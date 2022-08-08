拋內湖交通解方被笑「兩光金句」　陳時中批黃珊珊：失敗主義濃厚

▲陳時中今天穿著一身輕便，親赴貓空採竹筍。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中7日拋出解決內湖交通的4大交通策略，但台北市副市長黃珊珊批評「四體不勤，三寸之舌，兩光金句，一事無成」；對此，陳時中今（8日）上午受訪直言，台北市府的失敗主義稍微濃厚了一點，與台北市長柯文哲當年的豪氣千雲不同，政府遇到問題就是解決，不然要政府做什麼？

黃珊珊昨天批評，陳時中提出的計畫有3項的主導權都在中央，交通部高公局要先評估專業可能性、時程與經費，此外第4項的塔悠路地下道，由於出入口影響平面車流，必須得考量配套方案，否則只是將內科的車流引流至松山塞車。​

對此，陳時中今天赴貓空採竹筍後，接受媒體聯訪表示，對於黃珊珊那些形容詞就不回應了，但台北市府現在有一點失敗主義，和柯文哲當年競選的豪氣千雲不同，如果台北市府已經看到問題，就應該趕快跟交通部溝通，「地方政府本來就要找出問題」。

至於陳時中提出，要透過潛盾技術新闢堤頂大道與塔悠路的地下連通道，被指該技術從前市長郝龍斌主政時就被提出討論，但不可行一事，陳今天回應，當年評估的路段是從港墘路出來，因路寬比較小有施工困難因此不可行，不過，其團隊提出的解方是從塔悠路連接倒堤頂大道，接到松山信義區，是非常好的解方，也希望在7年內完工。

此外，對於黃珊珊提出可能把內科的車流引流至松山，造成塞車問題，陳時中直言，如果有想到這個問題很好，台北市府的失敗主義稍微濃厚了一點，遇到問題就是解決問題，不然要政府做什麼？