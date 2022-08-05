天兵爸印證件設定「這1規格」　妻無奈：看到拳頭都硬了

▲原PO準備申請保險。（示意圖／取自pixabay）



實習記者楊欣倫／綜合報導

辦理銀行帳戶、申請補助或是簽證等都會需要用到身分證件影本，只要把證件放進影印機後，選擇黑白影印直接印出即可，不需要做調整。近日一名網友發文表示，她要老公去影印全家3人的證件，沒想到對方竟印成「這1規格」，令她氣得「拳頭都硬了」。

一名網友於《爆廢公社》發文表示，因為要申請保險，所以她便請老公去印全家3人身份證和存摺的影本，沒想到對方竟然全都印成「A4全彩滿版」，完全不能交出去。哭笑不得的原PO只好拿去重新影印，無奈道「我真的對我老公的智商很有疑慮。」

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▲原PO老公將證件影本印成全彩滿版。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）



網友紛紛開玩笑留言，「加量不加價」、「會不會越大張保險可以領越多」、「這要裱框裱起來了」、「妳老公怕審核人員老花眼看不到，很貼心」、「男人一直都是『有做就好』的生物，做對不對根本不在他們的考慮範圍」、「印一張15元，沒印滿很虧哈哈哈」、「我之前也有這樣過，還印A3」。

也有網友表示理解原PO老公為什麼印出滿版，「​​因為用手機拍照再上傳超商印出來的關係，不是複印才會這麼大張」、「如果是存在手機的照片去超商上傳列印下來就會變這麼大張，拿正本去影印的話就是正常的大小」、「從手機上傳影印都是那麼大張，要設定尺寸才行」。