不只回憶殺！「王心凌翻紅」一票喊不意外　曝2點：真是個寶

▲有網友好奇，「王心凌再度爆紅的關鍵原因是什麼？」（圖／翻攝自微博／乘風破浪）

實習記者黃麗頻／綜合報導

藝人王心凌日前再度爆紅，在陸綜《乘風破浪的姐姐》奪下第3季年度總冠軍，不僅代言、粉絲數水漲船高，也將參與別的節目錄製，人氣再創顛峰。就有網友好奇，最近王心凌火紅的程度，已經超越很多一線歌手，「爆紅的關鍵原因是什麼？」文章曝光後，許多人反而直呼不意外。

有網友在PTT以「王心凌爆紅得這麼誇張的關鍵原因是什麼？」為題問卦，直呼王心凌以前雖然紅過，「但也不是天后等級啊！」但最近王在中國火紅的程度，已經超越許多一線歌手了，甚至「一群大咖在她面前，人氣都變成一般般」，「因為她狀態很好？容貌越來越美？還是怎樣？」

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▲網友直指「回憶殺」是王心凌翻紅關鍵。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，許多網友都認為是「回憶殺」加成，「王心凌＝青春時的回憶＝緬懷青春歲月」、「因為愛你播出後整個回憶殺風潮出現」、「她很多歌已經十幾年沒聽過，但一播就回憶」、「回憶殺優勢湧現＋現場真的能扛」、「啊就真的回憶殺加有實力又甜美啊！」

也有人認為，不管是外表還是實力，王心凌一直都保持在很好的狀態，能再次翻紅不意外，「她就是一個外表、實力、作品、人品兼具的明星」、「一人女團，顏值唱跳全開麥，音色還是一流」、「實力好，歌好聽，人又善良，差機會而已」、「唱功磨練上來了，加上外表依然漂亮」、「身材管理、增強歌唱技巧，印證『機會是留給準備好的人』。」

還有網友討論起王心凌在節目上的表現，雖然一開始的鏡頭非常少，「第一集畫面不到6分鐘！」不過王仍然努力且負責任，「真的是個寶」、「當隊長後每一公舞台都是實質上的第一名，唱功真的是進步非常多」、「王心凌當上隊長後的規劃及統籌，也讓人佩服她的領導力，在所有參賽者裡面也是數一數二的。」