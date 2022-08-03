瘋電影／子彈列車　先生你有沒有殺錯人

文／賴賴

瘋言瘋語：

這真的是超級超級厲害，五顆星推薦，今年暑假最好看的一部電影，以暴力黑道仇殺包裝的高級喜劇，太好笑了，太厲害的劇本了，沒想到布萊德彼特的演技這麼好，喜劇是最困難呈現的演技，他必須是大家笑他自己不好笑，但整部電影都超好笑，而史上最雖的布萊德真的把這個腳色詮釋得淋漓盡至，加上所有的配角都到位，這部片太好笑也太高級幽默了。

整部電影都在子彈列車上進行，非常厲害的行銷置入，不論是近身搏擊、槍戰和刑罰的設計，節奏明快且故事邏輯清晰，每個腳色都有戲都具備人性，沒有一個腳色是真正的壞人，而透過囉哩叭唆話嘮的殺手們，感覺這一群話多的中年殺手真的好符合真實環境，哪個中年男人不費話多，每個人都有自己的道理而且很愛講，不管別人想不想聽，被囉嗦到也好想起來打人，真的好好笑。所以每個囉嗦的殺手被打時，反而也有種痛快感。

這絕對是必須去大銀幕觀賞的鉅作，最後的場面太壯觀，而殺出來的珊卓布拉克熊熊以為是麥可傑克遜還魂，這個整形師真的要扣錢，五顆星推薦，真的太好看了。



片 名：子彈列車

英文片名：Bullet Train

類 型：動作、懸疑/驚悚

上映日期：2022-08-03

片 長：126分

導 演： 大衛雷奇(David Leitch)

演 員： 布萊德彼特(Brad Pitt) 、 亞倫泰勒強森(Aaron Taylor-Johnson) 、 珊卓布拉克(Sandra Bullock) 、 喬伊金(Joey King) 、 羅根勒曼(Logan Lerman) 、 麥可夏儂(Michael Shannon) 、 布萊恩泰瑞亨利(Brian Tyree Henry) 、 真田廣之(Hiroyuki Sanada)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：索尼影業

劇情大綱

終局過後，身經百戰的雷神索爾（克里斯漢斯沃 飾）展開全新旅程，而這趟旅程讓他發現前所未有的追尋目的－內心平靜，豈料退休生活不如己願，全新邪惡勢力「屠神者格爾」（克里斯汀貝爾 飾）掃興攪局，勢在殲滅全宇宙所有神祇！為了對抗這個強大威脅，索爾號召坐上阿斯嘉王位的女武神瓦爾基麗（泰莎湯普森 飾）、克羅納星戰士寇格（塔伊加維迪提 飾）和科學家前女友珍佛斯特（娜塔莉波曼 飾），珍更驚喜獲得他的神力、成為揮動雷神之槌的「女雷神」！加上星際異攻隊的得力支援，他們一同踏上驚險刺激的星際之旅，揭開屠神者格爾的復仇之謎，並及時阻止他的邪惡行動！

▲雙胞胎殺手兄弟，感情深刻互相依靠。

▲三十年的恩怨可以了結一下了！

▲還穿著噴血婚禮的禮服，滿腔仇恨！

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