瘋電影／偷情連載中　名人老公外遇漫畫家老婆畫出過程

文/賴賴

瘋言瘋語:

整部電影就是漫畫風格的故事內容,清新的文青感,劇情流暢好看,感覺在一切掌握之中的過程,結局有驚喜,這真的是外遇最高指導手冊,但首先必須要會畫漫畫,才能如此漂亮的反擊報復。

其實故事並沒有深究這為妻子到底為丈夫付出了多少,這種引起人神共憤的設計,而是輕描淡寫的告訴全天下想外遇的老公,很多惦惦地忍耐的老婆,爆發力超強,不要小看溫柔的女性,面對外遇都是不可忍耐與原諒的,除非你富可敵國才貌出眾。好看,真心好看。太過癮了。



片 名:偷情連載中

英文片名:Sensei, would you sit beside me?

類 型:劇情、懸疑/驚悚

上映日期:2022-07-22

片 長:01時59分

導 演:堀江貴大

演 員: 黑木華(Haru Kuroki) 、 柄本佑(Tasuku Emoto) 、 奈緒 、 金子大地

國 家:日本

語言:日語

發行公司:CATCHPLAY



劇情大綱

人氣少女漫畫家佐和子(黑木華 飾)發表了一部名為《老師,您能坐在我旁邊嗎?》的漫畫新作,內容描述的正是她的老公俊夫(柄本佑 飾)外遇的不倫故事。究竟這部漫畫是佐和子的幻想,還是為了報復丈夫出軌的計畫?一場徘徊於現實與漫畫世界的夫妻拉鋸戰,即將火爆展開!

▲老公和出版社工作人員搞外遇。

▲直接把整個故事畫在漫畫上。

