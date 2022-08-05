「婚桃蛋嘉賣蛋追高」難倒人妻　行家一唸秒懂：少一個啊

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻日前在臉書分享一張照片，只見灰色的鐵皮外牆上貼著一張公告，上頭寫著8個字「婚桃蛋嘉，賣蛋追高」，讓她看得一頭霧水。文章公開之後，很快就有網友解答，如果是懂台語的人，唸出來一秒知道答案，就是「菸頭丟這，別丟水溝」的意思。

▲原PO在路邊看到這張「奇怪」的公告。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，3日在路邊一處鐵皮圍牆旁邊看到一張公告，白紙上面以直式書寫寫著4個大字「婚桃蛋嘉」，底下又以橫式書寫的方式用紅字寫上另外4個字「賣蛋追高」，讓她看得一頭霧水，「可以翻譯整句嗎？路過看到這張（公告）我實在看不懂，什麼是賣蛋追高？」

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文章公開之後，大多數網友都是一秒反應過來，並表示如果是懂台語的人，只要唸出來就知道答案，「菸頭丟這，別丟水溝」、「賣蛋追高啊（別丟水溝仔），少一個啊，這樣才看得懂」、「台語要多練練」、「想知道，這樣寫有用嗎」；不過，也有少數網友和原PO一樣，第一時間都看不懂公告的意思，直到看了大家的翻譯才明白，「我真的佩服高手翻譯，看了一頭霧水，原來是菸頭」。

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