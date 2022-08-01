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四期教育成佛有你／八正道助我轉化財富自由的正念

文／蔣世敏

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

2022四期教育「八正道」全球徵文銅獎獎作欣賞　蔣世敏: 我的八正道生活

道諦是佛陀親自証得離苦方法的核心。道諦的核心內容“八正道”由正見、正思維、正語、正命、正念、正定八支聖道組成。實踐八正道是戒定慧三學在生活中的實踐，因此我們知道自己就是走在一條正確的轉凡成聖的修行道路上。

正見讓我們體會佛陀的教導：覺察生命的真相—苦，正確找到原因—集，正確修持並解決苦—滅、道。正見需要通過對佛法的聞思修來建立，正見可以讓我們避免不信因果、不信輪迴、不孝順父母、避免懷疑聖者的存在等邪見。正見讓我知道我們學習佛法，要皈依佛法僧三寶，佛—覺悟者，徹底脫離苦的聖者，並能教導眾生離苦；法—有意義，可實踐，能真實帶來利益，並且能被體証；僧—真實走過修行道路，能指引方向與細節的善知識，老師。正見讓我知道凡事必定有因，也是緣起性空的；因此倘遇到不如意不順心的事情時，能客觀地面對，不會過多的計較而讓自己煩惱。正見也讓我知道我們在家佛弟子在學佛的過程中，一方面要多聞思修，另外一方面也要通過各種善行不斷的累積福報，才會善緣具足，才有聽聞正法的因緣。只注重福報的累積不聽經聞法，或只是聽經聞法不修福德都是不圓滿的修持。

正見在我生活中的應用。我在四川曾經經營過一間液化氣公司，公司有一位股東來自香港，由于他很多年都沒有參與公司的經營管理，因此，公司在資金周轉困難時全部都是我在負責處理。後來當我決定把公司賣掉時，他也同意了，因為知道後期公司經營都是我在負責，我的股東想，公司賣掉他也沒有收益，因為公司借個人款的本金和利息一直沒有還，但是當我通知他把帳號告訴我，我只讓公司還了個人借款的本金，利息不用還，這樣會將賣掉公司的收入扣除借款後，他所占股份的所得轉給他。同時也對所有員工做了妥善的安排。他覺得好驚訝也好開心。從這件事情的處理來看，我的正見是離貪不斤斤計較，為他人做想與他人結善緣；因為每次用這樣的原則做事，我發現我也時常會收到這樣的驚喜。例如前不久負責我戶口的銀行經理請我去銀行告訴我，我幾年前的一個投資，從明年開始每年都會有一個固定的收入回報。我覺得好驚喜。

在正精進的實踐中，未生善令升起，已生善令增長。是指尚未生起的善念頭、見解，試着讓它生起。已經生起的善法不輕易感到滿足，要設法維持保任。例如：做定課、持咒、禪修是我日常生活的一部分，我就一定要堅持不懈地每天行持，並·不斷精進。在布施方面繼續隨力隨分地去做。自己因為學佛得到很多真實的利益，因此也希望家人和員工及身邊的有緣人能有因緣學習佛法。令人感到鼓舞的是目前他們都在慢慢轉變，部分人已經在每天持誦普門品和大悲咒。

在正語的實踐中，因為在公司和家中都是自己做主，一直以來養成了以自我為中心的習慣，對家人和員工說話的態度和語氣都比較不溫和。學習了離惡口，我慢慢培養好好說話的方式，說話時多留意語調、語速，好好地說，令聽的人都能感到平靜和安定。

正定，定能生慧，正定是通過持續不間斷地禪修來獲得。

在疫情、戰爭、天災等無常頻繁發生的目前情況下，人們因為各種生存壓力而變得不安，我們如何在這樣的環境狀態下安頓好自己的身心，如常地生活和修行呢。禪修是讓我們身心安定的最佳方法。通過禪修，我們能夠覺照我們內心，讓自己在行住坐臥的生活細行中安住在當下，時時覺知清楚，這樣，我們才能安穩和有智慧地過好每一天。同時禪修也能讓我們道心更加堅固，道業精進。

心道師父告訴我們：佛法最珍貴的就是轉換，把想法念頭等常常隨着外在事物變化而起落生滅的現象轉化成智慧，讓我們最終能夠離苦得樂。

從八正道在我生活中的實踐可以看到，八正道是讓我們離苦得樂成就佛道的方法。

>> 觀看 2022靈鷲山四期教育課程總覽

>> 認識更多靈鷲山成佛藍圖 四期教育

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

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