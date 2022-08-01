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瘋電影／偷情連載中　名人老公外遇漫畫家老婆畫出過程

文／賴賴

▲▼偷情連載中。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

整部電影就是漫畫風格的故事內容，清新的文青感，劇情流暢好看，感覺在一切掌握之中的過程，結局有驚喜，這真的是外遇最高指導手冊，但首先必須要會畫漫畫，才能如此漂亮的反擊報復。

其實故事並沒有深究這為妻子到底為丈夫付出了多少，這種引起人神共憤的設計，而是輕描淡寫的告訴全天下想外遇的老公，很多惦惦地忍耐的老婆，爆發力超強，不要小看溫柔的女性，面對外遇都是不可忍耐與原諒的，除非你富可敵國才貌出眾。好看，真心好看。太過癮了。


片　　名：偷情連載中
英文片名：Sensei, would you sit beside me?
類　　型：劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2022-07-22
片　　長：01時59分
導　　演：堀江貴大
演　　員： 黑木華(Haru Kuroki) 、 柄本佑(Tasuku Emoto) 、 奈緒 、 金子大地
國　　家：日本
語言：日語
發行公司：CATCHPLAY


劇情大綱

人氣少女漫畫家佐和子（黑木華 飾）發表了一部名為《老師，您能坐在我旁邊嗎？》的漫畫新作，內容描述的正是她的老公俊夫（柄本佑 飾）外遇的不倫故事。究竟這部漫畫是佐和子的幻想，還是為了報復丈夫出軌的計畫？一場徘徊於現實與漫畫世界的夫妻拉鋸戰，即將火爆展開！

▲▼偷情連載中。（圖／yahoo）

▲老公和出版社工作人員搞外遇。

▲▼偷情連載中。（圖／yahoo）

▲直接把整個故事畫在漫畫上。

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瘋電影偷情連載中賴賴黑木華(Haru Kuroki)柄本佑(Tasuku Emoto)

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