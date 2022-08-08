　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選前將為人父！呂家愷拋育兒政策：2類疫苗應納全額補助

 ▲▼戴湘儀、呂家愷、吳訓孝15日正式宣布投入2022新北市議員選舉。（圖／記者楊蕓攝）

▲新北市議員參選人呂家愷。（資料照／東森ETtoday新媒體）

記者羅婉庭／台北報導

新北市第八選區議員參選人呂家愷，今（8）日在粉絲頁宣布自己妻子懷孕、即將迎來新生命的喜訊，同時呼籲2類疫苗應納全額補助。

呂家愷表示，各縣市提出的補助項目與補助金額都不一樣，以孕前補助為例，台北市相較於新北市，女性檢查部分還多了甲狀腺刺激素檢查以及披衣菌抗體檢測，這兩樣檢查，都是有助於孕婦維持健康、了解自身情況的重要檢查。而各縣市的申請條件也不同，孕後遺傳篩檢補助，台北市要夫妻任一方設籍台北，而新北市則是針對34歲以上孕婦，或是經診斷證明有遺傳性疾病、疑似染色體或胎兒有異常可能的情形補助。

呂家愷強調，這些項目並無誰優誰劣，但雙北畢竟是同一個生活圈，城市連結十分緊密，民眾很有可能因為就近方便，而跨縣市到鄰近醫院產檢；但是相同的檢查，卻因為雙北政策不同調，讓民眾必須承擔不同的費用，也難免使民眾東比西比。呂家愷認為，追根究底還是中央沒有統一標準，加上中央提供給地方政府的補助款並不平均，新北人口明明最多，卻沒有獲得相對應的補助。

呂家愷說明，根據內政部統計，2012年至2021年人口增加約1.7%，人數突破400萬大關，佔全台人口總數約17%，人口也是全台最多。雖然在晚婚晚育的時代，結婚對數、出生數相對往下。但是新北與其他五都相比，出生、嬰幼兒以及老年人口是六都最多。

呂家愷也列出孕婦在懷孕期間，以及新生兒所出生常見的自費疫苗，包含百日咳疫苗（孕期）、B型腦炎疫苗、口服輪狀疫苗與水痘疫苗第二劑，加總後民眾最高得花費近3萬元，是一筆不小的開銷。呂家愷進一步強調，若把新生兒出生後，建議施打的百日咳疫苗劑數也計算進去（新生兒出生2、4、6、18），否則民眾還得多負擔近一萬元的費用。

呂家愷指出，新北市作為全台人口最多的城市，肩上有更多家庭、父母的責任，必須把這樣的服務與資源做好，不單單是項目與金額、各種補助資格等，更應該要將大台北生活圈的因素考量進去，也呼籲中央應協調整合、妥適分配資源，勿讓縣市各自為政，共同打造幸福、健康的宜居城市。

因此，呂家愷認為，政策應對孕婦提供更完善的保護，指出我國新生兒疫苗雖普遍公費補助，但如能提早完善嬰幼兒免疫力，有能力的家長都會甘願掏錢，但現實面是，多數家庭都是省吃儉支付生活所需，因此面對龐大金額的自費疫苗，往往都會顧慮金錢，也讓生產所面臨的風險提高。

呂家愷建議，未來新北在疫苗政策上應「一石二鳥」，呼籲將百日咳疫苗與口服輪狀疫苗納入全額補助範圍內，百日咳疫苗科學發展成熟，已超過 20 年，成人施打副作用一般較輕微，不論在哪一孕期接種，都不會增加流產率、早產率、死胎率或者任何的胎兒問題，對於孕婦本身也是安全的。另外，由於輪狀病毒的傳染力強，6個月至2歲以下的新生兒最容易受到感染，口服輪狀疫苗則能預防新生兒的抵抗力。

►獲設計大獎的日本啤酒杯3件才699元！夏日暢飲消暑必備

ET快訊
不滿遭尹錫悅拒見？裴洛西讚日本「友誼之行」：去南韓為看美軍
快訊／PLG衝擊交易！國王送出洪楷傑、張文平　換勇士林書緯
反骨女神「被驚喜求婚哭了」！84樓高空求愛　她激動獻吻
快訊／女警買便當被告偷竊！　承辦分局出面回應
共軍飛彈狂射，台灣該怕嗎？　專家：攻台因「1件事」有難度
快訊／盧秀燕坐輪椅現身！　傷後首次亮相
華春瑩：台北有38家山東餃子　味覺不會騙人「台灣是中國一部分
快訊／台南逆倫血案！男亂刀砍死嬸嬸　拒捕遭跳彈擊中
賣「假adidas、Nike」運動品牌龍頭怒告！　攤販認：從

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蔡英文軍禮迎接聖文森總理　疑天氣炎熱外交人員昏倒

綠委控中國人壽唬弄防疫險　中鋼福委會逾4萬員眷受騙

聖文森總理「中共軍演無法阻止拜訪朋友」　蔡英文以隆重軍禮迎接

陳時中疑發「歡呼領600」走路工　蔣萬安：深刻體會民進黨無限資源

亞太菁英民調：蔣萬安支持度破3成居冠　陳時中29%緊咬

陳時中內湖4策略！柯文哲酸「地圖上畫線」　喊話要高公局出來面對

快訊／BA.5擴散　政院防疫會議：防疫措施有必要維持

國史館稱「中華民國由北京政府繼承」　蔣萬安：荒謬！不能接受　

台年輕人喊「兩岸開打奮死一戰」　他感嘆：又不願意當兵

選前將為人父！呂家愷拋育兒政策：2類疫苗應納全額補助

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

鋼鐵直男？妻給尪暗示　他全無情回答：然後咧

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

妹子騎車想找位子停！　後座歪樓：魏紫婷在哪

快訊／蔡英文軍禮迎接聖文森總理　疑天氣炎熱外交人員昏倒

綠委控中國人壽唬弄防疫險　中鋼福委會逾4萬員眷受騙

聖文森總理「中共軍演無法阻止拜訪朋友」　蔡英文以隆重軍禮迎接

陳時中疑發「歡呼領600」走路工　蔣萬安：深刻體會民進黨無限資源

亞太菁英民調：蔣萬安支持度破3成居冠　陳時中29%緊咬

陳時中內湖4策略！柯文哲酸「地圖上畫線」　喊話要高公局出來面對

快訊／BA.5擴散　政院防疫會議：防疫措施有必要維持

國史館稱「中華民國由北京政府繼承」　蔣萬安：荒謬！不能接受　

台年輕人喊「兩岸開打奮死一戰」　他感嘆：又不願意當兵

選前將為人父！呂家愷拋育兒政策：2類疫苗應納全額補助

青年齊聚「搖擺一夏」　 瞭解反賄「How」To Do

豪弟轉戰國王！林書緯離開7年3冠勇士　蔡承儒：因個人生涯規劃

獨／前兄弟象內野手涉政府採購弊案　檢調密秘約談後獲交保

兄弟球星詹子賢大讚U12小將為「台灣驕傲」　自稱U28叔叔

他「神問1句話」酸爆柬埔寨上當者！　釣出炎亞綸現身笑噴：太嗆了啦

快訊／蔡英文軍禮迎接聖文森總理　疑天氣炎熱外交人員昏倒

快訊／國1北上頭份路段貨車撞工程車　3人受傷

連續3年高居兒少死因前3名！12-14歲「輕生」通報5年激增5倍

綠委控中國人壽唬弄防疫險　中鋼福委會逾4萬員眷受騙

租客約點交「都掃好了！」一看像鬼屋　房東暈：廁所還生香菇

超胸妹推北台灣10處絕美海景　網友歪樓：沒空欣賞風景啦！

政治熱門新聞

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

國史館貼文：中華民國已由北京政府繼承

陸委會再次譴責陸軍演：停止不理性

我F-16V戰機掛彈想防共軍　軍事專家搖頭：根本無力反制

發走路工時薪600？　陳時中競辦駁斥：已有近千名志工

苦苓10問蔡英文：不要到處跑行程裝沒事

20萬想收台人自製「解放軍地圖」　他曝對話喊：尊嚴不是錢能收買

快訊／中共1架無人機闖金門！　國軍「射擊信號彈」警示

藍營前外交官酸雷根號「倉促逃離」：大陸一宣布軍演就跑了

挺過論文、球場雙爭議？　林智堅好感度「由黑翻紅」反超張善政3%

內湖交通有解？陳時中出6招、蔣萬安提4解　她酸：陳在xyz蔣還在abc

陸發動14億人共建台灣實景地圖

陸媒稱共艦離花蓮僅11.78公里　海軍斥假消息：全程監控、絕對沒有！

更多熱門

相關新聞

直擊／體驗農家樂　陳時中扛鋤採竹筍

直擊／體驗農家樂　陳時中扛鋤採竹筍

貓空是台北市綠竹筍最大產地，有著「金牛角筍」的美稱。民進黨台北市長參選人陳時中今（8日）上午親赴貓空採竹筍、下廚煮筍湯，他開玩笑說，今天特別穿上雨鞋，總不可能穿西裝來這裡，以後應該補助農民電風扇，就不會那麼熱。

內湖交通解方「兩光」？　陳時中批黃珊珊：失敗主義

內湖交通解方「兩光」？　陳時中批黃珊珊：失敗主義

發走路工時薪600？　陳時中競辦駁斥：已有近千名志工

發走路工時薪600？　陳時中競辦駁斥：已有近千名志工

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

ET專訪／88節陳時中大談爸爸經　兒子竟送「便當」、「開會」當禮物

ET專訪／88節陳時中大談爸爸經　兒子竟送「便當」、「開會」當禮物

關鍵字：

2022九合一大選2022新北市呂家愷侯家軍

讀者迴響

熱門新聞

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！

林志玲罕見硬起來開吉！「跨海怒給大陸廠商難看」

快訊／《羋月傳》戲劇女神宣布離婚！告別5年老公董子健

「失聯3個月」房客突噴1句話！房東崩潰了

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

木蘭颱風最快今生成！模擬路徑曝　雨區擴大

冷氣只吹晚上！他收天價「電費帳單」嚇壞

妻夜爬17噸貨車　醋夫捉姦結局超展開

半年沒滾床單！人妻揪超綠真相：都生2胎了

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

更多

最夯影音

更多
雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡
王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面