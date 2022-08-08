選前將為人父！呂家愷拋育兒政策：2類疫苗應納全額補助

▲新北市議員參選人呂家愷。（資料照／東森ETtoday新媒體）

記者羅婉庭／台北報導



新北市第八選區議員參選人呂家愷，今（8）日在粉絲頁宣布自己妻子懷孕、即將迎來新生命的喜訊，同時呼籲2類疫苗應納全額補助。

呂家愷表示，各縣市提出的補助項目與補助金額都不一樣，以孕前補助為例，台北市相較於新北市，女性檢查部分還多了甲狀腺刺激素檢查以及披衣菌抗體檢測，這兩樣檢查，都是有助於孕婦維持健康、了解自身情況的重要檢查。而各縣市的申請條件也不同，孕後遺傳篩檢補助，台北市要夫妻任一方設籍台北，而新北市則是針對34歲以上孕婦，或是經診斷證明有遺傳性疾病、疑似染色體或胎兒有異常可能的情形補助。



呂家愷強調，這些項目並無誰優誰劣，但雙北畢竟是同一個生活圈，城市連結十分緊密，民眾很有可能因為就近方便，而跨縣市到鄰近醫院產檢；但是相同的檢查，卻因為雙北政策不同調，讓民眾必須承擔不同的費用，也難免使民眾東比西比。呂家愷認為，追根究底還是中央沒有統一標準，加上中央提供給地方政府的補助款並不平均，新北人口明明最多，卻沒有獲得相對應的補助。



呂家愷說明，根據內政部統計，2012年至2021年人口增加約1.7%，人數突破400萬大關，佔全台人口總數約17%，人口也是全台最多。雖然在晚婚晚育的時代，結婚對數、出生數相對往下。但是新北與其他五都相比，出生、嬰幼兒以及老年人口是六都最多。



呂家愷也列出孕婦在懷孕期間，以及新生兒所出生常見的自費疫苗，包含百日咳疫苗（孕期）、B型腦炎疫苗、口服輪狀疫苗與水痘疫苗第二劑，加總後民眾最高得花費近3萬元，是一筆不小的開銷。呂家愷進一步強調，若把新生兒出生後，建議施打的百日咳疫苗劑數也計算進去（新生兒出生2、4、6、18），否則民眾還得多負擔近一萬元的費用。



呂家愷指出，新北市作為全台人口最多的城市，肩上有更多家庭、父母的責任，必須把這樣的服務與資源做好，不單單是項目與金額、各種補助資格等，更應該要將大台北生活圈的因素考量進去，也呼籲中央應協調整合、妥適分配資源，勿讓縣市各自為政，共同打造幸福、健康的宜居城市。



因此，呂家愷認為，政策應對孕婦提供更完善的保護，指出我國新生兒疫苗雖普遍公費補助，但如能提早完善嬰幼兒免疫力，有能力的家長都會甘願掏錢，但現實面是，多數家庭都是省吃儉支付生活所需，因此面對龐大金額的自費疫苗，往往都會顧慮金錢，也讓生產所面臨的風險提高。



呂家愷建議，未來新北在疫苗政策上應「一石二鳥」，呼籲將百日咳疫苗與口服輪狀疫苗納入全額補助範圍內，百日咳疫苗科學發展成熟，已超過 20 年，成人施打副作用一般較輕微，不論在哪一孕期接種，都不會增加流產率、早產率、死胎率或者任何的胎兒問題，對於孕婦本身也是安全的。另外，由於輪狀病毒的傳染力強，6個月至2歲以下的新生兒最容易受到感染，口服輪狀疫苗則能預防新生兒的抵抗力。