型車禍現場」7盤壽司被擠落地！　7秒影片揪出兇手

獨／台中新社降冰雹！硬幣大小冰珠開炸路面10分鐘

廢校8年！「這間學校」淪鬼城　網嘆：倒閉潮才剛開始

送餐地空盪盪　下秒客人卻喊「 我看到你了」！外送員毛炸曝真相

來不及陪兒長大⋯癌末爸「想留給孩子的不是錢」寫信逼哭百萬人

台灣彩虹米三效合一　嘉藥粧品系微笑盃銀牌

台東+151新冠確診案例　衛生局呼籲民眾儘快完成完整疫苗接種

2022新北友善人行環境論壇登場　侯友宜：以人為本打造宜居城市

南投看守所電銲班第1期結業　收容人「焊姓名」超有成就感

公婆買房「怕她搶」！逼老公簽借名登記　人妻怒：祝你下地獄

擴大開放　安商穩商，上海將續打造國際營商環境

大直改名豪宅屋主賣房賺1088萬　1原因恐「轉盈為虧」

光看就胃痛！他PO一張「珍珠自由照」　全場嚇喊不要：嘴好酸

鎖台軍演影響出口？　財政部翻出27年前老資料信心喊話

兩岸情勢升溫！BBC：台灣興起「習武熱」　年輕人開始學習作戰

保健食品飯後「要隔多久吃？」營養師解答　13種服用時間一次看

柯文哲酸「內湖4交通策略」是中央管！高公局打臉：地方從沒提案

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

生活熱門新聞

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

快訊／本土BA.5「暴增9例」！分佈3縣市

買這6種商品滿600元抽農遊券！

木蘭颱風最快今生成！模擬路徑曝　雨區擴大

半年沒滾床單！人妻揪超綠真相：都生2胎了

屁孩狂轉餐桌轉盤！家長不管下秒悲劇發生　竟要告店家

陸傳「9萬件國寶藏美日」故宮回應了

颱風木蘭生成時間曝　估這天登陸

生理期睡太沉…妹子醒來見下體「爬滿螞蟻」

今天立秋！「3類人」財神眷顧

寶可夢阿伯中風　無法說話走路

以為飛彈爆炸！台東「蕈狀雲」氣象專家說話了

女客人點外送苦等2hrs　老闆下班親自送

更多熱門

相關新聞

8年級買千萬房做啥工作？網點名「這職業」

8年級買千萬房做啥工作？網點名「這職業」

許多人拼命工作、存錢，就是希望能買一間屬於自己的房子，但現在的房價高得嚇人，不是一般上班族想買就能買。一名網友就表示，現在房子一間動輒要上千萬，但他發現有少部分八年級生已經買房了，讓他好奇買房的八年級生是做什麼職業，才能存下買房金，引發網友熱議。

說好續租1年　租屋妹「提1要求」房東秒反悔趕人

說好續租1年　租屋妹「提1要求」房東秒反悔趕人

國內玩2年　人造景點「像複製貼上」他搖頭

國內玩2年　人造景點「像複製貼上」他搖頭

時隔20年「重訪1樂園」　他驚呆：很值得

時隔20年「重訪1樂園」　他驚呆：很值得

王心凌奪冠新動向曝光！

王心凌奪冠新動向曝光！

關鍵字：

王心凌Cyndi甜心教主乘風破浪的姐姐愛你PTT

讀者迴響

熱門新聞

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

快訊／《羋月傳》戲劇女神宣布離婚！告別5年老公董子健

只有今天！麥當勞大麥克、雞塊買1送1

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

林志玲罕見硬起來開吉！「跨海怒給大陸廠商難看」

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！

妻夜爬17噸貨車　醋夫捉姦結局超展開

「失聯3個月」房客突噴1句話！房東崩潰了

快訊／「在不瘋狂」游否希結婚了！老婆真實身分曝

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

反骨女神宣布喜訊「被驚喜求婚哭了」！

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

更多

最夯影音

更多
美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？
雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面