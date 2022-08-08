瘋電影／一家之主　爸媽在哪家就在哪？

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是一個極為典型的富有文化素養的外省小康家庭，古典音樂襯底，豐富的視覺文化氣息，牆壁掛著山水畫或毛筆字，書籍多，父權，很喜歡這部電影，溫暖流暢，言之有物，看得出編劇要強調的傳統女性在男女關係中，總是得扮演著遷就及妥協，放棄自己的夢想成全的家庭，理所當然的照顧公公卻自己的母親都不能來住幾天，劇本非常好。

這種女性主題通常在市場就是小眾，而這麼優質的電影，看似成本也不高，卻得花五年才能完成，台灣的電影產業真的是有夠可憐，五年的歲月，韓國已經衝到美國去拿下奧斯卡，我們卻一部電影的製作費都湊不出來，最可惜的還是結局的混亂，雖然意識形態的語言要訴說的情境，可以理解，但真的是太理想主意了，這大概也是台灣電影的最大盲點，創意和實力無法平衡，但仍然期待編劇的劇本，整部電影三個演員和前三分之二的編劇是最大功臣，真的好看。

女性不論在東方或西方社會，都是較被壓榨的一群，生養照顧孩子，照顧家庭，幸運的有個好老公幫忙部分，常態的都是男主外女主內，男人賺錢女人照顧家，但是勞資從來就不平等，家裡賺錢的如果是爸爸，爸爸很容易就變成家裡最大的孩子，一樣需要伺候照顧，相對的女性養家，經常還得肩負照顧一家大小的瑣碎，所以通常孩子和母親也都會比較親近，好感度高的一部作品。

說實在的，音樂做得很好，但結局看不大懂，被騙走的錢是拿回來了嗎？還是平行時空變成另一個家庭？



片 名：一家之主

英文片名：Reclaim

類 型：劇情

上映日期：2022-05-06

片 長：02時03分

導 演： 王希捷

演 員： 鮑起靜(Nina Paw) 、 寇世勳 、 柯佳嬿 、 陸弈靜(Lu Yi-ching) 、 李淳 、 于家安 、 曹蘭 、 孫國豪

發行公司：台北双喜



劇情大綱

妳在哪裡，家就在那裡...

在家裡，是稱職的妻子、母親、媳婦與女兒；在外頭，為了賺錢經營了一間美術教室，她是葉蘭心（鮑起靜 飾），每天早上在六點鬧鐘響起前一刻就起床，像陀螺般裡外轉著，擺平大小難題，直到晚上家人都休息了，在客廳摸黑看電視的時光，是她生活中最美好的小確幸。

然而，退休的丈夫羅大偉（寇世勳 飾）正以古董收藏逐步佔領家中客廳，小女兒羅家寧（柯佳嬿 飾）因為感情和工作岌岌可危、逃回家中暫住避難，遠在國外的兒子羅家宇，不時丟出可能回台定居的訊息…。而她心裡最掛念的，是獨居養老院母親孫勤方（于家安 飾），因失智不斷走丟又經常跌摔，催促著蘭心接她回家的決心。

隨著家中空間不斷被限縮、捉襟見肘，加上大量瑣事侵襲，蘭心開始感到身心難以安頓…；因為好友（陸弈靜 飾）短線高利投資的誘惑慫恿，她想要買一間大房子來解決問題，卻因此陷入一場詐騙陷阱…。正當她像失速的陀螺，快要傾斜墜落時，卻突然有個人牽起她的手，為她指引方向…。

▲媽媽就像是一個家庭的主要拼湊者，沒有她家沒有形狀。

▲父親就像是領導人，出一張嘴。

▲摯友和學生帶領著投資，畢生積蓄都泡湯了嗎？





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