　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／子彈列車　先生你有沒有殺錯人

文／賴賴

▲▼子彈列車。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

這真的是超級超級厲害，五顆星推薦，今年暑假最好看的一部電影，以暴力黑道仇殺包裝的高級喜劇，太好笑了，太厲害的劇本了，沒想到布萊德彼特的演技這麼好，喜劇是最困難呈現的演技，他必須是大家笑他自己不好笑，但整部電影都超好笑，而史上最雖的布萊德真的把這個腳色詮釋得淋漓盡至，加上所有的配角都到位，這部片太好笑也太高級幽默了。

整部電影都在子彈列車上進行，非常厲害的行銷置入，不論是近身搏擊、槍戰和刑罰的設計，節奏明快且故事邏輯清晰，每個腳色都有戲都具備人性，沒有一個腳色是真正的壞人，而透過囉哩叭唆話嘮的殺手們，感覺這一群話多的中年殺手真的好符合真實環境，哪個中年男人不費話多，每個人都有自己的道理而且很愛講，不管別人想不想聽，被囉嗦到也好想起來打人，真的好好笑。所以每個囉嗦的殺手被打時，反而也有種痛快感。

這絕對是必須去大銀幕觀賞的鉅作，最後的場面太壯觀，而殺出來的珊卓布拉克熊熊以為是麥可傑克遜還魂，這個整形師真的要扣錢，五顆星推薦，真的太好看了。


片　　名：子彈列車
英文片名：Bullet Train
類　　型：動作、懸疑/驚悚
上映日期：2022-08-03
片　　長：126分
導　　演： 大衛雷奇(David Leitch)
演　　員： 布萊德彼特(Brad Pitt) 、 亞倫泰勒強森(Aaron Taylor-Johnson) 、 珊卓布拉克(Sandra Bullock) 、 喬伊金(Joey King) 、 羅根勒曼(Logan Lerman) 、 麥可夏儂(Michael Shannon) 、 布萊恩泰瑞亨利(Brian Tyree Henry) 、 真田廣之(Hiroyuki Sanada)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：索尼影業

劇情大綱

終局過後，身經百戰的雷神索爾（克里斯漢斯沃 飾）展開全新旅程，而這趟旅程讓他發現前所未有的追尋目的－內心平靜，豈料退休生活不如己願，全新邪惡勢力「屠神者格爾」（克里斯汀貝爾 飾）掃興攪局，勢在殲滅全宇宙所有神祇！為了對抗這個強大威脅，索爾號召坐上阿斯嘉王位的女武神瓦爾基麗（泰莎湯普森 飾）、克羅納星戰士寇格（塔伊加維迪提 飾）和科學家前女友珍佛斯特（娜塔莉波曼 飾），珍更驚喜獲得他的神力、成為揮動雷神之槌的「女雷神」！加上星際異攻隊的得力支援，他們一同踏上驚險刺激的星際之旅，揭開屠神者格爾的復仇之謎，並及時阻止他的邪惡行動！

▲▼子彈列車。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲雙胞胎殺手兄弟，感情深刻互相依靠。

▲▼子彈列車。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲三十年的恩怨可以了結一下了！

▲▼子彈列車。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲還穿著噴血婚禮的禮服，滿腔仇恨！

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

►暑假必備「法式玩具廚房」激殺5.1折！又美又好玩，大人小孩都滿意

ET快訊
黃安輸了！曬P圖婚紗照怒飆2字　PTT蓋樓祝福
東部戰區展開「聯合軍事行動」　最新照片曝
中共軍演鎖台　交通部：與日本、菲律賓協調替代航路
又1架！SPAR20起飛「跟著裴洛西路線」　接近台灣中
北京被激怒　陸學者揭「三大手段」回擊：要讓台灣後悔
田馥甄吃義大利麵遭出征！　2發言被扯挺裴洛西
共軍「實彈演習」僅距高雄20公里　陳其邁說話了
台海緊張升級！　1圖看兩岸軍力比較

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／子彈列車　先生你有沒有殺錯人

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

真的要來了！裴洛西今抵台　陸方警告：將導致嚴重後果

日攝影師夜景拍攝教學 手機倒過來腿長+10cm

太常喝酒遭副駕女友飆罵 男全程尷尬笑「掩飾恐懼」

旅遊見35公分巨型香蕉　夫妻2天才吃完：好痛苦

前員工被老闆指薪水小偷　互揪25人鬥毆助陣男喪命

瘋電影／子彈列車　先生你有沒有殺錯人

裴洛西訪台！中共軍演威嚇　江啟臣籲：恫嚇台灣只會惡化兩岸關係

快訊／天母東山路貨車側翻卡路中　上下陽明山請改道

中共連3天軍演斷台航路　航港局佈告「7大港口改走替代航線」

快訊／路邊廣告看板淪陷！　「老巫婆竄訪台灣」現蹤這縣市

先發異動！鄭凱文身體不適　兄弟改推陳柏豪上陣

台積電穩盤上漲9元站上500！　指數拉尾盤收漲近30點

拐騙鬧更大賣家藏更深　出國打工不可能平白享高薪

好心救狗反被咬！頸部膝蓋爆血　主人竟冷眼旁觀：不是我家的

捷迅總經理孫鋼銀：塞港與大陸鎔斷措施可能讓海空運市場出現旺季行情

LIVE／BA.5接觸感染者定序進度　王必勝最新說明

大豹溪石器時代大亂鬥　金髮男K中女友芭比Q了

名家熱門新聞

先生你有沒有殺錯人

夢到貓咪代表什麼意思呢？

小生：3招判斷男人對妳超有意思

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

7道超下飯的絞肉料理

當你說愛我的瞬間你的愛情就結束

奈奈：對付大男人主義的另一半

脂肪VS.肌肉　看了想減肥的照片

10道你非吃不可的蝦料理(上)

墾丁陰陽交界處藏「五行八卦陣」

夏天就是要吃涼拌　必學開胃菜

八正道助我轉化財富自由的正念

超市火鍋肉片變出5道美味料理

阿榮／按鍵精靈 - 電腦自動化

更多熱門

相關新聞

八正道助我轉化財富自由的正念

八正道助我轉化財富自由的正念

正見讓我們體會佛陀的教導：覺察生命的真相—苦，正確找到原因—集，正確修持並解決苦—滅、道。正見需要通過對佛法的聞思修來建立，正見可以讓我們避免不信因果、不信輪迴、不孝順父母、避免懷疑聖者的存在等邪見。正見讓我知道我們學習佛法，要皈依佛法僧三寶，佛—覺悟者，徹底脫離苦的聖者，並能教導眾生離苦；法—有意義，可實踐，能真實帶來利益，並且能被體証；僧—真實走過修行道路，能指引方向與細節的善知識，老師。正見讓我知道凡事必定有因，也是緣起性空的；因此倘遇到不如意不順心的事情時，能客觀地面對，不會過多的計較而讓自己煩惱

名人老公外遇漫畫家老婆直接公布

名人老公外遇漫畫家老婆直接公布

外星人的監獄在人腦你有發現嗎？

外星人的監獄在人腦你有發現嗎？

當你說愛我的瞬間你的愛情就結束

當你說愛我的瞬間你的愛情就結束

在印度千萬不能生女兒太可憐了

在印度千萬不能生女兒太可憐了

關鍵字：

瘋電影子彈列車賴賴 布萊德彼特(Brad Pitt) 亞倫泰勒強森(Aaron Taylor-Johnson)珊卓布拉克(Sandra Bullock)

讀者迴響

熱門新聞

裴洛西被打斷3次　網轟：丟臉到爆

快訊／共軍8/4起「繞台」實彈射擊3天　國防部深夜緊急回應

歐陽娜娜發聲「只有一個中國」！

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

台灣會有事嗎？留言一面倒　他：這才是無敵星星

不只打斷裴洛西！口譯妹「1舉動」被轟慘

快訊／解放軍空軍「蘇-35戰機」正在穿越台灣海峽

解放軍圍台軍演　網一看時間笑了

烏克蘭女孩擔心惡夢在台重演：當初也覺得不會開戰

裴洛西降落　陸網崩潰：竟敢降落

陸宣布暫停對台灣出口天然砂

快訊／解放軍戰機起飛！台南機場多架戰機升空　當地人聽巨響嚇傻

浙江高鐵站運坦克　陸網：事兒大了！

快訊／台鐵被駭！　螢幕牆竟出現「老巫婆竄訪台灣」

冷氣不涼！租屋妹見「9年前房客痕跡」呆了

更多

最夯影音

更多
被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝
廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面