　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／一家之主　爸媽在哪家就在哪？

文／賴賴

▲▼一家之主。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這是一個極為典型的富有文化素養的外省小康家庭，古典音樂襯底，豐富的視覺文化氣息，牆壁掛著山水畫或毛筆字，書籍多，父權，很喜歡這部電影，溫暖流暢，言之有物，看得出編劇要強調的傳統女性在男女關係中，總是得扮演著遷就及妥協，放棄自己的夢想成全的家庭，理所當然的照顧公公卻自己的母親都不能來住幾天，劇本非常好。

這種女性主題通常在市場就是小眾，而這麼優質的電影，看似成本也不高，卻得花五年才能完成，台灣的電影產業真的是有夠可憐，五年的歲月，韓國已經衝到美國去拿下奧斯卡，我們卻一部電影的製作費都湊不出來，最可惜的還是結局的混亂，雖然意識形態的語言要訴說的情境，可以理解，但真的是太理想主意了，這大概也是台灣電影的最大盲點，創意和實力無法平衡，但仍然期待編劇的劇本，整部電影三個演員和前三分之二的編劇是最大功臣，真的好看。

女性不論在東方或西方社會，都是較被壓榨的一群，生養照顧孩子，照顧家庭，幸運的有個好老公幫忙部分，常態的都是男主外女主內，男人賺錢女人照顧家，但是勞資從來就不平等，家裡賺錢的如果是爸爸，爸爸很容易就變成家裡最大的孩子，一樣需要伺候照顧，相對的女性養家，經常還得肩負照顧一家大小的瑣碎，所以通常孩子和母親也都會比較親近，好感度高的一部作品。

說實在的，音樂做得很好，但結局看不大懂，被騙走的錢是拿回來了嗎？還是平行時空變成另一個家庭？


片　　名：一家之主
英文片名：Reclaim
類　　型：劇情
上映日期：2022-05-06
片　　長：02時03分
導　　演： 王希捷
演　　員： 鮑起靜(Nina Paw) 、 寇世勳 、 柯佳嬿 、 陸弈靜(Lu Yi-ching) 、 李淳 、 于家安 、 曹蘭 、 孫國豪
發行公司：台北双喜


劇情大綱

妳在哪裡，家就在那裡...
在家裡，是稱職的妻子、母親、媳婦與女兒；在外頭，為了賺錢經營了一間美術教室，她是葉蘭心（鮑起靜 飾），每天早上在六點鬧鐘響起前一刻就起床，像陀螺般裡外轉著，擺平大小難題，直到晚上家人都休息了，在客廳摸黑看電視的時光，是她生活中最美好的小確幸。

然而，退休的丈夫羅大偉（寇世勳 飾）正以古董收藏逐步佔領家中客廳，小女兒羅家寧（柯佳嬿 飾）因為感情和工作岌岌可危、逃回家中暫住避難，遠在國外的兒子羅家宇，不時丟出可能回台定居的訊息…。而她心裡最掛念的，是獨居養老院母親孫勤方（于家安 飾），因失智不斷走丟又經常跌摔，催促著蘭心接她回家的決心。

隨著家中空間不斷被限縮、捉襟見肘，加上大量瑣事侵襲，蘭心開始感到身心難以安頓…；因為好友（陸弈靜 飾）短線高利投資的誘惑慫恿，她想要買一間大房子來解決問題，卻因此陷入一場詐騙陷阱…。正當她像失速的陀螺，快要傾斜墜落時，卻突然有個人牽起她的手，為她指引方向…。

▲▼一家之主。（圖／yahoo）

▲媽媽就像是一個家庭的主要拼湊者，沒有她家沒有形狀。

▲▼一家之主。（圖／yahoo）

▲父親就像是領導人，出一張嘴。

▲▼一家之主。（圖／yahoo）

▲摯友和學生帶領著投資，畢生積蓄都泡湯了嗎？

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

►獲設計大獎的日本啤酒杯3件才699元！夏日暢飲消暑必備

ET快訊
不滿遭尹錫悅拒見？裴洛西讚日本「友誼之行」：去南韓為看美軍
快訊／PLG衝擊交易！國王送出洪楷傑、張文平　換勇士林書緯
反骨女神「被驚喜求婚哭了」！84樓高空求愛　她激動獻吻
快訊／女警買便當被告偷竊！　承辦分局出面回應
共軍飛彈狂射，台灣該怕嗎？　專家：攻台因「1件事」有難度
快訊／盧秀燕坐輪椅現身！　傷後首次亮相
華春瑩：台北有38家山東餃子　味覺不會騙人「台灣是中國一部分
快訊／台南逆倫血案！男亂刀砍死嬸嬸　拒捕遭跳彈擊中
賣「假adidas、Nike」運動品牌龍頭怒告！　攤販認：從

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

四期教育成佛有你／從八正道學說話藝術　我不必說謊了

瘋電影／一家之主　爸媽在哪家就在哪？

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

鋼鐵直男？妻給尪暗示　他全無情回答：然後咧

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

妹子騎車想找位子停！　後座歪樓：魏紫婷在哪

四期教育成佛有你／從八正道學說話藝術　我不必說謊了

瘋電影／一家之主　爸媽在哪家就在哪？

青年齊聚「搖擺一夏」　 瞭解反賄「How」To Do

豪弟轉戰國王！林書緯離開7年3冠勇士　蔡承儒：因個人生涯規劃

獨／前兄弟象內野手涉政府採購弊案　檢調密秘約談後獲交保

兄弟球星詹子賢大讚U12小將為「台灣驕傲」　自稱U28叔叔

他「神問1句話」酸爆柬埔寨上當者！　釣出炎亞綸現身笑噴：太嗆了啦

快訊／蔡英文軍禮迎接聖文森總理　疑天氣炎熱外交人員昏倒

快訊／國1北上頭份路段貨車撞工程車　3人受傷

連續3年高居兒少死因前3名！12-14歲「輕生」通報5年激增5倍

綠委控中國人壽唬弄防疫險　中鋼福委會逾4萬員眷受騙

租客約點交「都掃好了！」一看像鬼屋　房東暈：廁所還生香菇

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

名家熱門新聞

夢到貓咪代表什麼意思呢？

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

小生：3招判斷男人對妳超有意思

真正的友情價值四千兩黃金

爸媽在哪家就在哪？

7道超下飯的絞肉料理

天下沒有白吃的早餐

當你說愛我的瞬間你的愛情就結束

AV女優戰50個拿18萬比妓女便宜

奈奈：對付大男人主義的另一半

名人老公外遇漫畫家老婆直接公布

超市火鍋肉片變出5道美味料理

阿榮／按鍵精靈 - 電腦自動化

更多熱門

相關新聞

70歲比莉姐駕馭男裝大衣超時髦！

70歲比莉姐駕馭男裝大衣超時髦！

在Netflix熱門喜劇《媽，別鬧了！》中出演母女檔的比莉、賈靜雯與柯佳嬿，近日3人在戲外再度合體，一同獲邀擔任《ELLE》雜誌8月號封面人物。封面大片中，比莉姐穿著一身黃色印花的PRADA男裝大衣，輕鬆駕馭出華麗霸氣，時髦爆棚，一旁兩位「女兒們」也不遑多讓，超個性的造型又帥又美。

先生你有沒有殺錯人

先生你有沒有殺錯人

八正道助我轉化財富自由的正念

八正道助我轉化財富自由的正念

名人老公外遇漫畫家老婆直接公布

名人老公外遇漫畫家老婆直接公布

坤達、柯佳嬿罕見合體！

坤達、柯佳嬿罕見合體！

關鍵字：

瘋電影一家之主賴賴鮑起靜(Nina Paw)寇世勳柯佳嬿陸弈靜(Lu Yi-ching)李淳

讀者迴響

熱門新聞

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！

林志玲罕見硬起來開吉！「跨海怒給大陸廠商難看」

快訊／《羋月傳》戲劇女神宣布離婚！告別5年老公董子健

「失聯3個月」房客突噴1句話！房東崩潰了

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

木蘭颱風最快今生成！模擬路徑曝　雨區擴大

冷氣只吹晚上！他收天價「電費帳單」嚇壞

妻夜爬17噸貨車　醋夫捉姦結局超展開

半年沒滾床單！人妻揪超綠真相：都生2胎了

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

更多

最夯影音

更多
雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡
王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面